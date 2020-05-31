Хотите как в Америке? Константин Сёмин // АгитПроп 31.05.2020

Старая шутка про то, что в США никогда не будет революции, поскольку только там нет американского посольства, заиграла новыми красками на фоне пылающего третьего полицейского управления Миннеаполиса.



Конечно, это не революция никакая (пока), но зарево пожаров в добром десятке городов США напоминает: история — не дура. Она управляется не группой заговорщиков: будь то большевики, масоны, рептилоиды или англосаксы, а объективными факторами, количественное накопление которых приводит в один прекрасный момент к качественным изменениям.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QrJSr77vQRY