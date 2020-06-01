6 млн заражённых в мире: главное о COVID-19 к утру
Коронавирус очевидно остаётся с человечеством и на летний сезон: по состоянию на утро 1 июня число заразившихся в мире достигло 6,16 млн.
Такие данные приводит университета Хопкинса. 372 тыс. заболевших скончались.
По числу умерших от COVID-19 Россия поднялась на 14-е место в мире, по числу пациентов, у которых диагностирован коронавирус, наша страна занимает 3-е место.
1. США 104 381 умерших / 1 790 172 заболевших
2. Британия 38 571 / 276 156
3. Италия 33 415/ 232 997
4. Бразилия 29 314 / 514 849
5. Франция 28 805 / 189 009
6. Испания 27 127 / 239 479
7. Мексика 9 930 / 90 664
8. Бельгия 9 467 / 58 381
9. Германия 8 540 / 183 410
10. Иран 7 797 / 151 466
…
14. Россия 4 693 / 405 843
Стремительно растёт число заразившихся в Бразилии — заболевших уже свыше полумиллиона, это второе место в мире после США (впрочем, с огромным отрывом). По данным бразильского Минздрава, в стране за последние сутки было зарегистрировано 16 409 новых случаев заражения коронавирусом.
Тем временем группа врачей во Франции заявила, что новый коронавирус мог появиться в этой европейской стране ещё осенью прошлого года.
Доктор Мишель Шмитт и его коллеги из больницы Альберта Швейцера в г. Кольмар обнаружили два рентгеновских снимка, сделанные 16 и 18 ноября 2019 года, которые отражают симптомы, характерные для COVID-19.
Если информация подтвердится, это будет означать, что вирус циркулировал во Франции за месяц до того, как его распространение было зафиксировано в Китае. Напомним, о первом официально подтверждённом случае коронавируса во Франции было заявлено 24 января 2020 года.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1590983197