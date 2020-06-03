Национальная Гвардия с народом
01:33. 3 июня 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
"Россия стремится принизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать моральный авторитет Америки" (с) глава Пентагона Мэттис. 2018-й год.
В Нэшвилле (штат Теннесси) Национальная Гвардия по требованию протестующих положила щиты на землю.
Особо одаренные граждане извиняются перед чернокожим населением путем целования ног
Второй целование от февраля 2020-го года – вот тут в хорошем качестве https://www.youtube.com/watch?v=W7ZRAFd96uM&feature=emb_title Как то и не думал, что у них такое до этих протестов было распространено. Век живи – век учись.
Подрыв банкомата. По сообщениям полиции, при попытке взрыва одного из банкоматов был убит 24-й житель Филадельфии.
Грабежи и мародерство в Нью-Йорке.
Много разного мародерства на любой вкус.
Капитан полиции в Сент-Луисе убит мародерами. Поправка – бывший капитан https://www.youtube.com/watch?v=Km91XxAQJ04&t=20s
Ночной Нью-Йорк.
Полиция против протестующих в Нью-Йорке.
Неудачная попытка ареста.
Ограбление поезда.
Вставания на колени и лежание на асфальте.
Пока кто-то стоит на коленях, в иных местах…
Косплей убийства Флойда.
А это у посольства США в Париже.
Примерно так выглядит "столбовая дорога цивилизации", куда нас зазывали с начала 90х годов, хотя это еще не конечная станция.
Сначала надо встать на колени.
А затем обнимашки.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5915978.html