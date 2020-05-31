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Хотите как в Америке? Константин Сёмин // АгитПроп 31.05.2020

11:45. 31 мая 2020 187 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Старая шутка про то, что в США никогда не будет революции, поскольку только там нет американского посольства, заиграла новыми красками на фоне пылающего третьего полицейского управления Миннеаполиса.

Конечно, это не революция никакая (пока), но зарево пожаров в добром десятке городов США напоминает: история — не дура. Она управляется не группой заговорщиков: будь то большевики, масоны, рептилоиды или англосаксы, а объективными факторами, количественное накопление которых приводит в один прекрасный момент к качественным изменениям.


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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QrJSr77vQRY

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9285 3518
    nikolay 31 мая 2020 в 13:43

    Гражданин Сёмин! В США и др. странах живут люди разных национальностей, которые никогда не селятся вместе. Негры живут в негритянских кварталах, китайцы в китайских и т. д. Даже на Кубе. Только в СССР селили насильно всех вместе.Подобная структура не способна к объединению против ваших капиталистов.

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