Минобороны РФ заказало четыре тяжёлых «Ангары»

Предприятие «Роскосмоса» Центр Хруничева и Минобороны подписали контракт на серийное производство ракет «Ангара», рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, речь идет о четырех ракетах модификации «Ангара-А5».

В январе источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщал, что «Роскосмос» и Минобороны планируют заключить первый контракт на серийную поставку ракет «Ангара-А5» после намеченного в 2020 году испытательного пуска.

В апреле эту информацию подтвердил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В ходе второго пуска ракете «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата. Первый пуск «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года с Плесецка также с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет различных классов. В него входят легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», а также носители повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Читайте также: Полиция США стреляла на поражение в журналистов российских СМИ, — Киселёв (ФОТО, ВИДЕО)