Вашингтон в дыму, Батут работает, Пустите в Крым! // Галопом по Европам #223

В этом выпуске:

- Число заболевших в России за выходные перевалило за 400 тысяч;

- Проблема со средствами защиты для врачей так и не решена;

- Российский ВВП по итогам апреля рухнул на 12 процентов;

- У 40-ка процентов россиян за время эпидемии сократилась зарплата;

- Роспотребнадзор уступил авиакомпаниям – им теперь можно полностью заполнять салоны самолётов;

- Аксёнов отменил плату за двухнедельную обсервацию;

- ЦИК хочет упростить порядок голосования по изменениям в конституцию;

- Трамп предложил обсудить на саммите G7 будущее Китая;

- В Гонконге жители, опасаясь санкций, сняли в банкоматах почти все доллары;

- Финансовый сектор Нью-Йорка не восстановится от кризиса в ближайшие шесть лет;

- Власти Германии констатируют всплеск активности ультраправых;

- Майкрософт заменит новостных редакторов искусственным интеллектом.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GMvdT5rUBz8