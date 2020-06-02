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Ядерное оружие и польское общество

17:18. 2 июня 2020 108 просмотров Один комментарий Опубликовал:


О реакции польского общества и истеблишмента на предложения разместить ядерное оружие США на территории Польши.

Ядерное оружие и польское общество

Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер сообщила о возможной передислокации американского ядерного тактического оружия из Германии в Польшу. Запись Мосбахер в Twitter была опубликована на фоне ведущейся в Берлине дискуссии о целесообразности размещения в стране ядерного оружия. При этом Мосбахер акцентировала внимание на том, что в отличие от Германии, которая «хочет ослабить Альянс», Польша «четко выполняет свои обязательства». Твит американской послицы вызвал бурную реакцию в информационном пространстве Польши, где тема возможного размещения американского ядерного оружия разделила польских политиков и журналистов.
Издание Polityka обратило внимание, что польские власти «замолчали после атомного фейерверка» Мосбахер:

«Обычно наперегонки "передающие дальше" ее записи чиновники, отвечающие за официальные профили Министерства национальной обороны (МНО) и МИД, не проявили рвения на этот раз. Никаких официальных комментариев не последовало, запись даже не "понравилась" (не были поставлены "лайки" — прим. RuBaltic.Ru) профилям ведомств, не уделил ей внимания [министр обороны] Мариуш Блащак, лидер Twitter-общения в польском правительстве. Ситуация неловкая — критиковать нельзя, поддерживать не получается, поэтому приходится делать вид, что ничего не произошло», — написал аналитик Марек Сверчиньский, подразумевая, что для Польши в первую очередь важны солидарность и сплоченность НАТО.

В свою очередь Rzeczpospolita отметила, что предложение о передаче ядерного оружия Польше можно расценивать как форму давления на Германию, и именно так неофициально оно интерпретируется представителями польского правительства.
МНО и МИД страны так и не ответили на вопрос издания о том, идет ли речь о перемещении оружия и ведутся ли об этом какие-либо переговоры.
«Мы поддерживаем действия Альянса и США по ядерным вопросам, целью которых является обеспечение потенциала сдерживания и которые одновременно представляют собой элемент гарантии безопасности стран Альянса», — говорится в позиции МИД и МНО, которую цитирует Rzeczpospolita.

По мнению издания, несмотря на то, что в Стратегию национальной безопасности, подписанную недавно президентом Анджеем Дудой, вошло высказывание об активном участии страны «в формировании политики ядерного сдерживания "Североатлантического альянса"», речи о присоединении Польши к программе Nuclear Sharing (система так называемого ядерное обмена подразумевает, что станы НАТО, которые не имеют своего ядерного оружия, будут участвовать в доставке этого оружия в случае его использования другими странами — членами Альянса — прим. RuBaltic.Ru) пока не идет.
В другой статье издания, озаглавленной «Ядерная Польша? Не стоит спешить», шеф иностранного отдела газеты Ежи Хащиньский констатировал, что вопрос ядерного оружия стал элементом игры между Берлином и Вашингтоном, и Варшаве не стоит занимать здесь конфронтационную позицию.
В то же время публицист отметил, что пора покончить с положением, когда к Польше относятся как к второсортному члену НАТО, которому участие в программе Nuclear Sharing не положено по умолчанию.
Чтобы подкрепить свою позицию, Хащиньский заявил, что в ситуации, когда «Москва давно попрала все договоры с Западом», Польша тоже «имеет право на безопасность», которая гарантируется этой программой.

По мнению проправительственного издания wPolityce.pl, дискуссия о ядерном оружии в Польше в настоящее время стала формой давления, которое администрация президента США Дональда Трампа оказывает как на Германию, так и на Россию.

