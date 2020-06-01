Главная » Видео, Невероятное в мире

Если завтра пожар? // Письма

22:49. 1 июня 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Я пожарный Московской области Федеральной противопожарной службы, за 8 лет работы вижу как очень быстро и скоропостижно погибает пожарная охрана. Устроившись на службу в пожарную часть я сразу полюбил свое дело и готов отдаться ему полностью. Но структуре мои жертвы не нужны, зарплата 35 тысяч со всеми возможными надбавками и на эту сумму конечно же сложно прожить на съёмной квартире. В итоге приходится браться за подработки и всячески выкручиваться из ситуации…


Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VWWFbaKOeQ4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
... количества различных природных катаклизмов: пожаров, наводнений и так далее.... соглашение о СНВ-3.Если завтра пришлют нам по почте,... как правило, все эти пожары носят рукотворный характер, это ...Игоревной [Скворцовой], ей написал письмо Греф с просьбой меня ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...убийства Д. Вороненкова и пожара в Балаклее). При этом...сумел сегодня передать общественности два письма. Одно из них – короткое... Токтакунова и добавила: "Если завтра со мной или с Канатом...страшный грохот, рушится небо, пожар, дым, безумные вопли горящих ...
Владислав Третьяк: «Тарасов сказал мне: «Полуфабрикат, если выживешь — будешь великим!»
...брать не буду». Написали письмо министру торговли Патоличеву, и... работать. Если выживешь – будешь великим. Не выживешь – извини. Завтра – в...школе учусь!» – «Переведешься. Завтра в 10 утра – на ...«Известий», сгорели во время пожара на даче. Еще приметы? ...
Письмо в защиту реноваторов и ответ
...запрещают пользоваться лифтами в случае пожара. Программа «реновации» настолько ...основание для тотального сноса. Если угодно, это свидетельство плохого... мэра с его обещаниями завтра может не быть, а.... Какая-то бессмыслица, если понимать огромную выгоду такой ...
Новости Украины и Новороссии 26 мая 2017
...на ликвидацию последствий взрывов и пожара правительство Гройсмана выделило 145 млн... Украины Нацбанк Украины выпустил официальное письмо-рекомендацию, в котором включил скандальный... выход из сложившейся ситуации. И если завтра наступит спрос на показ задницы...
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
...неизвестности Кроме дневников, существуют письма Анатолия Дзяковича с войны.... в том случае, если немец, если фашизм будет уничтожен.... коровью голову. Значит, завтра будет холодное[151]. Сегодня... в нескольких местах запалили пожары, которые мы затушили (...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)