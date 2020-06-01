Главная » История, Творчество

1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. 1000-летие Крещения Руси

09:16. 1 июня 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


[дальше]1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 5. 1985. Празднование Дня победы в Москве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 6. 1985. Из жизни курсантов
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 7. 1985. Из жизни перебежчика
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 8. 1985.«Застрельщики и заединщики»
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 9
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 3
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 4
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 5
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Саммит в Рейкьявике
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Визит Маргарет Тэтчер в Москву
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Советско-американская встреча на высшем уровне
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 3
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 4
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 5
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 6
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 7



Старое и новое


Михаил и Раиса Горбачевы встречаются с митрополитом Киевским Филаретом по поводу вручения ему ордена Трудового Красного Знамени. 3 июня


Московский патриарх Пимен готовится к Божественной литургии в московском Богоявленском соборе. 5 июня




Верующие пришли на Божественную литургию в московском Богоявленском соборе. 5 июня


Божественная литургия в московском Богоявленском соборе




Два православных священника несут венок во время празднования 1000-летия Крещения Руси


Православный священник во время празднования 1000-летия Крещения Руси


Открытие Православного Собора Троице-Сергиевой лавре. 6 июня














Участники Православного Собора в Троице-Сергиевой лавре








В Троице-Сергиевой лавре во время проведения Православного Собора







Андрей Громыко ждет, когда Патриарх Московский и всея Руси Пимен займет своё место на мероприятии, посвященном 1000-летия Крещения Руси, 11 июня


Государственный секретарь Святого Престола кардинал Агостино Казароли беседует с членами Православной Русской Церкви во время торжеств, посвященных 1000-летию Крещения Руси, 11 июня


Государственный секретарь Святого Престола кардинал Агостино Казароли и Михаил Горбачев


Люди начинают собираться у Данилова монастыря, чтобы принять участие в праздновании 1000-летия Крещения Руси. 12 июня


Церемония празднования 1000-летия Крещения Руси начинается у Данилова монастыря




П раздновании 1000-летия Крещения Руси в Даниловом монастыре


Высокопоставленные представители христианских и нехристианских конфессий со всего мира совершают в Даниловом монастыре экуменическую службу


Делегация Римско-католической церкви на экуменической службе в Даниловом монастыре. 12 июня


Его Светлость Глемп выступает с речью на церемонии празднования 1000-летия Крещения Руси у Данилова монастыря


Горожане получают благословение в Даниловом монастыре в рамках празднования 1000-летия Крещения Руси


Пара обнимается на улице возле Данилова монастыря во время празднования 1000-летия Крещения Руси


Религиозные и политические деятели сидят на благотворительном вечере в Большом театре






Председатель Папского Совета по содействию христианскому единству, Его Высокопреосвященство кардинал Йоханнес Герард Мария Виллебрандс, государственный секретарь Святого Престола кардинал Агостино Казароли, председатель Папского Совета справедливости и мира кардинал Роже Эчегарай


Примас Польши, кардинал Йозеф Глемп, государственный секретарь Святого Престола кардинал Агостино Казароли, председатель Папского Совета справедливости и мира кардинал Роже Эчегарай


Примас Польши, кардинал Йозеф Глемп, государственный секретарь Святого Престола кардинал Агостино Казароли и другие


Архиепископ Нью-Йорка Джон Джозеф О’Коннор


Председатель Папского Совета справедливости и мира кардинал Роже Эчегарай, архиепископ Нью-Йорка Джон Джозеф О’Конно, председатель Папского Совета по содействию христианскому единству, Его Высокопреосвященство кардинал Йоханнес Герард Мария Виллебрандс и Архиепископ Кентерберийский Роберт Ранси


Председатель Папского Совета по содействию христианскому единству, Его Высокопреосвященство кардинал Йоханнес Герард Мария Виллебрандс


Роже Луи Шюц-Марсош — франко-швейцарский христианский лидер и монах, основатель и первый глава экуменической общины Тэзе в Бургундии


Преподобный Билли Грэм – пастор баптистской церкви, теле- и радиопроповедник


В духе братской любви

Источник: https://humus.livejournal.com/7246334.html

Метки: загорск, история, Москва, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Торжества в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
... мероприятия, посвященные празднованию 1030-летию Крещения Руси. Центром торжеств стала Соборная ...и Словакии. Празднование 1030-летия Крещения Руси в субботу пройдет под колокольный...», — сказал Волков. Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого...
Крещение Руси и гражданская война (часть 1)
...человеческих жертвоприношений. В повести временных лет описаны его жестокость, приверженность похоти...во времена составления «Повести временных лет» в начале XII в. ...в современной историографии.Обычно датой Крещения Руси считают 988 год, но аргументированно...
А было ли крещение Руси? Или это хорошо распиаренная религиозная оккупация?
... с незримым оппонентом о Корсунском крещении (Крещении Руси) кн. Владимира:«Се же не... обстоятельство, что по прошествии 200 лет оккупации, храмы победившего христианства почему... митрополит появился лишь через 50 лет после «крещения»«Древнейший свод 1039 г...
​Ведическая культура славян ариев возникла задолго до Крещения Руси
...творчества.Долгое время (порядка тысячи лет) она являлась основным духовным ...философии, через сотни лет бурного развития, и сотен лет забвения. Когда ... Поклоняются мертвым идолам.Прошли векаПосле крещения Руси и усиления политического влияния Византийского...
1030-летие Крещения: день, который объединит христиан всего мира!
...для всех христиан день – 1030-летие Крещения. Началом новой религиозной эпохи считается... странах. Например, на 1030-летие Крещения уже прибыл Патриарх Александрийский и... И Крещение Руси – это общенациональный праздник, ведь то, что сделал 1030 лет назад...
Летописные свидетельства о насильственном крещении Руси
... арабских и византийских авторов, посвящённых крещению Руси... Не, враньё это, конечно. ...за тот период на Руси не было. Только крещение... Вообще, всем, кому... труды Л. Прозорова Язычники крещеной Руси. Повести чёрных лет, где общедоступным языком описывается...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)