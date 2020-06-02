Сводки от ополчения Новороссии 02 июня 2020

Шесть лет преступлению Украины в Луганске

В шестую годовщину авиационного удара ВСУ по зданию Луганской областной государственной администрации (ЛОГА) о восприятии тех событий и их связи с отмечаемым накануне Международном днем защиты детей ЛуганскИнформЦентру рассказывает самый юный член Союза писателей ЛНР луганская школьница Фаина Савенкова.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА

Каждому человеку известно, что у любой войны всегда есть начало и конец. Но официальные даты часто так и остаются не более чем холодными безразличными числами в памяти участников событий.

Когда началась война на Донбассе для каждого из нас? Сколько бы я ни спрашивала у окружающих, у всех будет разный ответ. В 2014 году было много событий, ставших для кого-то той самой разделительной чертой.

Я верю в человечность. Хочу верить. Как и мои родители. Мы не живем в выдуманном мире, нет. Просто есть разница между тем, что мы видим, и тем, что мы хотим. И моим близким хотелось верить, что происходящее было чудовищной случайностью. Ведь не могут же люди быть такими жестокими и безжалостными? Могут. И мы это знаем, все равно продолжая надеяться, что люди способны одуматься. Иначе, зачем тогда жить? Всего лишь наивная надежда, ничуть не оправдывающая преступления. Не знаю. Наверное, просто была убежденность в том, что такого не может случиться в наше время у нас на Родине. Всё казалось каким-то глупым кошмарным сновидением. Так не могло быть. Так не должно быть, чтобы собственная армия уничтожала свой же народ. Но такое все равно происходит.

Думаю, настоящее понимание того, что началась война, приходит, когда привыкаешь к смерти. Тогда же она начинается и для отдельного человека, а не только государства.

ДЕНЬ НАЧАЛА ВОЙНЫ

Для меня такой датой стало второе июня 2014 года. Я помню, что это был понедельник, и мы с братом болели, и надо было идти на прием к врачу. Повседневная жизнь расписана по минутам, хоть мы этого и не замечаем: до автобусной остановки идти столько-то минут, поездка займет столько-то времени. Расписание автобусных рейсов, график работы педиатра, примерное время ожидания в очереди… Ангина – это, конечно, неприятно, но не смертельно, и если надеть маску, то можно и в библиотеку зайти, чтобы взять книги из школьного списка для летнего чтения. Планы, которые могут меняться в зависимости от обстоятельств. Наши поменялись из-за того, что мой старший брат испугался, и в тот день у врача была только я, а мне лень было идти в библиотеку за книгами, которые у меня и прочесть-то не получилось бы, разве что картинки рассмотреть. Если бы мой брат не боялся или мама не обратила внимания на его переживания, во время обстрела мы были бы возле того самого сквера, по которому был нанесен авиаудар по зданию Луганской областной администрации. И я понимаю, что, возможно, мы с мамой живы только благодаря брату.

ВСЕ ЖИВЫ!

Помню, как расплакалась из-за страшного грохота, прогремевшего на весь город. Помню, как не было мобильной связи, и мы не могли дозвониться бабушке, работавшей в театре через дорогу от места трагедии. А ещё я помню, что мой учитель рассказывал о событиях второго июня. За зданием администрации находится детский сад, и в тот день после обстрела воспитатели стояли у ворот и встречали ослепших от слез матерей всего одной фразой: «Все живы!». А им больше ничего и не было нужно.

Война – это когда первого июня мир отмечает день защиты детей, а уже второго июня самое важное, самое нужное слово, которое родители могут услышать, простое и короткое – «живы». А через неделю погибает от артобстрела первый ребенок. Полина Солодкая из Славянска. Ей было шесть лет – моя ровесница. Она могла стать врачом, учителем или художником. Кем угодно. Но навсегда останется первой в списке убитых детей – жертв этой войны. Самое страшное во всем этом – слово «список». И пополняется он до сих пор. Неудобная правда, но о ней нельзя забывать. Да и не получится, даже если хотелось бы.

ВЗРОСЛОЕ МОЛЧАНИЕ

В Луганске есть мемориал, посвященный детям, погибшим из-за обстрелов. Есть он и в Донецке. Стоя у него, взрослые до сих пор не находят слов и молчат, опустив глаза. Тут действительно нечего сказать. Мир отмечает День защиты детей, но защитить нас не может.

