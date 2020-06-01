Если завтра пожар? // Письма

Я пожарный Московской области Федеральной противопожарной службы, за 8 лет работы вижу как очень быстро и скоропостижно погибает пожарная охрана. Устроившись на службу в пожарную часть я сразу полюбил свое дело и готов отдаться ему полностью. Но структуре мои жертвы не нужны, зарплата 35 тысяч со всеми возможными надбавками и на эту сумму конечно же сложно прожить на съёмной квартире. В итоге приходится браться за подработки и всячески выкручиваться из ситуации…





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VWWFbaKOeQ4