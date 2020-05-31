Главная » Видео, Политика, События

У России появился шанс изменить всё

21:17. 31 мая 2020 98 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Сделай сайт за 75 рублей – https://www.webnames.ru/promo/check_p…
Красивое имя для сайта + веб-переадресация за 99 рублей – https://www.webnames.ru/promo_web_for…
Ссылка на Русскоязычное Интернет-Сообщество мир.рус – http://xn--h1ahn.xn--p1acf?utm_source…

Сейчас, когда мир начинает постепенно приходить в себя от вирусного шока, главным вопросом становится то, как максимально быстро вернуть себе экономическую форму. И как защититься от возможного повторения пандемии. Хотя в информационном пространстве преобладают мрачные прогнозы, мы считаем, что именно сейчас перед Россией открывается редкая возможность – исправить прошлые ошибки без больших потрясений.

00:00 Вступление
00:33 Как Россия пережила самый тяжелый месяц
02:02 Что хорошего случилось за неделю
03:24 Какая отрасль почти не заметила кризиса
04:43 Работа для заводов на десятилетия
05:57 Как исправляем ошибку прошлого
07:23 Почему кризис – это шанс
09:01 Герои этой недели

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J_HtU_qMZwc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что мешает сторонникам КОБ и сочувствующим им изменять себя и окружающий мир?
...оповещая об этом (дать шанс измениться) и размежёвываясь (в случае... культур. Вся история России наглядное свидетельство тому,..., даже термин такой появился «человеческий ресурс». Такое...субъектами и самоуправляющимися объектами. Всё это — полицентричная система...
Россия. Новые законы Нового года
... прилавка убирает всё пиво. Именно с этого дня в России начинают действовать.... А у врачей и учителей появился шанс узнать, сколько же получают директора... палаты парламента, Совета Федерации. Но изменяется несущественно: к радикальным изменениям вроде...
Планам США поссорить Россию и КНР, из-за Дальнего Востока, не суждено сбыться.
...гигантами имеет шанс возгорания с опасными последствиями для России. Впрочем,...в долгосрочной перспективе гипотетически всё может измениться в противоположную сторону, ...эксперты", на Дальнем Востоке России появятся мощные неподконтрольные Москве анклавы ...
Ответные меры флота и ВКС России заставили США изменить вектор удара по Сирии
...между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и ... в случае, если появится угроза для российского военного... 3М55 «Оникс». Единственным шансом для успешного уничтожения противокорабельных вариантов...удара с этого направления всё же имеется. Дежурящие...
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
...создателем научной медицинской терминологии в России. Многие названия анатомических структур,... Человек болен) с налётом». Тогда появится шанс и, возможно, «эскорт» НЕ...устремления, увлечения и всё остальное, – зависят от Мозга. Изменить Человека может черепно...
ГЛАВА 1. КОРРЕКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОЗГА ДО И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... понимает то и другое, имеет шанс. Шанс в будущее. Мой любимый исторический... ВОССТАНОВИЛ разрушенное, но и качественно изменил всё, что необходимо было, чтобы качественно... перенесено в Россию. Вот ответ на вопрос, почему у меня «появилось» всё, чтобы...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 729 569
    Татьяна 31 мая 2020 в 21:49

    Декларировать великолепную реальность в настоящее время, в то время, когда государство наплевало на народ, обозначив его безмолвным стадом принятием Закона о едином реестре, просто скотство и абсолютно бесчеловечно. Нас загоняют в электронный концлагерь, собираются избавляться от населения вакцинацией, а вы тут все о том, что у нас все лучше и лучше.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)