Когда-то уже писала, что дети войны тихи, потому что не слышимы взрослыми. Пока так и есть. Но я верю, что все изменится. Когда-нибудь мы увидим мир и на нашей земле. Мы, дети, пережившие войну, вырастем. И будем пытаться остановить весь этот ужас, сделав то, что не удалось взрослым, чтобы День защиты детей перестал быть просто датой, превратившись в настоящий праздник.

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Штурмовик Су-25 украинских ВВС 2 июня 2014 года около 15.00 нанес удар по зданию Луганской ОГА, предположительно, 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и обстрелял здание из авиационных пушек калибра 30 мм. В самом центре города под обстрел попали здание ОГА, автостоянка перед ним и сквер имени Героев Великой Отечественной войны. Погибли восемь человек – трое мужчин и пять женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек, некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Среди погибших – занимавшая тогда пост министра здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и Александр Гизай, являвшийся руководителем военно-патриотического объединения «Каскад», ветеран-афганец, один из опытнейших поисковиков Украины, историк и общественный деятель.

В отчете ОБСЕ за 2 июня 2014 года о трагических событиях говорилось довольно сдержано: «Вскоре после 15.00 ракеты поразили захваченное здание региональной администрации. На основании наблюдений представителей СММ, которые располагали неполными данными, удар был нанесен с использованием неуправляемых ракет, выпущенных с самолета. Количество жертв не установлено».

В официальном сообщении минобороны Украины, опубликованном вечером того же дня, говорится, что 2 июня по окраинам Луганска «работала армейская авиация и авиация Воздушных Сил ВС Украины». По данным министерства, около полудня удары по позициям луганского ополчения наносили штурмовики Су-25. Киевские силовики утверждали, что самолеты уничтожили два блокпоста «и удачно выполнили боевую задачу». После 15 часов, сообщало Минобороны, «работали вертолеты под прикрытием истребителей МиГ-29». «В результате профессиональных действий авиаторов ВС Украины три объекта боевиков уничтожены», — заявили тогда в ведомстве.

Позднее спикер «АТО» Владислав Селезнев утверждал, что ВС Украины не наносили удара по зданию Луганской ОГА. При этом подконтрольные Киеву СМИ стали распространять не выдерживающую никакой критики версию о том, что ополченцы ЛНР стреляли по самолету ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, однако ракета навелась на тепло кондиционера, находившегося на стене здания ЛОГА.

ЛуганскИнформЦентр опубликовал видеозаписи, которые доказывают, что пуск ракет по зданию ОГА был произведен с летательного аппарата.

