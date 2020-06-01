Антикризисная программа «московского КПРФ» — это очень вредная программа

Некоторое время назад Бюро Московского городского Комитета КПРФ опубликовало «антикризисную программу коммунистов г. Москвы на 2020–2024 годы по выводу России из глубочайшего социально-экономического кризиса на основе мобилизационной экономики». Группа разработчиков экономической программы «Курс Благополучия» не могла пройти мимо этого события. Мы внимательно ознакомились с этим документом.

И хотим сказать. Это – очень вредная программа. Ее главный вред – в дискредитации нескольких неотложных шагов, предложенных многими экономистами — и в том числе нами, в программе «Курс Благополучия». Желая того или не желая, но Бюро Московского городского Комитета КПРФ своей программой делает все, чтобы высшее руководство страны так и не рискнуло принять решение о принятии неотложных, назревших изменений в экономике.

Сегодняшняя либеральная экономическая модель явно буксует, причем не только на уровне России, но и в целом в мире. Но – пока, что едет. Медленно, со скрипом, но работает. Чтобы решиться изменять существующую модель, нужно принять политическое решение и быть уверенным, что эти изменения начнут работать достаточно быстро и принесут улучшение экономической ситуации в краткосрочной перспективе. Не будет у руководства России такой уверенности – не будет и политического решения преобразовать существующую экономическую модель.

Так вот программа Московских коммунистов не только не дает такой уверенности, а скорее вселяет обратную. Успеха при выполнении того, что понаписали члены Бюро Московского городского Комитета КПРФ, гарантированно не будет. А гарантированно будет экономический и – что ещё важнее, социально-политический катаклизм!

Программа КПРФ создает исключительно опасную увязку в умах читающих ее: расширенное кредитование от госбанков, валютно-банковский контроль, поддержка быстрого экономического роста возможны ТОЛЬКО в увязке с немедленной политической революцией – национализацией большинства крупных компаний и частных банков.

Мы не против национализации, мы считаем, что недра, полезные ископаемые должны принадлежать народу России. Мы убеждены, что роль государства в экономике не должна сокращаться, что без его участия невозможно развивать экономику нашей страны. Все это – роль государства, как движущей силы положительных сдвигов в экономике, подключающих к этому движению частную инициативу, отражена в нашей программе «Курс Благополучия».

Но дело в том, что Бюро Московского городского Комитета КПРФ соединяет в своей программе (больше похожей на публицистическую листовку) действительно необходимые и неотложные меры с тем, что можно делать значительно позже! Да ещё и добавляет к ним то, что вообще делать не нужно.

И это не безобидная, как сказал бы В.И. Ленин, «детская болезнь левизны в коммунизме». Такое впечатление, что программа «московского КПРФ» специально нацелена на то, чтобы вызвать максимальное отторжение у большинства населения страны и взбудоражить и без того чрезмерно взволнованных россиян!

В чем фундаментально не правы авторы программы КПРФ?

Первое. Программа нереалистична в своем предложении всему правящему и экономически активному слою России одномоментно просто встать и уйти. Или подчиниться – новому управляющему государственно-номенклатурному слою, который вообще неясно откуда возьмется и к которому Бюро Московского городского Комитета КПРФ несомненно относит себя.

Любое изменение экономической политики, не открывающее новых возможностей для большинства уже сложившейся элиты страны, не может быть реализовано без масштабных потрясений, которые неминуемо будут использованы геополитическими противниками России для полного разрушения страны. Именно поэтому ответственный руководитель российского государства не может согласиться с выполнением такой программы. А если вписать в нее ненужное и даже вредное – то тем самым не только можно быть уверенным, что такую программу не начнут воплощать, но и скомпрометировать реально необходимые шаги.

В предлагаемом нами «Курсе Благополучия» есть новые возможности для большинства сложившихся элит. Нынешние возможности для сверхобогащения, которые мы предлагаем ограничить – например, масштабные валютные спекуляции с участием инсайдеров и ЦБ, и способствование банковским мошенничествам и вывозу капитала – наиболее незаконны и обогащают относительно небольшую часть элиты, притом её самую деструктивную, самую социопатическую или явно антигосударственную по своим ценностям. Все остальные группы элиты получают многократное увеличение возможностей для роста бизнеса, роста своего региона, реализации амбиций и устремлений!

Второе. Программа КПРФ прямо предполагает сильное сокращение предпринимательской активности в России, рассчитывая на её замену высококачественным централизованным госуправлением. Причем – сразу, одномоментно. По щелчку пальца.

