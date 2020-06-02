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Полетели американцы в космос, а там их русские встречают — в США охладили пыл Илона Маска

05:00. 2 июня 2020 223 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Полетели американцы в космос, а там их русские встречают — в США охладили пыл Илона Маска | Русская весна

Триумфальный запуск Crew Dragon назвали низкорентабельным такси.

Несмотря на большую радость Илона Маска и руководства США от запуска собственной ракеты на МКС с двумя астронавтами, простые американцы не разделяют общего восторга.

Хвалебные статьи тут же появились во многих известных СМИ. Например, Fox News назвал США великой космической державой, но люди не понимают, в чем заключается это величие. Журналисты очень презентабельно описывают запуск Crew Dragon, отмечая, что за ним с волнением наблюдала вся страна.

После легкой похвалы Fox News, не стесняясь, называет полет корабля Илона Маска «триумфальным и волнующим переломным моментом в удивительной истории американских космических исследований».

Столько красивых эпитетов, что даже не сразу разберешь, в чем суть. Триумфальный, переломный момент, удивительная история — всё это очень приторная пропаганда.

В целом понять радость американского руководства и самого Илона Маска можно. Первые очень хотели повилять хвостом перед русскими, а второй — заработал себе славу и деньги. Нет, вклад Маска в развитие американской космонавтики действительно высок, но без разработок DARPA ничего из этого достичь бы не удалось.

Тем не менее, обычные американцы не сильно-то рады этому «триумфальному событию». Если почитать комментарии в соцсетях, может показаться, что радость от запуска ракеты уж слишком сильно преувеличена.

Вот, например, пользователи пишут, что Crew Dragon — это низкорентабельное такси, каждый полёт которого стоит огромных денег, намного больших, чем при плате за транспортировку на российских ракетах. Многие простые американцы не восприняли восторга пропаганды, напоминая, что русские уже как 60 лет в космос летают. Поэтому нет ничего величественного и триумфального в том, что США смогли отправить астронавтов в космос без помощи Москвы.

«Полетели американцы первые в мире в космос, а там их русские на МКС встречают».

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1591036669

Метки: Новости

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