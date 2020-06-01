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Новый этап смягчения ограничений стартовал в Москве

08:33. 1 июня 2020 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Новый этап смягчения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, начинается в Москве, сообщили в столичной мэрии.

«С 1 июня жители могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице. Пропуск для этого не нужен, но медицинская маска обязательна. Если до парка нужно ехать на машине или на общественном транспорте, пропуск необходим. Его можно оформить для личных целей, но не чаще двух раз в неделю», – передает официальный сайт мэра Москвы.

Гулять и разрешено спортом можно на любых открытых городских пространствах – во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями. Рекомендованный радиус прогулки должен составлять не более двух километров от дома.

Чтобы уменьшить риск инфицирования, для жителей каждого дома установлен отдельный график прогулок. Заниматься спортом можно ежедневно до 09.00, а гулять – с 09.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной. При этом горожане обязаны надевать маску или респиратор.

По-прежнему режим самоизоляции сохраняется для людей с диагнозом COVID-19 или подозрением на него, признаками ОРВИ и проживающих с ними граждан.

Возобновляют работу автосалоны и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты. Открываются химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги.

Начинают работу ярмарки выходного дня. Первые из них откроются предположительно в пятницу, 5 июня.

Требования безопасности для торговых точек и сервисов такие же, как и для продуктовых магазинов – весь персонал и клиенты должны быть в медицинских масках и перчатках. Кроме того, следует соблюдать социальную дистанции.

С 1 июня работает велопрокат. С 10 апреля велосипедами могли пользоваться только курьеры и волонтеры, но теперь пункты велопроката открываются и для остальных москвичей. При этом важно надевать перчатки или после поездки обрабатывать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Регулярно дезинфицировать велосипеды и самокаты будут и операторы проката.

Источник: http://voicesevas.ru/news/52146-novyy-etap-smyagcheniya-ogranicheniy-startoval-v-moskve.html

Метки: новости / россия

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