Одним из немногих положительных моментов в общем негативном фоне геополитической катастрофе 1990-х годов (распада СССР) – является появление большого слоя предпринимателей и множества децентрализованных компаний там, где раньше могли быть только местные филиалы огромных всесоюзных организаций. И это при том, что количество предпринимателей и наемных руководителей, способных находить, организовывать, выполнять новые проекты является одним из ключевых ограничений российской экономики. Возможно, уступая только доступности расширенного кредитования для поддержки роста и строительства инфраструктуры, и массового потребительского спроса.

Третье. Программа удивительно совмещает устаревшие, непоследовательные и гипертрофированные решения одновременно. Это, как если бы врача позвали осмотреть вывихнутую руку и ссадину на другой руке, а он с ходу предложил бы наложить гипс (но без выправления вывиха), обжечь вторую руку раскаленным маслом (потому что уважаемые врачи именно так обрабатывали раны на поле боя в 17 веке!). И ещё надо обязательно поставить пострадавшему клизму! Спросите при чем тут клизма, если болит рука? Да, потому, что вызванный врач очень хорошо умеет её ставить!

Раскаленным маслом жечь точно не нужно. С гипсом можно определиться после рентгеновского снимка. И точно не нужно клизму. Желательно быстрее определиться с вправлением вывихнутой конечности. Для ссадины, скорее всего, хватит перекиси и пластыря.

Дальше просто перечисляем, что успели заметить и осмыслить в программе Бюро Московского городского Комитета КПРФ.

1. Валютный контроль. Это реальная и, возможно, крупнейшая экономическая проблема России – возможность нескольких банков и иностранных хеджфондов в сговоре с инсайдерами влиять на курс рубля. Или – вывести из страны несколько миллиардов евро украденных средств вкладчиков, или украденных средств с госзакупок, мошеннически выданных займов по фиктивным сделкам. Ни одна действенная экономическая политика в России не обойдется без решения этой проблемы! Но её быстрее и надежнее решить на уровне решений, сегодня применяемых в десятках стран. А вот, что написано в программе КПРФ: «Установить жесткий государственный контроль над валютными операциями, включая вывоз валюты за рубеж юридическими и физическими лицами. Ликвидировать валютные обменные пункты внутри страны».

Зачем же валютные обменники закрывать по всей России, осуществлять наряду с нужным контролем над миллиардными сомнительными сделками, ещё «жесткий государственный контроль» за вывозом валюты физическими лицами? Только затем, чтобы вызвать протест у миллионов граждан, которые хранят в нескольких сотнях долларов или евро свои сбережения? Или в отпуск собрались на иностранный курорт, едут посмотреть достопримечательности Европы или ближайшего китайского рынка?

Либеральные экономисты и МВФ аплодируют программе московского КПРФ стоя и дружно! Теперь любой общественный или политический деятель, поддерживающий разумные меры введения в России валютного контроля, будет, благодаря горе экономистам-коммунистам, выглядеть маргиналом. И на крайне важное предложение введения валютно-банковского контроля для внешнеторговых операций ему будут говорить: «знаем, знаем, ещё и обменники закрыть хотите»!

2. Национализация как анти — приватизация. Горе-программа Бюро Московского городского Комитета КПРФ ясно показывает, что только функционеры КПСС и являлись подлинными организаторами и исполнителями «перестройки» 1985-1991гг. Как они сначала организовали хаотическое разрушение тогдашней советской экономики, обменяв трилионные активы на собранные несколько сот миллионов долларов в «залоговых аукционах» — так и их идейные преемники хотят национализировать более 50% всех основных средств страны. Сразу и разом. «При этом термин «национализация» не должен трактоваться как экспроприация. Национализация есть процесс обратный приватизации и понимать под ней следует, в том числе, возмездное отчуждение корпоративной собственности» — написано в программе КПРФ.

Не экспроприация, а выкуп. Каких активов? Об этом читаем там же: «… важнейших бюджетообразующих и стратегически важных предприятий топливно-энергетического комплекса как основы мобилизационной экономики, черной и цветной металлургии, электронной и химической промышленности, морского, речного и воздушного транспорта, рыболовецкого флота, средств связи». И это ещё не полный перечень. Если платить за это цену, хоть как то отражающую рыночную стоимость компаний – то это потребует сумму эквивалентную ВВП страны или более 120 триллионов рублей. Если платить сумму намного меньшую – то тогда чем это отличается от экспроприации?

А ведь авторы «программы московского КПРФ» начинают «за здравие» — со вполне разумного протеста против запланированной правительством приватизации оставшихся немногих государственных активов в 2020-2022гг. Но дальше они связывают этот протест со столь абсурдными предложениями немедленной национализации всего и вся, что любой здравомыслящий человек и тут окажется в положении маргинала, ведь товарищи дали прекрасные аргументы либералам. «Вы тоже против планов приватизации? Знаем, знаем – и далее по тексту».