«Польша служит в этой дискуссии в качестве пугала. Но это не означает, что вопрос участия нашей страны в ядерной программе не стоит рассмотрения и серьезного обсуждения. Возможно, твит Джоржетт Мосбахер станет его началом. Будем надеяться», — указало издание.
Несмотря на то, что официальные лица из МНО и МИД не отреагировали на заявление Мосбахер, некоторые чиновники более низкого ранга оценили его положительно. Так депутат от правящей партии «Право и справедливость», («ПиС») глава комиссии Сейма по национальной обороне Михал Ях считает, что ядерное оружие усилит оборонный потенциал страны:

«Если бы немцы отказались [от размещения ядерного оружия США на территории Германии], то, конечно, наше правительство учло бы такую возможность, чтобы занять их место. Это привело бы к значительному усилению оборонного потенциала и ВВС, это также увеличило бы наш потенциал сдерживания», — заявил он в интервью Radio Maryja.



По мнению проправительственного издания wPolityce.pl, дискуссия о ядерном оружии в Польше в настоящее время стала формой давления, которое администрация президента США Дональда Трампа оказывает как на Германию, так и на Россию.

«Польша служит в этой дискуссии в качестве пугала. Но это не означает, что вопрос участия нашей страны в ядерной программе не стоит рассмотрения и серьезного обсуждения. Возможно, твит Джоржетт Мосбахер станет его началом. Будем надеяться», — указало издание.
Несмотря на то, что официальные лица из МНО и МИД не отреагировали на заявление Мосбахер, некоторые чиновники более низкого ранга оценили его положительно. Так депутат от правящей партии «Право и справедливость», («ПиС») глава комиссии Сейма по национальной обороне Михал Ях считает, что ядерное оружие усилит оборонный потенциал страны:

«Если бы немцы отказались [от размещения ядерного оружия США на территории Германии], то, конечно, наше правительство учло бы такую возможность, чтобы занять их место. Это привело бы к значительному усилению оборонного потенциала и ВВС, это также увеличило бы наш потенциал сдерживания», — заявил он в интервью Radio Maryja.



Tygodnik TVP — еженедельник государственного телевидения TVP — опубликовал статью под заголовком «Ядерная бомба для Польши? Боится Берлин, Москва в бешенстве». В материале автор напомнил, что еще в 2014 году «во время агрессии России на Украине» экс-президент Лех Валенса обратился к теме обладания Польшей ядерным оружием.

«Польша не должна вооружаться. Она должна одолжить, арендовать ракеты, в том числе с ядерными боеголовками, установить и сказать: "Попробуй, парень, ну попробуй". Если Польша этого не сделает, мы можем быть следующими», — заявил Валенса тогда.

В заключение автор написал, что ядерное оружие необходимо для сдерживания России, так как Польша «сегодня находится на прицеле российских ракет».
Подобного мнения придерживается и публицист Ежи Буковский, являющийся автором статей на проправительственном портале wPolityce.pl:
«Сегодня, когда мы являемся одним из важнейших членов Североатлантического договора в Восточной Европе, возможное присутствие его ядерного оружия на нашей территории будет естественным элементом сдерживания России от попыток спровоцировать агрессию в мировом масштабе. Несем ли мы риски? Конечно, но на этот раз в нашем хорошо понятном интересе», — написал он на страницах издания Tygodnik Solidarność.



Если же рассматривать реакцию польской оппозиции, то ее большая часть критически оценила возможное перемещение в стране американского ядерного оружия. Так, против выступил лидер левых Роберт Бедронь.
Кандидат в президенты журналист Шимон Холовня считает, что Польше лучше сохранять статус-кво, так как в случае размещения ядерного оружия она может стать «мишенью для планируемых ударов потенциального оппонента альянса или США».
Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш предположил, что «любые шаги в этом отношении [переброски ядерного оружия в Польшу] должны быть предметом тщательного анализа и надпартийной дискуссии — национальная безопасность должна быть выведена из политического спора».

Кандидат в президенты от правой Конфедерации Кшиштоф Босак назвал заявление послицы Мосбахер «акцией, организованной на публику»:
«Это, на самом деле, использование Польши в игре держав. Нас подстрекают к выступлению с политической позицией для того, чтобы припугнуть Германию», — заявил он, добавив, что таким же образом американцы используют Польшу для оказания давления на Россию.



