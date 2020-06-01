С.В. Жарникова. Сказки о правде
13:30. 1 июня 2020 112 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Интервью без купюр / Protohistory
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Притяжение между мужчиной и женщиной, основанное на истинной любви, а не чувственной одержимости, является попыткой души восстановить её нормальную гармонию. Это даёт рождение затасканному аргументу, утверждающему необходимость искать и находить “свою половинку”. Но слишком часто притяжение из ложных побуждений приводит к результату “соседей по камере!”.
Жарникова сказала что САНСКРИТ это язык близкий к русскому.
Потом проверил-ВРЁТ.
Так обидно стало.
Стал проверять остальные её БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ сказочки.
Опять врёт.
Как проверил?
Так сегодня не проблема.
https://www.youtube.com/watch?v=2saLkF1-UL4