Тральщики. Разведчики глубин

О них мало говорят журналисты и редко снимают фильмы. Между тем, это они находят под слоем ила древние фрегаты, ищут подводные мины и обеспечивают безопасность подводных экспедиций главы государства.



В июле 2019 года противоминные тральщики нового проекта 12700 на Балтике нашли 13 действующих мин времен Великой Отечественной в квадрате размером миля на милю, там, где спустя несколько дней под воду в специальном аппарате погружался президент. Новые российские тральщики – это уникальная гидроакустика, которая «видит» даже сквозь грунт, специальные беспилотные аппараты и катера и самый большой в мире монолитный корпус из стекловолокна.



Очередной выпуск «Военной приемки» расскажет, как эти корабли находят и обезвреживают подводные мины, что такое беспилотные катера-подрывники и главное: впервые узнаете о технологии борьбы с новейшим оружием – подводными дронами-невидимками.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8IooVh5cI-4