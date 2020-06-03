Караван двух братьев-погонщиков.



Дело было в пустыне:

Шёл караван, началась песчаная буря и погонщик, решил повернуть назад, а туда по хорошему идти семь часов... в итоге караван заплутал в пустыне.

Настал следующий, уже ясный день, по восходу Солнца-стало ясно, куда прокладывать путь.

Младший погонщик-начал упрекать старшего, что надо было просто остановиться и встретить бурю на месте. Старший оправдывался, что у него нет часов-как у младшего, и поэтому он не учёл сути. Младший сказал, что отец завещал ему часы, а старшему караван верблюдов, что у старшего было уже несколько часов и он все сломал: то промочит, то украдут, а то и сам отдаст-в плату за утехи.

Старший сказал, что умеет следить за верблюдами, находит им корм по выгодной цене, а младший только и может, что его упрекать, а сам сопляк.

Дошли до водопоя и младший говорит, что водопой оказался слишком близко-по часам, что они идут по другому пути. Старший сказал, что он должен радоваться, что есть вода. Младший сказал, что надо по максимуму запастись водой, что они воду в следующий раз и вовсе не найдут, но старшего не переспоришь и взяли воды-как обычно-12 курдюков.

Через два дня -старший погонщик согласился с младшим, что -это другая дорога, что лучше идти к восходу-так ближе. Младший сказал, что идти через низину трудней, там солёный воздух и жажда осознаётся сильней. В этот раз послушали младшего и к утру были в селении, продали товар, взяли плату, наняли того кто укажет дорогу в знакомую местность. Провожатой оказалась девушка, ей надо было узнать о судьбе брата и погонщики сказали, что они слышали о нём, пусть далёко, но им по пути.

Девушка так же сказала, что идти низиной опасно, что в обход есть хорошая дорога, ко второму дню-были у прежнего водопоя, а ещё через два дня вернулись на знакомую дорогу, по которой как правило и водили они свой караван. Через неделю-девушка узнала, что её брат стал моряком и искать его надо в ближайшем порту-так разошлись пути у девушки с братьями погонщиками каравана.

Источник: https://proza.ru/cgi-bin/login/page.pl