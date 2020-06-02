Потери полиции США за 96 часов протестов
22:33. 2 июня 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О потерях полиции США в ходе беспорядков продолжающихся с момента убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
США буквально захлестнула волна протестов, которые вспыхнули после резонансного убийства полицейским афроамериканца в Миннеаполисе. И если там порядок кое-как навели, то о других городах этого не скажешь. Мирные протесты переросли в беспорядки, с которыми уже неделю не может справиться ни полиция, ни национальная гвардия.
За последние 96 часов:
- Офицер полиции Лас-Вегаса был убит выстрелом в затылок, когда боролся с беспорядками
- Неизвестный стрелок открыл огонь по правоохранительным органам в здании суда в Лас-Вегасе
- В Сент-Луисе четверо полицейских были застрелены неизвестным стрелком
- Сотрудник полиции Нью-Йорка был сбит автомобилем
- Три сотрудника правоохранительных органов Буффало были сбиты автомобилем перед полицейским участком
- Три сотрудника правоохранительных органов Давенпорта попали в засаду, а один был застрелен неизвестным стрелком
- 132 офицера получили ранения в Чикаго во время беспорядков
- Девять Питсбургских офицеров пострадали от предметов, которые бросали протестующие во время беспорядков
- Несколько офицеров на Род-Айленде получили ранения во время беспорядков
- Неизвестный стрелок открыл огонь в Оклендском полицейском управлении
- Два офицера получили удар по голове камнями в Санта-Ана
- Два офицера были расстреляны в Вирджинии, городской округ Ричленд
- В Олбани один офицер был ранен кирпичом в голову
- Четверо полицейских округа Принц Уильям получили травмы головы от камней
- Семь офицеров получили ранения в Сакраменто
- Некоторые офицеры были обстреляны и получили ранения в Линчберге
- Несколько полицейских Шампейна получили ранения
- Три сотрудника полиции были ранены в пригороде Чикаго
- В Солт-Лейк-Сити пострадали 21 офицер полиции
- По меньшей мере 50 агентов секретной службы (охрана Белого Дома) получили ранения от коктейлей Молотова в Вашингтоне
- Троих Денверских полицейских сбил автомобиль
- Более тридцати полицейских Нью-йорка были ранены во время беспорядков
- Шесть Афинских полицейских ранены во время акции протеста
- Два офицера полиции Капитолия были ранены во время беспорядков в Гаррисберге
- Двенадцать сотрудников полиции Лас-Вегас получили ранения во время беспорядков
- Более двадцати сотрудников правоохранительных органов Миннеаполиса получили ранения в ходе беспорядков
- Один сотрудник Федеральной службы охраны был застрелен.
https://soldier-moskva.livejournal.com/464368.html – цинк
Жалко нет разбивки на тяжелые и легкие ранения, потому что наверняка сюда валят и легкие ушибы и повреждения, но все равно цифры внушающие.
Председатель объединенного комитета начальников штабов Армии США генерал Марк Милли на улице в Вашингтоне.
На эту тему понравилась шутка: "После того, как им дали под зад в Афганистане и Ираке, им было нужно где-то доминировать. Почему не дома?".
Интересно, какой бы была реакция отечественной либеральной общественности, если бы по улицам Москвы во время протестов шатался Герасимов в военной форме.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5915696.html