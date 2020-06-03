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Цена нефти Brent поднялась выше $40

06:30. 3 июня 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Цена нефти Brent поднялась выше $40 | Русская весна

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 03.44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI по состоянию на 03.46 мск дорожали на 1,96%, до 37,53 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать предстоящее заседание стран сделки ОПЕК+. По данным СМИ, организация рассматривает возможность продлить действующее сокращение добычи нефти на один-три месяца.

Обвал нефтяных котировок начался после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Позднее в апреле ОПЕК+ договорилась о снижении объемов производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1591155018

Метки: Новости

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