США нарушают права журналистов и собственную конституцию, — МИД РФ

Действия американской полиции против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, освещающих протесты в стране, нарушают их законные права и конституцию США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый газ против журналистов — съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева уже после разгона акции протеста. МИА «Россия сегодня» потребовало от властей США расследования действий полицейских.

«То, что мы видели, и в частности я говорю о российском журналисте, хотя почему мы должны отделять российских журналистов от зарубежных — то, что происходит сейчас в США в отношении всех журналистов — это не только нарушение их законных прав, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». — Это в принципе нарушение как внутреннего американского законодательства, конституции американской, так и всех основополагающих международно-правовых документов».

Читайте также: «Позвольте им дышать»: Иран призвал власти в США прекратить насилие против граждан