Определена дата голосования по поправкам в Конституцию России (ВИДЕО)

Только что президент России Владимир Путин объявил, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля.

Об этом он заявил во время встречи с рабочей группой по изменениям в основной закон страны. Также определено, что этот день будет нерабочим.

Такое решение глава государства принял по предложению председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

Глава ЦИК заверила, что голосование пройдёт в максимально бесконтактном формате.

Она уточнила, что всех участников обеспечат средствами индивидуальной защиты, ручки будут одноразовыми, а члены избиркомов будут протестированы на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, сообщается, что участки будут организованы также на улицах.

Владимир Путин в ходе совещания по выбору дня голосования отметил, что ему предлагали выбрать дату 24 июня — в день, когда состоится парад Победы. Однако президент не принял такое предложение: «не надо ничего смешивать».

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