При этом политик не исключил участия страны в программе Nuclear Sharing, но только в ситуации, когда у Варшавы будет возможность «влиять на то, что происходит с этими атомными боеголовками», и если это оружие будет частью польской стратегии сдерживания, а не американской.
В таком же духе высказался и коллега Босака по Конфедерации депутат Сейма Роберт Винницкий.

«Чтобы вообще рассмотреть этот вопрос, должно было быть выполнено одно, основное условие: оно [оружие] должно было быть и в непосредственном распоряжении польской армии», — подчеркнул он.
Симпатизирующее Конфедерации националистическое издание Kresy.pl также констатировало, что послица Мосбахер сделала Польшу пешкой в игре Вашингтона с Германией и Россией.
По мнению издания, появление в стране ядерного оружия приведет к значительному росту напряженности в отношениях с Россией, и при этом расплачиваться за эту эскалацию придется полякам, а не американцам.

Еще более резко прокомментировал в Facebook ситуацию правый политолог Адам Веломский:
«Американское атомное оружие в Польше? Напомню, что атомные базы вблизи российской границы станут первой целью российского атомного удара в возможной американо-российской войне.
Немцы охотно избавятся от этих бомб, потому что, вероятно, вовсе не имеют ни желания, ни намерения участвовать в такой войне, служа в ней полем битвы. Тогда нужно найти какого-нибудь оленя, который примет их и устроит в своей стране поле битвы — как танковой, так и атомной. С поиском оленя проблем не будет. Если я знаю жизнь, то олень будет так рад, что еще доплатит за это "счастье"».

Желание польских правящих элит иметь «такую игрушку», как ядерное оружие, высмеял сатирик и публицист Кшиштоф Скиба:
«Представьте себе на мгновение это замечательное химико-психиатрическое соединение, или Мариуш Блащак плюс атомная бомба. Результат может быть только один, а именно — приглашение на прямую телевизионную трансляцию с конца света. К счастью, никто специально не спешит продать нам бомбу, но мечтать можно. Из надежных источников мы знаем, что председатель [партии «ПиС»] Ярослав [Качиньский] уже делает первые примерки прототипа ядерного чемоданчика к цвету плаща и Смоленской лесенки».

Как видно из реакции польских политиков и журналистов, идея размещения в стране американского ядерного оружия неоднозначно воспринимается в польском обществе.
Правящие элиты мечтают о превращении Польши в ядерную державу и готовы принять предложение США, однако не озвучивают это напрямую из-за нежелания испортить отношения с Германией.
В то же время представители оппозиции в большинстве критически оценивают такие намерения, резонно опасаясь, что из-за этого страна может стать мишенью для российских ракет.
Тем не менее последнее слово в этом вопросе будет за правящей партией «ПиС», и можно не сомневаться, что если в Вашингтоне действительно решат передислоцировать ядерное оружие из Германии в Польшу, то в Варшаве с радостью предоставят для него свою территорию.

Сергей Широколюбов

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/29052020-yadernoe-oruzhie-ssha-raskalyvaet-polskoe-obshchestvo/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5914638.html

Метки: восточная европа, Германия, Европа, мосбахер, польша, поляки, Россия, СМИ, США, ядерная война, ядерное оружие

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5137 4213
    Женечка 2 июня 2020 в 20:00

    А ведь когда-то поляки умели шутить.
    Встречаются Рейган и Ярузельский. Рейган показывает ему чемодан.
    - Вот видишь, Войцех,- тут три кнопки. Нажму я синюю- и нет твоей Польши. Нажму зелёную- и нет вашего Варшавского договора. Нажму чёрную- и СССР нет.
    Ярузельский:
    - Это, конечно, всё интересно, Но вот у нас в центре Варшавы стоял особняк пани Бздыньски. На трёх его этажах у пани Бздыньски было три туалета, а в них- медный унитаз в первом, серебряный- во втором, и золотой унитаз в третьем туалете.
    - И что ?
    - А то, что когда Красная Армия вошла в Варшаву, пани Бздыньска обосралась прямо на лестнице.
    Извините.

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