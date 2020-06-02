Летчица Советского Востока , Лейла Мамедбекова История первой азербайджанской летчицы

...участие уже в двадцатые годы Советской власти. Как в горах...ядов. Дельфины выбрасывались на советские и турецкие берега по несколько... сынок, они воруют у Советской власти рыбу, поэтому их постановили...смог понять какое отношение имеет Советская власть к рыбе, и...
Передача посвящена рассмотрению ситуации на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии. - Может ли быть взрыв на «Фукусима-1» - Пропаганда и реальность - Реакция японцев- Другие вопросыЗвонки и вопросы в чате слушателей передачи. Источник