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Ночной бой между «правосеками» и «всушниками», есть потери: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина. По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки со стороны вооружённых формирований Украины обстрелов не зафиксировано. С начала текущих суток боевики 54-й бригады Майстренко из стрелкового оружия вели огонь по н. п. Яковлевка. Огневая активность противника была подавлена подразделениями Народной милиции из не запрещенного Минскими соглашениями оружия. Информация о пострадавших и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрела со стороны ВСУ уточняется. Читайте также: Оккупанты готовят страшную диверсию на Донбассе Материалы по факту обстрела учтены и переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 54-й бригады ВСУ Майстренко. Нашей разведкой в зоне ответственности 10-й горно-штурмовой бригады, в одном из домов на окраине н. п. Гнутово отмечено нахождение 10 националистов организации «Правый сектор»*. Они прибыли для осуществления провокаций и препятствования попыткам киевской власти предстать перед мировым сообществом в положительном свете в ходе проведения встречи глав МИД Украины и Германии в Берлине. По информации от местных жителей н. п. Гнутово, в ночное время между прибывшими националистами и боевиками 8 батальона 10 бригады произошла перестрелка. В результате завязавшегося боя в 10-й бригаде убит один боевик и двое получили ранения. По предварительной информации известно, что причиной конфликта послужил отказ боевиков допускать националистов на свои позиции для совершения провокационного обстрела территории ДНР. При этом боевики пытались аргументировать свой отказ приказом штаба «ООС» о неукоснительном соблюдении режима прекращения огня. Читайте также: «2 июня 2014 года — самый страшный день в моей жизни»: луганчане об авиаударе ВСУ по центру города Кроме того, по уточненным данным стало известно, что в районах н. п. Гнутово и Широкино работает съемочная группа под руководством журналиста А. Цаплиенко телеканала «1+1». Не исключено, что факт перестрелки между националистами и боевиками ВСУ будет использован украинскими пропагандистами в целях обвинения в обстрелах подразделений Народной милиции. Кроме того, вчера нашими наблюдателями в районе н. п. Новотроицкое отмечено, что боевики 128-й бригады проводили инженерные работы по фортификационному дооборудованию позиций с использованием окопных зарядов. В результате нарушения требований безопасности произошел несанкционированный подрыв одного из зарядов, множественные осколочные ранения получил солдат Чичика И. Е. Командир бригады Гончарук о факте ранения военнослужащего до настоящего времени в вышестоящий штаб доклад не осуществил. Командование 58-й бригады не способно установить контроль над своими подчинёнными, которые продолжают осуществлять противоправные действия в отношении местного населения. Так, по информации, полученной от местных жителей н. п. Константиновка, отделением полиции разыскивается украинский военнослужащий, который вчера вечером, в состоянии алкогольного опьянения, в районе железнодорожной станции избил и изнасиловал девушку, Елену В., 1993 года рождения. На данный момент пострадавшая находится в городской больнице № 1 г. Константиновки без сознания. Командование 58-й бригады резко отвергает запросы полиции по выдаче информации о своем боевике, ссылаясь на отсутствие преступника в списках части. Нашей разведкой получены очередные данные о заболеваниях боевиков 54-й бригады в районе н. п. Авдеевка. Читайте также: ФСБ задержала пьяного украинского военного на границе с Крымом В связи с отсутствием мест для приема больных военнослужащих в городских больницах и полевом обсервационном пункте н. п. Авдеевка, командование бригады подало заявку в 66 мобильный госпиталь г. Покровска на выделение медицинских средств для борьбы с коронавирусом и туберкулёзом. В заявке указано, что с целью предотвращения дальнейшей гибели военнослужащих и распространения инфекционных заболеваний требуется 5 000 масок, 200 л хлорсодержащих растворов и 120 противотуберкулёзных препаратов 1-го ряда. По оперативной информации, за текущие сутки в 54-й бригаде два боевика умерло, 36 боевиков остаются зараженными коронавирусной инфекцией и 17 — туберкулезом. Больные изолированы в отдельную казарму. Кроме того, дефицит медикаментов вынуждает командиров подразделений обращаться за помощью к волонтерам. По данным наших источников, следственным управлением генеральной прокуратуры Украины проводится расследование по факту кражи со склада РАВ в с. Резниковка «Донецкой области» боеприпасов. В список пропавших боеприпасов вошли 15 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 75 противопехотных мин советского образца, из них 50 шт. ПФМ-1 («Лепесток») и 25 шт. ПОМ-2, а также более 40 различных боеприпасов к гранатометам и огнеметам. В ходе предварительного расследования установлен факт обнаружения сотрудниками государственной службы по чрезвычайным ситуациям на минном поле в районе н. п. Правдовка 10 противопехотных мин ПОМ-2 из партии, пропавшей со склада. Обращаем внимание, что любые противопехотные мины запрещены Оттавским договором и подлежат уничтожению. Призываем жителей подконтрольной Украине территории Донбасса с целью сохранения своей жизни и здоровья быть бдительными и осторожными, обо всех противоправных действиях и нарушениях норм гуманитарного права сообщать в международные организации ООН и ОБСЕ. Читайте также: Судная ночь: Беспредел в Нью-Йорке (ФОТО) * запрещенная в РФ экстремистская организация.

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Необычное событие 1 июня на передовой в ЛНР (ФОТО)

Активисты клуба начальной военной подготовки «Доброволец» Общественного движения «Мир Луганщине» 1 июня на передовой передали военнослужащим ЛНР рисунки и гостинцы от детей всей Республики. Передачу рисунков решили сделать символичной — в Международный день защиты детей дети поблагодарили военнослужащих за защиту. Подробности «Русской Весне» рассказали в пресс-службе общественного движения. Активисты передали одно письмо, открытку и 22 рисунка от детей Луганской Народной Республики. В рисунках дети передали благодарность военнослужащим за то, что они стоят на защите своей Родины и своего народа. Также ребята передали блины со сгущенкой. «Мы приехали на позиции, где военнослужащие охраняют наш мир и покой. Хочется выразить слова благодарности нашим защитникам. Ведь они не остались в стороне и пошли защищать стариков и детей», — сообщил активист клуба начальной военной подготовки «Доброволец» Егор Барулин. «В праздник Международного дня защиты детей хотелось бы поблагодарить нашу молодёжь, которая не забывает, кто их защищает. Хочу поблагодарить их за то, что к нам приехали», — отметил военнослужащий с позывным «Аскольд». Мероприятие состоялось при поддержке проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине». Читайте также: Тайны «чёрного майдана»: убийца и жертва были коллегами

