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СССР-2061. Творческий конкурс “Каникулы”. Голосование

14:22. 2 июня 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Творческий конкурс проводимый сообществом "СССР-2061" подошел https://ru-2061.livejournal.com/134658.html к этапу голосования.
Об условиях конкурса можно прочитать здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5812245.html Деньги на призы также были собраны.
Ниже, несколько примеров присланных на конкурс работ (разбитых на 1-ю и 2-ю лиги) представляющих взгляд на отдых в светлом будущем.







































За понравившиеся работы можно и нужно проголосовать вот здесь http://2061.su/konkursy/vacation/

Голосовать можно за наиболее понравившиеся вам работы.
Пусть победит сильнейший.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5913884.html

Метки: будущее, конкурсы, ссср-2061, творчество, фантастика

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