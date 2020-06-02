СССР-2061. Творческий конкурс “Каникулы”. Голосование
14:22. 2 июня 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Творческий конкурс проводимый сообществом "СССР-2061" подошел https://ru-2061.livejournal.com/134658.html к этапу голосования.
Об условиях конкурса можно прочитать здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5812245.html Деньги на призы также были собраны.
Ниже, несколько примеров присланных на конкурс работ (разбитых на 1-ю и 2-ю лиги) представляющих взгляд на отдых в светлом будущем.
За понравившиеся работы можно и нужно проголосовать вот здесь http://2061.su/konkursy/vacation/
Голосовать можно за наиболее понравившиеся вам работы.
Пусть победит сильнейший.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5913884.html