Одно предложение «национализации» средств связи дает изумительный козырь антигосударственной пропаганде в среде молодежи. Вы хотите, чтобы все сотовые операторы и Интернет-провайдеры стали разом государственными «с введением цензуры»? Нет, — тогда выступайте за планы приватизации! И против государства, которое «вдруг» решит «лишить вас свободы»!

Наша программа «Курс Благополучия», напротив, не стремится к национализации любой ценой. Главное – максимальное сохранение существующего экономического механизма в реальном секторе, и поэтапное наращивание доли государства в ключевых отраслях через строительство новых объектов. Инфраструктура, дороги, коммунальные сети и энергетика всех видов. Где возможно – они могут сдаваться в аренду частным компаниям. Там, где пока не сформировались компетентные государственные операторы сетей. Выборочно, как исключение – некоторые активы могут выкупаться у частных операторов, если без них не получается сформировать законченные группы активов. Уже через 10 лет такой политики можно увеличить активы в собственности государства на те же 100 – 120 триллионов рублей в постоянных ценах. Но без революций, без риска обрушения государства и с максимальным экономическим ростом за эти 10 лет! При этом частные корпоративные активы вырастут ещё минимум на те же 120 триллионов рублей, профинансированные большей частью займами от госбанков.

3. Упор на собираемость налогов и размер бюджета – вместо финансирования развития. Программа московского КПРФ предлагает национализировать большую часть торговли, производство алкоголя и табака, повысить налоги на доходы (до 70 процентов)– и через это профинансировать резко, в полтора раза увеличенный госбюджет. По смыслу предполагается, что увеличенные сборы налогов и профинансируются требуемые меры роста. Похоже на царскую «монопольку» и «сбор недоимок» времен Витте, полностью обобравшие основную массу населения России, ради печально известного «не доедим – но вывезем». Но при этом авторы КПРФ даже не догадываются, что финансирование требуемого потребления и инвестиций не обязательно должно полностью покрываться собираемыми налогами! Которые в предлагаемой КПРФ модели заплатят только малоимущие курильщики и потребители водки, или наиболее законопослушные из получателей более высоких доходов (которые от повышенных налогов начнут бегать и уворачиваться).

Увеличение собираемых налогов — не самоцель, и собираемые налоги не обязательно равны бюджету. А госбюджет не есть единственный источник финансирования развития и роста. Предлагать коммунистическим авторам опыт «капиталистической» Японии, наверное, бессмысленно. Но пусть хотя бы опыт почти социалистического Китая посмотрят! Торговля большей частью частная, производители потребительских товаров частные. Вот банки – да, они почти целиком государственные. И они уже выдали компаниям кредитов на сумму двух ВВП страны. Плюс ещё и заемное финансирование провинций (областей) – ещё почти один ВВП страны. Плюс кредиты федеральному центру – ещё половина ВВП. Если бы не этот механизм кредитования экономики и инфраструктурных инвестиций через госбанки – налоговые сборы Китайского правительства должны были бы быть вдвое выше нынешних, спрос был бы намного ниже, и не было бы никакого бурного экономического роста.

4. Цифры берутся авторами из «московского КПРФ» с потолка.

Читая всю программу, недоумеваешь – почему именно эти цифры нравятся её авторам? Например – «Установить, что месячная оплата за жилье и коммунальные услуги не должна превышать 10% совокупного дохода семьи в месяц». Почему именно 10%, а не пять или пятнадцать? Ответа нет. Вернее он есть – просто так хотим.

Тут же авторы, видимо, решив сделать реверанс в сторону бизнесменов, пишут: «Установить ставку рефинансирования не выше 3% годовых, перейти к поступательному укреплению курса рубля. Банковские кредиты под конкретные производственные проекты выдавать на срок до 5 лет под 4% годовых. Краткосрочные кредиты на накопления оборотных средств, торговые сделки, выдачу заработной платы – под 5% годовых».

А двумя предложениями ниже уже задуман реверанс в адрес тех, кто сегодня кладет деньги в банк под проценты и боится эти проценты потерять. Не бойтесь, пишут московские коммунисты! И указывают, что надо: «Выпустить пятилетний государственный займ для развития промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы РФ под 10% годовых на 5,5 триллиона рублей с выплатой ежегодной процентной ставки и с погашением займа в пятом году».

Берут в долг под 10%, выдавать займы собираются под 4 % или 5%. Молодцы! Зачем производить – можно же взяв кредит, купить облигации госзайма. Наверное – это как раз для тех бывших частных собственников, которым выплатили положенную компенсацию за национализированные активы, и теперь по процентам на этот займ они продолжат получать те прибыли, которых их лишили, национализировав активы.

