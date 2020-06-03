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«Полиция с народом» по-американски: Байден и копы на коленях перед чернокожими (ФОТО, ВИДЕО)

08:18. 3 июня 2020 215 просмотров Один комментарий Опубликовал:
«Полиция с народом» по-американски: Байден и копы на коленях перед чернокожими (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пока Дональд Трамп перебрасывает в Вашингтон вооружённые силы для защиты от разбушевавшихся протестующих, Джо Байден зарабатывает политические очки перед грядущими выборами.

Как сообщала «Русская Весна», вчера полицейские встали на колени перед чернокожими протестующими у входа в Trump Tower.

Сегодня на колени встал Джо Байден, как бы противопоставляя себя Трампу. Кроме того, бывший вице-президент посоветовал полицейским стрелять не в голову, а, к примеру, в ногу при задержании, чтобы избежать ненужных жертв — ох уж эта знаменитая американская мягкосердечность!

Встали на колени и офицеры управления шерифа округа Полк во Флориде, тем самым выразив солидарность с протестующими.

Напомним, именно в этом округе власти посоветовали гражданам применять имеющееся у них оружие для защиты себя и своего имущества от мародёров.

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«Полиция с народом» по-американски: Байден и копы на коленях перед чернокожими (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1591161487

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9347 7633
    марина 3 июня 2020 в 10:18

    подвезти и разложить по городам полеты с кирпичиками , а потом встать на колени.Иуды ,было у кого хохлам учиться ,недаром Порох с кипой одевал и православные одежды.

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