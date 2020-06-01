Мужской гарем! Осторожно!
21:04. 1 июня 2020 126 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Если и существуют случаи, когда выбранная работа не приносит человеку удовлетворения, то виноват сам человек, а не работа. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым; она лишь предоставляет ему возможность стать таковым.
Ржака.
Теперь эти пердунищки бородатые боятся попасть в гарем?
Да кто ж их захочет?! Таких мохнатых… Тьфу.
Это не важно.
Это не мешает бояться ))
Не мыться не бриться и не выходить на улицу.
А вдруг набросятся и изнасилуют девушки.
Жуть.
А так есть шанс избежать.
Не смогут,задохнутся.
Козлятина, она вонючая.
А ежели,Ваш муж решит быть мохнатым,Вы его разлюбите?Вы всё прослушали,просмотрели?Може чаво не так поняли?А на мой взгляд,всё верно говорят.