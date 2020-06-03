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Минобороны РФ заказало четыре тяжёлых «Ангары»

09:11. 3 июня 2020 181 просмотр 20 коммент. Опубликовал:
Минобороны РФ заказало четыре тяжёлых «Ангары» | Русская весна

Предприятие «Роскосмоса» Центр Хруничева и Минобороны подписали контракт на серийное производство ракет «Ангара», рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, речь идет о четырех ракетах модификации «Ангара-А5».

В январе источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщал, что «Роскосмос» и Минобороны планируют заключить первый контракт на серийную поставку ракет «Ангара-А5» после намеченного в 2020 году испытательного пуска.

В апреле эту информацию подтвердил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В ходе второго пуска ракете «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата. Первый пуск «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года с Плесецка также с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет различных классов. В него входят легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», а также носители повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1591164668

Метки: Новости

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20 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1106 950
    Александр 3 июня 2020 в 10:45

    СРАВНЕНИЕ “АНГАРА-А5″ (ещё на испытаниях) vs “ФАЛКОН-9″ (заканчивает карьеру, на подходе у Илона Маска новая ракета).

    Численность рабочих:
    - Центр Хруничева — 25.000 чел. (многолетние испытания).
    - SpaceX — 8.000 чел. (около 20 коммерческих запусков в год).

    Стоимость:
    - “Ангара-А5″ — около $100 млн.
    - “Falcon-9″ — около $70 млн (одноразовый вариант). Есть многоразовый, он выгоднее.

    Количество ракетных ступеней:
    - “Ангара-А5″ — 4.
    - “Falcon-9″ — 2.

    Количество основных элементов конструкции:
    - “Ангара-А5″ — 8 (4 бок.ускорителя, 2-я и 3-я ступени, обтекатель и разгонный блок).
    - “Falcon-9″ — 3 (2 ступени и обтекатель).

    Стартовая масса:
    - “Ангара-А5″ — 759 тонн.
    - “Falcon-9″ — 550 тонн.

    Сухая масса:
    - “Ангара-А5″ — 43,7 тонны.
    - “Falcon-9″ — около 30 тонн.

    Площадь миделя (влияет на коэффициент лобового сопротивления во время полета в атмосфере):
    - “Ангара-А5″ — 35 кв.м.
    - “Falcon-9″ — 22 кв.м.

    Количество типов ракетных двигателей:
    - “Ангара-А5″ — 3 типа ракетных двигателей от разных производителей: 1-2 ступень РД-191 (Химки), 3-я ступень РД-0124 (Воронеж), разгонный блок С5.98М (Воронеж) или 11Д58М (Королёв).
    - “Falcon-9″ — 1 тип двигателя: Merlin: отличия между 1-й и 2-й ступенью только в форме сопла.

    Расстояние между заводами, производящими компоненты ракет и финальную сборку:
    - “Ангара-А5″ — 500 км (при производстве в Москве), 2700 км (при производстве в Омске).
    - “Falcon-9″ — менее 1 км (все части производятся в Хоторне).

    Расстояние между производством ракеты и космодромом:
    - “Ангара-А5″ — 780 км (Москва — Плесецк), 5500 км (Москва — Восточный), 3500 км (Омск — Восточный), 2000 км (Омск — Плесецк).
    - “Falcon-9″ — 3600 км (Хоторн — Канаверал), 210 км (Хоторн — Ванденберг).

    В сухом остатке:
    Вышеприведенные данные показывают, что “Ангара” выигрывает только в мощности ракетных двигателей, но это преимущество нивелируется разницей в стартовой массе. “Ангара” мощнее, но тяжелее в 1,5 раза и лобовое сопротивление выше. Большое количество элементов конструкции усложняет обслуживание — ракетный пакет надо собрать перед стартом и заправить, а это время и количество занятых рабочих рук. Расходов добавляет сложная, а значит,более дорогая конструкция стартовых сооружений. Пакетная схема из нескольких модулей чисто геометрически проигрывает моноблочной схеме, именно поэтому SpaceX сразу взялся за разработку сверхтяжелого моноблочного BFR, еще до успешного запуска “Falcon Heavy”, собранной по пакетной схеме.

