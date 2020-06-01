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Определена дата голосования по поправкам в Конституцию России (ВИДЕО)

17:57. 1 июня 2020 56 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
МОЛНИЯ: Определена дата голосования по поправкам в Конституцию России (ВИДЕО) | Русская весна

Только что президент России Владимир Путин объявил, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля.

Об этом он заявил во время встречи с рабочей группой по изменениям в основной закон страны. Также определено, что этот день будет нерабочим.

Такое решение глава государства принял по предложению председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

Глава ЦИК заверила, что голосование пройдёт в максимально бесконтактном формате.

Она уточнила, что всех участников обеспечат средствами индивидуальной защиты, ручки будут одноразовыми, а члены избиркомов будут протестированы на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, сообщается, что участки будут организованы также на улицах.

Владимир Путин в ходе совещания по выбору дня голосования отметил, что ему предлагали выбрать дату 24 июня — в день, когда состоится парад Победы. Однако президент не принял такое предложение: «не надо ничего смешивать».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1591019461

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9271 7561
    марина 1 июня 2020 в 18:09

    ну разумеется ,зачем смешивать ,одухотворенные Парадом легче придут к урнам.Одноразовые ручки ,проверенные члены комиссии -звучит фальшиво.Надо помочь Президенту и Малеосу.

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  • 959 931
    Виктор 1 июня 2020 в 18:14

    Президент услышал Малеоса и, на всякий случай подстраховался от “дебилов”

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