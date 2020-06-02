Частная российская компания начала строить свой первый корабль
Вслед за успешным запуском к МКС американского космического корабля «Crew Dragon» с астронавтами на борту, российская частная компания заявила о начале строительства собственного прототипа транспортного космического корабля «Арго». Скорее всего, ранее вы о нём ничего не слышали, поэтому расскажем подробности.
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
Зачем ??
За углом ))
Контекст не тот.)
Да тот. ))
Прототип построят за углом ))
Осталось только как Маску собрать на него денег У НАСЕЛЕНИЯ ))
Да, и чем-то проехать по ушам лохам , шоб побыстрее раскошелились.
Хм-м.. хороший ход! если жыдосаксы ещё в 1968 году на луну слётали без проблем, то мы чем хуже?.. Припоздали, правда, ну и что?.. Через пару-тройку месяцев сварганят короткометражный художественный фильм и запустят на экраны. И пиндосам придётся подтвердить, иначе их заподозрят в афере с “гением” Маском:))..
Одна частная компания решила скопировать пиндоракету а другая пиндобеспорядки ))
Требуются желающие для перекраску в чернокожих ))
а руководить будет случаем не главный рыжий Ананонист
“Клипер”, “Федерация”, “Орёл”, “Русь”, “Буран-2″. Сколько их было, бумажных космолетов?
Настал черёд “Арго”. Обещают сделать до 2024г. Начались новые обещалки-догонялки?
А в конце ролика вообще говорится: “… Мы не знаем, зачем этот проект вообще нужен. Может быть, это не основная задача. Ну, там, организуем производство пластиков”. Слышится визг пилы.
Так часный.
Вам тоже МОЖНО ))
Нука покажите всем как НАДО ))
Можно ведь композиты заменить вторсырьём ))
Зелёные будут рады ))
Давайте отделим мух от котлет. За чей счёт банкет?
— МТКС (частная компания) построит завод композитов – реально.
— “Арго” (заказ “Роскосмоса”) в космос в далёком 2024г. может не полететь. Может, он вообще не нужен (так говорят в конце ролика).
Кто будет платить за ненужный “Арго”?
Ответьте по-существу, если Вы, конечно, что-то поняли.
Давайте: “Аналогично и с космическим триумфом американской нации. Ну да, через шестьдесят лет, наконец-то, повторили советское достижение. Запустили экономичный пилотируемый корабль на низкую орбиту – по-настоящему, а не в кино. Однако, и здесь зададим самый простой вопрос. Если бы Кремлю не было выгодно поддержать Трампа, стали бы продавать или одалживать Маску российскую систему стыковки? А еще наши специалисты консультировали на стадии доводки системы управления, под предлогом обеспечить безопасность МКС. И самое главное – компактная система жизнеобеспечения, вписанная в габариты «Союза», закамуфлированного под «Дракон» – откуда она вдруг взялась у американцев?) Если проблемы с санузлом преследовали их постоянно.
Даже сам Маск честно назвал запуск «достижением человечества», а вовсе не одних только США. Но тем не менее, психологический допинг в переломный момент противостояния с «демократами» администрация и сторонники Трампа получили. Вот, даже интересно, чем будут расплачиваться политически? Потому как бюджет НАСА не потянет цену временного спасения имиджа великой державы, а значит и доллара. Можно попытаться прикинуть, что там могло быть выставлено на обмен. Как бы не доля на рынке нефти, пусть даже не американская, а саудовская. А еще снятие препятствий с газовых потоков в Европу…”
П.С. Хорошие Партнеры не ссорятся перед выборами а помогают друг другу,урок некоторым
Давайте отделим.
Но котлет я не вижу…..
Только мухи ))
Муть,бред,глупости как сейчас принято в СМИ.
Ничего нового.