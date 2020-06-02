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Частная российская компания начала строить свой первый корабль

18:21. 2 июня 2020 189 просмотров 13 коммент. Опубликовал:

Вслед за успешным запуском к МКС американского космического корабля «Crew Dragon» с астронавтами на борту, российская частная компания заявила о начале строительства собственного прототипа транспортного космического корабля «Арго». Скорее всего, ранее вы о нём ничего не слышали, поэтому расскажем подробности.

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FOFQa7GxIFs

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13 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11989 11107
    жора шапов 2 июня 2020 в 18:48

    Зачем ??

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    1
  • 13648 8446
    Maleos 2 июня 2020 в 18:57

    Хм-м.. хороший ход! если жыдосаксы ещё в 1968 году на луну слётали без проблем, то мы чем хуже?.. Припоздали, правда, ну и что?.. Через пару-тройку месяцев сварганят короткометражный художественный фильм и запустят на экраны. И пиндосам придётся подтвердить, иначе их заподозрят в афере с “гением” Маском:))..

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  • 18421 1523
    Русофил 2 июня 2020 в 19:00

    Одна частная компания решила скопировать пиндоракету а другая пиндобеспорядки ))
    Требуются желающие для перекраску в чернокожих ))

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  • 1071 927
    Александр 2 июня 2020 в 19:11

    “Клипер”, “Федерация”, “Орёл”, “Русь”, “Буран-2″. Сколько их было, бумажных космолетов?
    Настал черёд “Арго”. Обещают сделать до 2024г. Начались новые обещалки-догонялки?

    А в конце ролика вообще говорится: “… Мы не знаем, зачем этот проект вообще нужен. Может быть, это не основная задача. Ну, там, организуем производство пластиков”. Слышится визг пилы.

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    2
    • 18421 1523
      РусофилАлександр 2 июня 2020 в 19:24

      Так часный.
      Вам тоже МОЖНО ))
      Нука покажите всем как НАДО ))
      Можно ведь композиты заменить вторсырьём ))
      Зелёные будут рады ))

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      • 1071 927
        АлександрРусофил 2 июня 2020 в 19:41

        Давайте отделим мух от котлет. За чей счёт банкет?
        — МТКС (частная компания) построит завод композитов – реально.
        — “Арго” (заказ “Роскосмоса”) в космос в далёком 2024г. может не полететь. Может, он вообще не нужен (так говорят в конце ролика).

        Кто будет платить за ненужный “Арго”?
        Ответьте по-существу, если Вы, конечно, что-то поняли.

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        1
        • 9300 7586
          маринаАлександр 2 июня 2020 в 19:57

          Давайте: “Аналогично и с космическим триумфом американской нации. Ну да, через шестьдесят лет, наконец-то, повторили советское достижение. Запустили экономичный пилотируемый корабль на низкую орбиту – по-настоящему, а не в кино. Однако, и здесь зададим самый простой вопрос. Если бы Кремлю не было выгодно поддержать Трампа, стали бы продавать или одалживать Маску российскую систему стыковки? А еще наши специалисты консультировали на стадии доводки системы управления, под предлогом обеспечить безопасность МКС. И самое главное – компактная система жизнеобеспечения, вписанная в габариты «Союза», закамуфлированного под «Дракон» – откуда она вдруг взялась у американцев?) Если проблемы с санузлом преследовали их постоянно.

          Даже сам Маск честно назвал запуск «достижением человечества», а вовсе не одних только США. Но тем не менее, психологический допинг в переломный момент противостояния с «демократами» администрация и сторонники Трампа получили. Вот, даже интересно, чем будут расплачиваться политически? Потому как бюджет НАСА не потянет цену временного спасения имиджа великой державы, а значит и доллара. Можно попытаться прикинуть, что там могло быть выставлено на обмен. Как бы не доля на рынке нефти, пусть даже не американская, а саудовская. А еще снятие препятствий с газовых потоков в Европу…”
          П.С. Хорошие Партнеры не ссорятся перед выборами а помогают друг другу,урок некоторым

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        • 18421 1523
          РусофилАлександр 2 июня 2020 в 19:58

          Давайте отделим.
          Но котлет я не вижу…..
          Только мухи ))
          Муть,бред,глупости как сейчас принято в СМИ.
          Ничего нового.

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