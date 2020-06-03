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Как научиться слышать подсознание. Вадим Зеланд Трансерфинг Реальности

17:09. 3 июня 2020 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Информационное поле вселенной представляет собой энергетическую матрицу, шаблон того, что и как должно быть. Сознание не умеет читать информацию из пространства, зато подсознание выходит на информационное поле напрямую. Именно оттуда берутся предчувствия, интуиция, предсказания, открытия, а также шедевры искусства.
Информация поступает в сознание из внешнего мира, либо из подсознания, на интуитивном уровне. Данные, записанные в поле - это истина в чистом виде.
Знания ниоткуда. Данные в информационном поле представлены в виде сложной энергетической структуры, там записано все то, что заставляет материю двигаться по определенным законам. Принципиальные открытия науки приходят как озарение, как сведения ниоткуда. Все творчество, основанное на вдохновении приходит из глубины души. Ясновидение - один из примеров доступа в поле информации, также как предчувствия и внутренний голос. Это и есть шелест утренних звезд, голос без слов, раздумья без мыслей, звук без громкости.
Вадим Зеланд
Трансерфинг Реальности
Единое поле информации. Знания ниоткуда.
Как научиться слышать подсознание.
Где хранятся знания. Откуда приходят мысли.

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