«Полиция с народом» по-американски: Байден и копы на коленях перед чернокожими (ФОТО, ВИДЕО)

Пока Дональд Трамп перебрасывает в Вашингтон вооружённые силы для защиты от разбушевавшихся протестующих, Джо Байден зарабатывает политические очки перед грядущими выборами.

Как сообщала «Русская Весна», вчера полицейские встали на колени перед чернокожими протестующими у входа в Trump Tower.

Сегодня на колени встал Джо Байден, как бы противопоставляя себя Трампу. Кроме того, бывший вице-президент посоветовал полицейским стрелять не в голову, а, к примеру, в ногу при задержании, чтобы избежать ненужных жертв — ох уж эта знаменитая американская мягкосердечность!

Встали на колени и офицеры управления шерифа округа Полк во Флориде, тем самым выразив солидарность с протестующими.

Напомним, именно в этом округе власти посоветовали гражданам применять имеющееся у них оружие для защиты себя и своего имущества от мародёров.

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