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Оккупанты готовят страшную диверсию на Донбассе

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Относительное снижение интенсивности огневых провокаций в отношении ЛНР связано с ротацией из зоны «ООС» офицеров штаба ОТГ «Север», сменяемых военнослужащими командования ДШВ ВСУ. По имеющейся у нас информации, офицеры ДШВ заблаговременно спланировали проведение ряда провокаций в отношении местных жителей и сотрудников ОБСЕ с последующим обвинением НМ. Для этого в адрес командования сил поддержки ВСУ 25 мая поступил запрос от штаба ДШВ на изъятие со складов и транспортировку в зону «ООС» противопехотных мин советского образца ПФМ-1 («Лепесток») в количестве 300 ед. и ПОМ-2 в количестве 200 ед., которые провокаторы планируют использовать совместно с пропагандистами 72 центра ИПсО для обвинения НМ в причинении вреда местному населению при подрывах на минах. Обращаемся к жителям, проживающим на временно подконтрольной ВСУ территории, быть бдительными и осторожными с целью сохранения своей жизни и здоровья, о всех случаях противоправных действий ВСУ и нарушениях норм международного гуманитарного права сообщать представителям миссий ОБСЕ и ООН, а также на горячую линию генеральной прокуратуры ЛНР. Читайте также: Украина может потерять новые регионы В связи с предстоящим 2 июня визитом главы МИД и офиса президента Украины в Германию, политикам необходимо продемонстрировать западу якобы заботу о населении в зоне операции оккупационных сил на Донбассе. С этой целью штаб «ООС» сообщил о переходе всех КПВВ, в том числе «Станица Луганская», на летний режим работы с 6 до 20 часов. При этом разумным такой пиар президента Зеленского назвать сложно, так как мероприятия противодействия коронавирусной инфекции в стране не завершены, пандемия продолжает охватывать все регионы Украины и официальных заявлений украинской стороны о планах открытия КПВВ не поступало. Читайте также: Чем может обернуться для Зеленского затишье на Донбассе: боевики «Правого сектора» выдвинулись на линию фронта В то время как военно-политическое руководство Украины пытается выслужиться перед своими западными покровителями, у военнослужащих ВСУ в зоне «ООС» продолжается рост проблем бытового характера. Так, в подразделениях 3-го батальона 24-й бригады ВСУ, на позициях первой роты в районе н. п. Воздвиженовка, произошел голодный бунт военнослужащих, переросший в рукоприкладство в отношении заместителя командира роты лейтенанта Свиридова, доставившего бойцам некачественные продукты питания. Солдаты уличили офицера в поставке просроченных консервов, сухих пайков, испорченного отвердевшего хлеба и отказались нести службу на передовых позициях. На предложение подчиненных отведать с ними привезенной им пищи Свиридов ответил, что в связи с отсутствием на складе качественных продуктов другой альтернативы не будет, и попытался спешно уехать с позиций, однако был остановлен и избит недовольными военнослужащими. Командир бригады приказал уладить конфликт своими силами, не привлекая внимание военной службы правопорядка. Читайте также: На Донбассе объявлены в розыск командиры ВСУ, причастные к военным преступлениям (ФОТО) На другом участке фронта командир 25-й бригады ВСУ был вынужден доложить в штаб «ООС» об очередной вспышке коронавирусной инфекции личного состава бригадной артиллерийской группы, из состава которой на прошлой неделе скончались двое военнослужащих, находящихся на лечении в 59-м военно-медицинском госпитале Северодонецка. Среди артиллеристов отмечено ухудшение самочувствия сразу у двадцати военнослужащих, которые были переведены на карантин в полевой обсервационный лагерь в районе н. п. Войтово, куда с повышенной температурой также были доставлены десять военнослужащих 3-го батальона из района н. п. Геевка. В свою очередь штаб «ООС», с целью недопущения распространения инфекции и повторения фактов массового дезертирства военнослужащих, имевшего место в середине мая при аналогичных обстоятельствах, отдал указания командирам 25-й, 93-й и 30-й бригад на приостановление отпусков военнослужащим и переводе подразделений на казарменное положение при одновременном усилении контроля за личным составом, что неминуемо приведет к новым случаям заражения коронавирусом. Читайте также: «Кому-то из пленных отпилили руку»: бывший боевик «Айдара» рассказал о зверских пытках

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