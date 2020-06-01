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США нарушают права журналистов и собственную конституцию, — МИД РФ

22:13. 1 июня 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
США нарушают права журналистов и собственную конституцию, — МИД РФ | Русская весна

Действия американской полиции против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, освещающих протесты в стране, нарушают их законные права и конституцию США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый газ против журналистов — съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева уже после разгона акции протеста. МИА «Россия сегодня» потребовало от властей США расследования действий полицейских.

«То, что мы видели, и в частности я говорю о российском журналисте, хотя почему мы должны отделять российских журналистов от зарубежных — то, что происходит сейчас в США в отношении всех журналистов — это не только нарушение их законных прав, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». — Это в принципе нарушение как внутреннего американского законодательства, конституции американской, так и всех основополагающих международно-правовых документов».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1591038804

Метки: Новости

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