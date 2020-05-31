У России появился шанс изменить всё
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Сейчас, когда мир начинает постепенно приходить в себя от вирусного шока, главным вопросом становится то, как максимально быстро вернуть себе экономическую форму. И как защититься от возможного повторения пандемии. Хотя в информационном пространстве преобладают мрачные прогнозы, мы считаем, что именно сейчас перед Россией открывается редкая возможность – исправить прошлые ошибки без больших потрясений.
00:00 Вступление
00:33 Как Россия пережила самый тяжелый месяц
02:02 Что хорошего случилось за неделю
03:24 Какая отрасль почти не заметила кризиса
04:43 Работа для заводов на десятилетия
05:57 Как исправляем ошибку прошлого
07:23 Почему кризис – это шанс
09:01 Герои этой недели
Декларировать великолепную реальность в настоящее время, в то время, когда государство наплевало на народ, обозначив его безмолвным стадом принятием Закона о едином реестре, просто скотство и абсолютно бесчеловечно. Нас загоняют в электронный концлагерь, собираются избавляться от населения вакцинацией, а вы тут все о том, что у нас все лучше и лучше.
Правильно.
Не электронный концлагерь а тотальный ГУЛАГ спасёт страну.
Родина в опасности.
Люди стали сыты