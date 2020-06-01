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Россия сыграет особую роль в мировой экономике после пандемии коронавируса, — экс-министр Британии

07:27. 1 июня 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Россия сыграет особую роль в мировой экономике после пандемии коронавируса, — экс-министр Британии | Русская весна

Россия может сыграть ключевую роль в восстановлении мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, так как имеет ряд преимуществ.

Об этом РИА Новости заявил бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров «Эн+ Груп» (En+ Group) лорд Грегори Баркер.

По словам лорда Баркера, среди таких преимуществ: человеческий капитал, финансовые ресурсы и природный потенциал.

Все это поможет развитию крупномасштабных проектов в возобновляемой энергетике, новаторских низкоуглеродных технологий, а также позволит противостоять глобальному потеплению.

«Возобновляемая энергетика, экологически чистые и цифровые решения должны стать фундаментом экономики после кризиса: они улучшат качество воздуха, которым мы дышим, повысят качество нашей жизни и снизят риск климатических катастроф. Они также могут поддерживать новые предприятия и обеспечить создание новых рабочих мест», — считает он.

«Говорить о новых возможностях в разгар пандемии, которая каждый день уносит жизни и разрушает целые экономики, нелегко, но мы должны начать планировать будущее.

Я уверен, что Россия может сыграть ключевую роль в восстановлении мировой экономики», — подчеркнул лорд Баркер.

Он отметил, что борьба с коронавирусом — серьезное испытание для любого бизнеса, но понимание уроков пандемии позволит выработать иммунитет от «вторых волн» вирусов. Особенно важно, что опыт борьбы с невидимым врагом поможет мобилизоваться, чтобы противостоять другой глобальной угрозе – антропогенному изменению климата, заключил глава Эн+.

Справка

«Эн+ Груп» (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК «Русал»).

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Источник: https://rusvesna.su/news/1590984000

Метки: Новости

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