Развивающие мультики для детей.Скрытые вопросы. Опасное погружение. Продолжение Команда Познавалова
16:33. 1 июня 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.