У России появился шанс изменить всё

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Сейчас, когда мир начинает постепенно приходить в себя от вирусного шока, главным вопросом становится то, как максимально быстро вернуть себе экономическую форму. И как защититься от возможного повторения пандемии. Хотя в информационном пространстве преобладают мрачные прогнозы, мы считаем, что именно сейчас перед Россией открывается редкая возможность – исправить прошлые ошибки без больших потрясений.



00:00 Вступление

00:33 Как Россия пережила самый тяжелый месяц

02:02 Что хорошего случилось за неделю

03:24 Какая отрасль почти не заметила кризиса

04:43 Работа для заводов на десятилетия

05:57 Как исправляем ошибку прошлого

07:23 Почему кризис – это шанс

09:01 Герои этой недели





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J_HtU_qMZwc