1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. 1000-летие Крещения Руси
09:16. 1 июня 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
[дальше]1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 5. 1985. Празднование Дня победы в Москве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 6. 1985. Из жизни курсантов
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 7. 1985. Из жизни перебежчика
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 8. 1985.«Застрельщики и заединщики»
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 9
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 3
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 4
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 5
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Саммит в Рейкьявике
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Визит Маргарет Тэтчер в Москву
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Советско-американская встреча на высшем уровне
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 3
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 4
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 5
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 6
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 7
Старое и новое
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Открытие Православного Собора Троице-Сергиевой лавре. 6 июня
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Государственный секретарь Святого Престола кардинал Агостино Казароли беседует с членами Православной Русской Церкви во время торжеств, посвященных 1000-летию Крещения Руси, 11 июня
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П раздновании 1000-летия Крещения Руси в Даниловом монастыре
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Делегация Римско-католической церкви на экуменической службе в Даниловом монастыре. 12 июня
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Горожане получают благословение в Даниловом монастыре в рамках празднования 1000-летия Крещения Руси
Пара обнимается на улице возле Данилова монастыря во время празднования 1000-летия Крещения Руси
Религиозные и политические деятели сидят на благотворительном вечере в Большом театре
Председатель Папского Совета по содействию христианскому единству, Его Высокопреосвященство кардинал Йоханнес Герард Мария Виллебрандс, государственный секретарь Святого Престола кардинал Агостино Казароли, председатель Папского Совета справедливости и мира кардинал Роже Эчегарай
Примас Польши, кардинал Йозеф Глемп, государственный секретарь Святого Престола кардинал Агостино Казароли, председатель Папского Совета справедливости и мира кардинал Роже Эчегарай
Примас Польши, кардинал Йозеф Глемп, государственный секретарь Святого Престола кардинал Агостино Казароли и другие
Архиепископ Нью-Йорка Джон Джозеф О’Коннор
Председатель Папского Совета справедливости и мира кардинал Роже Эчегарай, архиепископ Нью-Йорка Джон Джозеф О’Конно, председатель Папского Совета по содействию христианскому единству, Его Высокопреосвященство кардинал Йоханнес Герард Мария Виллебрандс и Архиепископ Кентерберийский Роберт Ранси
Председатель Папского Совета по содействию христианскому единству, Его Высокопреосвященство кардинал Йоханнес Герард Мария Виллебрандс
Роже Луи Шюц-Марсош — франко-швейцарский христианский лидер и монах, основатель и первый глава экуменической общины Тэзе в Бургундии
Преподобный Билли Грэм – пастор баптистской церкви, теле- и радиопроповедник
В духе братской любви