Или это полное повторение системы ельцинских ГКО, которые довели страну до дефолта 1998 года?

В этом анекдотичном примере хорошо виден главный изъян мыслей авторов.

Вместо того, чтобы, оставив в покое уже работающие предприятия и помогая им дешевле прокредитоваться для быстрого роста (а параллельно с этим ещё и потратить десятки триллионов рублей новых денег от госбанков на строительство новой инфраструктуры и новых активов, государственных и частных), авторы хотят отдать эти же десятки триллионов рублей на выкуп активов, создав колоссальное давление на рубль и дезорганизовав весь экономический механизм страны на много лет!

5. Национализация банков, и организация отраслевых госбанков. В продолжение предыдущего момента – авторами программы «московского КПРФ» предполагается организовать несколько новых госбанков, а все другие существующие банки в стране – национализировать. Но в России и так уже есть госбанки! Реорганизовать их работу, подчинив её интересам расширенного кредитования, можно и без создания новых банков. А национализировать остальные банки – зачем? Чтобы ещё выкупить банки у их владельцев за государственный счет и спокойно проводить их с почетом в Лондон? Или бывшим владельцам банков вы потом предписывать будете, на что именно потратить полученные от государства компенсации? Или не будете отдавать им справедливую цену их банков? Тогда это — экспроприация.

Любой банк – это в первую очередь лицензия на создание новых денег в экономике по правилам, поддерживаемым Центробанком страны. Если цель – кредитование реального сектора, то изменяйте эти самые правила и получайте желаемый результат. И не тратьте деньги государства на выкуп банков, которые будут ВЫНУЖДЕНЫ работать по новым правилам на благо экономики!

6. Система государственного управления. Авторами предлагается создать много новых министерств и ведомств. Штат существующих — сократить вдвое. Управляющие компании в ЖКХ все(!) ликвидировать и передать управление жилищным фондом местным органам власти. То есть, за некий короткий срок нужно изменить работу ВСЕХ 2 млн федеральных, областных и муниципальных госслужащих в управлении! Даже если бы это было гипотетически возможно – зачем??? Чтобы создать хаос в каждой области жизни общества? Чтобы вызвать недовольство населения в «промышленных масштабах»?

7. В заключение – о коммунизме.

Это – экономическая программа чего? Если выхода из кризиса, тогда возвращаемся к аналогии с сумасбродным врачом, вместо пластыря норовящего облить ссадину кипящим маслом, потому что именно так (буквально!) в старину в просвещенной Европе пытались обрабатывать раны на поле боя. Правда, тяжелые ожоги, некроз тканей и сепсис после такой «дезинфекции» уносили больше жизней, чем сами раны. Если же это программа ИМЕННО ТАКОГО выхода из кризиса, то ни один здравомыслящий государственный деятель весь этот гремучий коктейль полезного с опасным никогда воплощать не начнет.

Это – экономическая программа кого? Это — антикризисная программа коммунистов г. Москвы, читаем мы в названии документа.

КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации. Ключевое слово – коммунистическая. «Коммунисты – за укрепление национальной независимости и безопасности России, за многоукладность экономики при преобладании общественного сектора в среднесрочной перспективе, за быстрый рост производственной сферы, за последующий переход к социализму – во имя повышения благосостояния народа», – гласит последний абзац программы. Про коммунизм ни слова. Зато есть пассаж про «многоукладную экономику» и последующий переход к социализму. Тогда и партию надо называть «социалистической» — и честно и вполне актуально. Но тогда, пожилые избиратели могут и не проголосовать – если убрать слово «коммунистическая» из названия.

Вот так и получаются такие парадоксы – коммунистическая партия, которая не ставит целью, не говорит в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ программе о строительстве коммунизма ни одного слова…

Возможно, столь глубокие мысли авторов антикризисной программы из Бюро Московского городского Комитета КПРФ не беспокоили.

И они «почему-то» составили экономическую программу так, чтобы в каждом параграфе текста связать здравые желаемые результаты (экономический рост, преодоление бедности и прочее) и реально существующие проблемы (отсутствие валютного контроля, низкопроцентных кредитов от госбанков на рост промышленности) с вопиюще неграмотными, до абсурда гипертрофированными решениями.

Чтобы здравые пункты, из которых состоит наша программа «Курс Благополучия» точно не начали выполнять.

Группа разработчиков экономической программы

«Курс Благополучия»

Источник: https://nstarikov.ru/antikrizisnaja-programma-moskovskogo-kprf-jeto-ochen-vrednaja-programma-115908