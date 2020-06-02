Главная » Невероятное в мире, Политика

Судная ночь: Беспредел в Нью-Йорке (ФОТО)

01:30. 2 июня 2020 165 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Судная ночь: Беспредел в Нью-Йорке (ФОТО) | Русская весна

Известный русскоязычный блогер, живущий в США, Денис Фраевич поделился своими наблюдениями за ситуацией в Нью-Йорке. Увиденное он назвал «судной ночью».

«Вернулся домой только в 5 утра. Всю ночь наблюдал, как люди грабят город и как нью-йоркская полиция с этим ничего не делает. Началось все с очередных протестных манифестаций в Бруклине и Манхэттене, а вылилось в массовые грабежи и вандализм.

Модного района Сохо с нами больше нет. Он был разграблен полностью, и там происходил такой беспредел, что сам факт нахождения на улице с камерой становился опасным для здоровья.

Началось все с битья витрин по Бродвею, но народ быстро понял, что никакой ответной реакции нет и можно грабить. Фактически власти города и штата расписались сегодня в своем бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерам, чтобы те спустили пар и успокоились. Власти соседней Филадельфии сразу же после первых беспорядков закрыли город на комендантский час, но мы не такие.

У нашего мэра и губернатора свой подход. В итоге народ съехался грабить магазины со всех окрестных штатов. Была куча машин из Нью-Джерси, Пенсильвании и даже из Мэйна добрались. Впервые увидел грабителей на дорогих тачках.

Люди подъезжали на Мерседесах за 100 штук и совершенно спокойно шли брать одежду, залезая внутрь через разбитые витрины и набивая товаром салон и багажник. Владельцы некоторых магазинов спешно пытались заколачивать окна, но боюсь, что это не сильно помогло.

Разгоряченная успехом толпа отдирала фанеру, била стекла и спокойно лезла внутрь. Единственный магазин, который нанял крепких охранников, это “Найк”. Даже интересно, помогло им это или нет.

Грабители перемещались малыми группами на скейтах, великах и скутерах. Когда на место приезжала полиция (а приезжала она далеко не всегда), то их след уже простывал. Они сваливали на другую улицу и начинали грабить там. У части из них явно была какая-то координация, потому что на самые лакомые с их точки зрения магазины народ специально сбегался из других кварталов.

Часть торговых точек разграбили ради товара, особенно были популярны кроссовки и прочий модный у черных шмот. Часть просто из „справедливости“.

Даже то, что им было не нужно, все равно били, ломали и крушили: арт-галереи, косметику, кафе, товары для животных и все остальное, что попадалось на пути. 

Все поверхности расписаны надписями. Народ подходил к магазину, зависал на минуту, потом громко говорил вслух: „Да эта компания расисты“, — и уже с чистой совестью лез внутрь.

Все улицы завалены вешалками, коробками и прочей упаковкой. У магазина Leica валяются пустые коробки от их космически дорогой фототехники. Те, кто туда вломились, возможно, даже и не знали, что это такое и сколько стоит.

Грабители ходят набивая награбленное в мешки и совершенно никого не боятся.

Где-то валяется одежда, которая не подошла, но ее быстро подбирают другие прохожие. Полицейские никого не трогают и как бы вообще людей с ворованным не замечают, несмотря на очевидность происхождения и бирки с ценниками.

Кое-где выставили патрули, но копы стараются не ходить поодиночке и перемещаются лишь большими группами. Им дана команда никого не трогать и хватать только тех, кто нападает на полицию и против кого есть неоспоримые доказательства.

Периодически слышны взрывы бензобаков подожженных машин. Эвакуаторы вывозят развандаленную полицейскую технику в промышленных объемах. Вчера уничтожили около 60 машин. Сегодня, думаю, еще больше.

Если вчера у меня был сплошной адреналин, то сегодня к нему добавился настоящий страх. Я даже не снимал особенно, потому что стало понятно, что это небезопасно и начинаешь бояться всех. И тех, кто грабит, и тех, кто должен тебя защищать. Многие копы сами на грани и даже не слышат, что ты им говоришь. Я в какой-то момент просто пытался подойти к своей машине, но чуть не получил дубинкой.

Черные идущие по улице с награбленным и выкрикивающие лозунги про справедливость начинают на тебя бросаться просто потому, что ты белый. А еще им, как вы понимаете, очень не нравится попадать в кадр. Даже несмотря на очень удобные в нынешней ситуации и очень рекомендованные к ношению маски.

Народ с полными мешками награбленного говорит друг дружке „stay safe“, что в нынешних условиях невероятно мило. Трогательная такая забота о ближнем.

Полиция только под утро взяла ситуацию в Сохо под хоть какой-то контроль. Туда нагнали сотни полицейских, перекрыли все окрестные улицы, а грабителям (в новостях их продолжают называть протестующими) оставили несколько коридоров для выхода. Думаю, что с наступлением рассвета все окончательно закончилось и „справедливость“, наконец, восторжествовала».

Читайте также: Тайны «чёрного майдана»: убийца и жертва были коллегами

Источник: https://rusvesna.su/news/1591043981

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему Христианство работает сегодня не на объединение людей, а способствует их разъединению?
Вопиющий скандал Нового 2018 года, связанный с трагической гибелью на Украине в городе Запорожье двухлетнего мальчика Жени, с одной стороны, и отказом священника церкви московского патриархата отслужить молебен по просьбе родителей погибшего ребёнка, с ...
РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ О БУДУЩЕМ РОССИИ.
... года огромная волна цунами  накроет Нью-Йорк и все города Восточного побережья...
Юрий Гомонов: Культ Млечного пути
Культ "Млечного пути" 1 лекция Новый цикл моих лекций посвящен древнейшему культу восточных славян - Культу Млечного Пути. В вводной лекции я показываю, как наши сказки, былины и мифы соотносятся с этим культом. Я доказываю изначальность этого культа по ...
"Парад" военнопленных состоялся! (фото и видео)
Наши сделали это! В Донецке прошел "парад военнопленных" солдат фашистской хунты. Как и в 1944 году за ними шли поливальные машины. Источник: nnm.me
Бабушке пора на покой.
Бабушке пора на покой. Часть 1. Статья получилась большой, поэтому для удобства восприятия я разбил материал на три части. В последний месяц по СМИ чередой идут новости о несчастных случаях, связанных с высшими эшелонами власти и бизнеса России. Сначала ...
ПРАВДА И МИФЫ О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ И КРЕЩЕНСКИХ МОРОЗАХ
... особо опасаться на святках, в ночь перед Рождеством и во время... представление о том, что в ночь накануне великого праздника всякая вода...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9292 7578
    марина 2 июня 2020 в 10:22

    Бессмысленный и беспощадный рано или поздно заканчивается ,ну оторвались черные ,набрали себе шмоток т.к. всегда охочи до яркого и всё.Он не организован ,он стихийный этот всплеск.Другое дело ,что им не занимаются ,только грозятся.”..У президента пока сохраняются хорошие шансы на переизбрание, но он никогда не выиграет ни в Калифорнии, ни в родном Нью-Йорке, ни в Миннесоте, с которой все это началось, ни в городе Вашингтоне, где чернокожие давно составляют абсолютное большинство населения (выборы там проиграл даже обожаемый народом республиканец Рейган, а он мало где проигрывал).””т.е. губернаторы-демократы не подавляют это, а Трамп ,обзывая их слабаками ,пытается их сделать крайними и подвигнуть обратиться за помощью.Политические игры так сказать.Картинка ,параллельно стартует Маск,интересно при таком тесном контакте черных будет повышен уровень заболевания или с Ковидом уже всё-отыграно.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)