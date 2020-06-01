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Вашингтон в дыму, Батут работает, Пустите в Крым! // Галопом по Европам #223

21:03. 1 июня 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Число заболевших в России за выходные перевалило за 400 тысяч;
- Проблема со средствами защиты для врачей так и не решена;
- Российский ВВП по итогам апреля рухнул на 12 процентов;
- У 40-ка процентов россиян за время эпидемии сократилась зарплата;
- Роспотребнадзор уступил авиакомпаниям – им теперь можно полностью заполнять салоны самолётов;
- Аксёнов отменил плату за двухнедельную обсервацию;
- ЦИК хочет упростить порядок голосования по изменениям в конституцию;
- Трамп предложил обсудить на саммите G7 будущее Китая;
- В Гонконге жители, опасаясь санкций, сняли в банкоматах почти все доллары;
- Финансовый сектор Нью-Йорка не восстановится от кризиса в ближайшие шесть лет;
- Власти Германии констатируют всплеск активности ультраправых;
- Майкрософт заменит новостных редакторов искусственным интеллектом.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GMvdT5rUBz8

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