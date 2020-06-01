Тебя спасёт «мистер Холодильник»

«В холодильнике всегда можно порыться, но есть два ограничения», — цитирует Интерфакс Иванишина.

8 апреля 2020 Командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин заявил, что космонавты на МКС всегда имеют возможность поесть, но существуют ограничения.

Читая публикации СМИ можно заметить некоторые странные упоминания на ту или иную тему . Заявления от космонавтов, от государственных учреждений, от крупных компаний и даже от самого президента, кажутся на первый взгляд абсурдными. В текущей небольшой работе кратко разберём упоминание в информационном поле холодильников, постараемся описать холодильник как предмет культуры, который определённым образом влияет на поведение людей, их образ жизни, привычки.



Готовые продукты лучше всего хранить в отдельном контейнере, закрытом крышкой или фольгой. Их не рекомендуется ставить рядом с сырым мясом или полуфабрикатами.



Держать блюда с запахом на разных полках, чтобы предотвратить распространение бактерий по всему холодильнику.



Продукты с низким сроком годности лучше не ставить в дверцу холодильника, где обычно более высокая температура.



Открытые консервы эксперты рекомендуют хранить в отдельном контейнере, чтобы предотвратить появление металлического привкуса у еды.



27 апреля 2020 Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в субъектах Российской Федерации.



С. Цивилев: У нас есть общая выплата на каждый сгоревший дом — 150 тысяч рублей, плюс 50 тысяч рублей на пристройки. Итого уже 200 тысяч рублей — это из областного бюджета, 20 тысяч рублей — из муниципального бюджета. Плюс этим людям, если у кого есть живность, до 50 тысяч рублей мы компенсируем потери по живности. Мы сейчас выдаём им семена картофеля, сами вспашем их огороды, чтобы они смогли посадить картофель, и всеми другими семенами обеспечим. Наш департамент социальной защиты организовал сбор предметов первой необходимости на территории Кузбасса от неравнодушных жителей. Там новые и телевизоры, и холодильники , и планшеты, и одежда — всё это поступает сейчас этим людям.

, и планшеты, и одежда — всё это поступает сейчас этим людям.

В. Путин: Смотрите, если учитель и директор школы останутся, а все остальные уедут — учить некого будет. Поэтому нужно помочь всем пострадавшим. Я прошу сейчас и Евгения Николаевича, и федеральные ведомства подключиться и помочь тем, у кого стен не осталось. Потому что холодильник хорошо, и телевизор, может быть, тоже неплохо, но если стен нет, если дома нет, некуда разместить ни холодильник, ни телевизор. Поэтому этим займитесь, Сергей Евгеньевич, вместе с коллегами. Я думаю, вы меня все услышали. Программа небольшая, но она должна быть.



14 май 2020 Аналитики «AliExpress Россия» выяснили, что во время карантина выросли продажи бытовой техники. Россияне стали чаще покупать крупную бытовую технику: её общие продажи увеличились на 200%. Самые популярные категории — холодильники (+350%) и электроплиты (+80%).

Крупные СМИ по чуть-чуть поддерживают цитируемость холодильников и это неудивительно, этот класс бытовой техники крепко вошёл в повседневную жизнь.

«Хлеба и зрелищ» — древняя фраза, которая актуальна и по сей день. Также в современных реалиях есть фраза со схожим смыслом: «Есть, молиться, любить» [5] И если зрелища предоставляет телевизор, то «товарищем» ему по этому принципу, безусловно, выступит холодильник.



Для футбольного болельщика, завсегдатая сериальных баталий и т.п. еда не должна быть утолением голода, она должна быть сакральным действом, ради которого люди готовы отказаться от многих, более интересных вещей. Запас еды позволяет ощущать «готовность» к этому процессу, поэтому холодильник здесь — одно из ключевых звеньев, без которого всё распадётся.

Не стоит забывать, что примерно с января 2020 года в России (как и в других странах) «обостряется» ситуация с вирусными заболеваниями. Не будем вдаваться в детали, ибо это не является разбираемой темой. Обратим внимание на некоторые факты:



граждан отправили сидеть по домам,



информация подаётся не корректная, не точная,



у большинства есть непонимание текущей ситуации.



Такое положение дел во внешней среде давит на психику россиян. В итоге в людях начинают усиливаться страхи.

Страх

Пандемия, отсутствие корректной информации, попытки дестабилизировать положение в стране порождает неуверенность в завтрашнем дне, следовательно страх перед неопределённым будущем.



Такой страх является иррациональным. Потому что нет объективных причин его появления, а причины которые его вызывают являются информационными (или виртуальными).

