Главная » Невероятное в мире, Политика

Потери полиции США за 96 часов протестов

22:33. 2 июня 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


О потерях полиции США в ходе беспорядков продолжающихся с момента убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

США буквально захлестнула волна протестов, которые вспыхнули после резонансного убийства полицейским афроамериканца в Миннеаполисе. И если там порядок кое-как навели, то о других городах этого не скажешь. Мирные протесты переросли в беспорядки, с которыми уже неделю не может справиться ни полиция, ни национальная гвардия.

За последние 96 часов:

- Офицер полиции Лас-Вегаса был убит выстрелом в затылок, когда боролся с беспорядками
- Неизвестный стрелок открыл огонь по правоохранительным органам в здании суда в Лас-Вегасе
- В Сент-Луисе четверо полицейских были застрелены неизвестным стрелком
- Сотрудник полиции Нью-Йорка был сбит автомобилем
- Три сотрудника правоохранительных органов Буффало были сбиты автомобилем перед полицейским участком
- Три сотрудника правоохранительных органов Давенпорта попали в засаду, а один был застрелен неизвестным стрелком
- 132 офицера получили ранения в Чикаго во время беспорядков
- Девять Питсбургских офицеров пострадали от предметов, которые бросали протестующие во время беспорядков
- Несколько офицеров на Род-Айленде получили ранения во время беспорядков
- Неизвестный стрелок открыл огонь в Оклендском полицейском управлении
- Два офицера получили удар по голове камнями в Санта-Ана
- Два офицера были расстреляны в Вирджинии, городской округ Ричленд
- В Олбани один офицер был ранен кирпичом в голову
- Четверо полицейских округа Принц Уильям получили травмы головы от камней
- Семь офицеров получили ранения в Сакраменто
- Некоторые офицеры были обстреляны и получили ранения в Линчберге
- Несколько полицейских Шампейна получили ранения
- Три сотрудника полиции были ранены в пригороде Чикаго
- В Солт-Лейк-Сити пострадали 21 офицер полиции
- По меньшей мере 50 агентов секретной службы (охрана Белого Дома) получили ранения от коктейлей Молотова в Вашингтоне
- Троих Денверских полицейских сбил автомобиль
- Более тридцати полицейских Нью-йорка были ранены во время беспорядков
- Шесть Афинских полицейских ранены во время акции протеста
- Два офицера полиции Капитолия были ранены во время беспорядков в Гаррисберге
- Двенадцать сотрудников полиции Лас-Вегас получили ранения во время беспорядков
- Более двадцати сотрудников правоохранительных органов Миннеаполиса получили ранения в ходе беспорядков
- Один сотрудник Федеральной службы охраны был застрелен.

https://soldier-moskva.livejournal.com/464368.html – цинк

Жалко нет разбивки на тяжелые и легкие ранения, потому что наверняка сюда валят и легкие ушибы и повреждения, но все равно цифры внушающие.



Председатель объединенного комитета начальников штабов Армии США генерал Марк Милли на улице в Вашингтоне.
На эту тему понравилась шутка: "После того, как им дали под зад в Афганистане и Ираке, им было нужно где-то доминировать. Почему не дома?".
Интересно, какой бы была реакция отечественной либеральной общественности, если бы по улицам Москвы во время протестов шатался Герасимов в военной форме.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5915696.html

Метки: беспорядки, полиция, протесты, расизм, США

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году
...в 2017 г. сотрудники полиции США убили 1,129 человек, ...на кладбище Queens. Белые протестующие националисты разожгли ожесточенные столкновения.... зарабатываемой белым гражданином в час. К 2016 г. ...разительно отличались: 160300 женщин потеряли работу, в то время...
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
...этот трудный для страны час, я хочу вас...как помимо водометов полиция применила против протестующих перечный газ. ... поддержки демократии США, международный республиканский институт США, фонд «... чрезвычайно напуганы перспективой потери рабочих мест и утратой...
Сводки от ополчения Новороссии 17 февраля 2017
...В частности, в районе 17 часов со стороны завода Авдеевского коксохима... 72 бригады, понесшей большие потери в ходе боевых действий под...в столице Франции продолжились протесты и столкновения с полицией; — США поддерживает наращивание военного...
Новости Украины и Новороссии 03 ноября 2016
...по Крещатику. Сотрудники полиции попытались оттеснить протестующих, среди которых ... сожалению и горю, потеряли близких в этой страшной...декларации чиновников Государственный департамент США и похвалил и ... который продолжался в течении часа (!), об этой стране ...
Неизвестные снайперы торговой войны
...до нужного момента. Как только час настал, ее немедленно задействовали,...из-за искусственно индуцированной дестабилизации потеряет статус «ворот в Китай»....полицией США с начала протестов в Гонконге = 187Число людей, убитых полицией Гонконга с начала протестов...
Бэкграунд, выпуск-265 за 14 июля 2012
... АЖ  в 20 часов налета. В сравнении ...противном случае неизбежен развал, потеря государственности и разграбление страны....огромное внимание «массовым акциям протеста» и голодовкам против ... летательные аппараты активно используются полицией США для слежки за …. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)