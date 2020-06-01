Определена дата голосования по поправкам в Конституцию России (ВИДЕО)
Только что президент России Владимир Путин объявил, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля.
Об этом он заявил во время встречи с рабочей группой по изменениям в основной закон страны. Также определено, что этот день будет нерабочим.
Такое решение глава государства принял по предложению председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.
Глава ЦИК заверила, что голосование пройдёт в максимально бесконтактном формате.
Она уточнила, что всех участников обеспечат средствами индивидуальной защиты, ручки будут одноразовыми, а члены избиркомов будут протестированы на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, сообщается, что участки будут организованы также на улицах.
Владимир Путин в ходе совещания по выбору дня голосования отметил, что ему предлагали выбрать дату 24 июня — в день, когда состоится парад Победы. Однако президент не принял такое предложение: «не надо ничего смешивать».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1591019461
ну разумеется ,зачем смешивать ,одухотворенные Парадом легче придут к урнам.Одноразовые ручки ,проверенные члены комиссии -звучит фальшиво.Надо помочь Президенту и Малеосу.
Президент услышал Малеоса и, на всякий случай подстраховался от “дебилов”