«Последний день Помпеи»

Поясним на примере:



Извержение вулкана — это реальный факт и реальная угроза жизни людей проживающих возле вулкана. Страх перед тем, что город накроет раскалённая лава — реальный страх.



Озоновые дыры в верхних слоях атмосферы — информационный пузырь, который усиливается за счёт объёма публикаций в СМИ и носит информационный характер. Страх от информации будет иррациональный (иллюзорный).



Способность создавать в воображении преувеличенный образ страха стала основой для целой стратегии манипуляций.

Иррациональный страх — очень действенное средство «отключения» здравого смысла и защитных психологических механизмов. Потрясённый страхом человек легко поддается внушению и верит в любое предлагаемое ему «спасительное» средство. Массовый (и часто подсознательный) страх как предпосылка для программирования поведения проверен психологами рекламных агентств в ходе крупных кампаний. Одной из них было создание в США массового рынка холодильников.

Психологи, изучавшие скрытые страхи в период Второй мировой войны, пришли к выводу, что американцы испытывают большую потребность в вещах, служащих символом безопасности и стабильности, предсказуемости будущего.



У многих был обнаружен комплекс «желания вернуться в детство», символом которого была мать, надежно оберегавшая своё дитя от голода. Эксперты посчитали, что вещью, которая может взять на себя функции такого символа, мог бы стать холодильник:

«Для многих людей холодильник представляет гарантию, что дома всегда будет еда, а еда в доме обозначает покой, тепло и безопасность».



Исследования показали также, что еда символизирует нечто гораздо большее, чем просто питание. Люди, испытывающие страх перед будущим (страх, никак не связанный с проблемой питания), склонны создавать дома запасы еды, гораздо больше, чем они способны съесть. Запасы еды снимают беспокойство.

История массового спроса на холодильники в США тем более красноречива, что экономическими расчетами и здравым смыслом этот спрос не подкреплялся. В США не было перебоев с продуктами питания.

Согласно анализу специалистов, стоимость холодильника, потребляемой энергии и тех продуктов, которые залеживались в холодильниках и выбрасывались на помойку, была такова, что с прагматической точки зрения покупка холодильника была абсолютно бессмысленной.

Тем не менее психологи предвидели массовый спрос, было создано массовое производство, реклама исходила из наличия подавленного страха, и расчеты подтвердились.

Вернёмся к российским реалиям и обзору прессы.

Утешение страха

Исследования американцев можно применять как на получение прибыли (как они это и сделали), так и на достижение других целей. Например, в целях успокоения психики людей, через бесструктурное распространение информации.

Космос — отрасль, которая впитывает в себя все достижения других отраслей. Для бытового уровня, проблема накормить семью совсем иная нежели накормить космонавта. Эти два полюса связывают информационно через «холодильник». С «этих высот» идёт заявление: «с холодильником всё в порядке, но надо думать о других».

Далее. Роскачество дает рекомендации, при этом в умолчание остаётся факт: «в холодильнике еда есть». Еду нужно правильно хранить.

Президент России не отрицает важность холодильника, при этом делает акцент на объемлющей заботе — о доме.

Далее растут продажи бытовой техники, холодильников в том числе. По некоторым причинам мы не можем быть уверены в достоверности этой информации:



возможно, идёт раскрутка информации, чтобы увеличить продажи (как это было описано ранее), но люди сидят на самоизоляции и передвижения ограничены;

возможно, на бессознательном уровне люди чувствуют страх и пытаются его погасить.



Если происходит второй сценарий развития ситуации, тогда уровень страха у населения снижается. Это значит люди обезопасили себя и свою веру в будущее приобретением нового, (возможно большего по размеру) холодильника, в котором всегда есть что хорошее.

Заключение

В текущей работе показали на очень маленьком примере, как проявляется бесструктурный способ управления.

Управление процесс информационный. Передавать информацию — значит управлять.

А управление большими массами людей требует качественных знаний о людях, их желаниях, потребностях, проблемах, страхах и радостях. А ещё предлагаем задуматься над тем, какой была бы жизнь без холодильника в доме. Каков был бы режим питания, ритм закупки продуктов, список блюд.



Возможно, это многих натолкнёт на довольно неожиданные выводы. И уж точно, нужно воспринять холодильник как предмет который определённым образом выстраивает ритм нашей жизни. Главное здесь усвоить, что не холодильник управляет вашей жизнью, а вы сами её выстраиваете, а холодильник лишь безропотный помощник и не более того.

Школа аналитики



***

.