    Серьезное влияние на конечную цену ракеты имеет простота ее изготовления, и тут “Ангара”, которую производят в четырех городах, безоговорочно проигрывает “Falcon-9″, который создают в одном цеху. Проблема не только в транспортных издержках. Несколько заводов, занятых в производстве одного изделия повышают риски задержки сроков, так как действует морское правило: скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля.
    Носитель “Falcon-9″ проще по конструкции, легче по массе, удобнее в производстве и обслуживании — именно этим определяется его низкая рыночная стоимость. Никакой магии или мифического демпинга тут нет, просто грамотный подход к производственным задачам.

    ИТОГО: коммерческая привлекательность “Ангары” для зарубежных клиентов равна нулю.

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    -1
  • 18468 1570
    Русофил 3 июня 2020 в 10:52

    ДИЧЬ.
    Ты ещё напиши сколько геев и лесбиянок создают знакокачественный Дракон а сколько отсталую Ангару ))
    Конечно и тут Ангара проиграет.
    А значение имеет ОДИН единственный фактор.
    ВЕС забрасываемого на орбиту груза.

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    1
    • 1106 950
      АлександрРусофил 3 июня 2020 в 11:00

      ДИЧЬ ПИШИТЕ ВЫ.
      Значение имеет ОДИН единственный фактор.
      СТОИМОСТЬ забрасываемого на орбиту груза.

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      -1
      • 12021 11131
        жора шаповАлександр 3 июня 2020 в 11:23

        Это смотря какая цель ставится. Где – вес, а где – стоимость, а где и то и то. Космическая отрасль России мне напоминает Индию – занять работой большое кол-во народу за какую-то зряплату. Если бы стадо имело такие льготы , как чёрные в Пиндосии и кубышку , как там – то можно было бы играться с космосом, не сильно залезая в карман.

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        • 1106 950
          Александржора шапов 3 июня 2020 в 11:29

          Для забрасываемого веса есть ракета “Фалкон Хэви” (сверх-тяжёлого класса). 1-я ступень и две “нулевые” ступени по бокам – корпуса “Фалкон-9″. Сверху 2-я ступень. Все элементы при этом унифицированы.

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      • 18468 1570
        РусофилАлександр 3 июня 2020 в 11:38

        Вы не знаете СТОИМОСТИ…..
        И никто не знает…..
        Хватит идиотствовать.
        И нет таких параметров по которым эту СТОИМОСТЬ можно высчитать.

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  • 9347 7633
    марина 3 июня 2020 в 10:55

    Да здравствует Америка и мадам Фишер в Минске,чего уж там делать вид.

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    1
    • 1106 950
      Александрмарина 3 июня 2020 в 11:02

      Да здравствует Рогозин & К.

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    • 18468 1570
      Русофилмарина 3 июня 2020 в 11:06

      Минску СРОЧНО нужна собственная космопрограмма ))
      Думаю Александр справится ))
      Собрать все чарки и шкварки и портянкии картоху и даже табак только самосад а туалетная бумага это буржуйская роскошь.
      И ЗАПУСТИТЬ….
      Национальный,незалежний,космический…
      ура товарищи
      Уряяяяяяяя
      Радостные и босые стоя хлопают.
      Теперь добавят ещё по 100гр крупы в пайку

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      1
      • 9347 7633
        маринаРусофил 3 июня 2020 в 11:26

        зря издеваешься ,братья китайцы уже дали технологии (из предвыборной речи)бесплатно ,чтобы вскорости у нас была своя ракета ,раз старший брат зажал поделиться.Минск -цэ эвропа и не резон нам опять возвращаться в это полуфеодальное государство,где прохвосты ,ожиревшие шуваловы и рогозины торгуют родиной.И Александр представит вам 1000+1 доказательство ,что он ,как специалист -архитектор будет жить клёво именно там и познавать великую культуру ,сделав один проект в год,а не горбатиться на рогозина с сыном (Сын – Алексей (род. 1983). В 2016-2017 годах – заместитель директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны. С марта 2017 года – вице-президент ОАК по транспортной авиации; одновременно, с мая 2017 года, – генеральный директор ОАО “Ил”.)за оклад ,который только на жизнь до следующей з/п.Это общее видение России интеллектуальными кадрами РБ.

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