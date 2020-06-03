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Национальная Гвардия с народом

01:33. 3 июня 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


"Россия стремится принизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать моральный авторитет Америки" (с) глава Пентагона Мэттис. 2018-й год.


В Нэшвилле (штат Теннесси) Национальная Гвардия по требованию протестующих положила щиты на землю.


Особо одаренные граждане извиняются перед чернокожим населением путем целования ног
Второй целование от февраля 2020-го года – вот тут в хорошем качестве https://www.youtube.com/watch?v=W7ZRAFd96uM&feature=emb_title Как то и не думал, что у них такое до этих протестов было распространено. Век живи – век учись.


Подрыв банкомата. По сообщениям полиции, при попытке взрыва одного из банкоматов был убит 24-й житель Филадельфии.


Грабежи и мародерство в Нью-Йорке.


Много разного мародерства на любой вкус.


Капитан полиции в Сент-Луисе убит мародерами. Поправка – бывший капитан https://www.youtube.com/watch?v=Km91XxAQJ04&t=20s


Ночной Нью-Йорк.


Полиция против протестующих в Нью-Йорке.


Неудачная попытка ареста.


Ограбление поезда.


Вставания на колени и лежание на асфальте.


Пока кто-то стоит на коленях, в иных местах…


Косплей убийства Флойда.


А это у посольства США в Париже.

Примерно так выглядит "столбовая дорога цивилизации", куда нас зазывали с начала 90х годов, хотя это еще не конечная станция.


Сначала надо встать на колени.


А затем обнимашки.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5915978.html

Метки: Видео, протесты, США, юмор

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