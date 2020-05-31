Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 мая 2020
- 19:02 “Русский наемник” Ибрагим Хисам Хашанович.
- 08:31 Русские из Сирии не уйдут.
- 06:34 Сирия: толпа остановила патруль армии России и обратилась к военным (ВИДЕО).
“Русский наемник” Ибрагим Хисам Хашанович
В ПНС Ливии заявили, что в южных районах Триполи захватила "список российских наемников".
Правда когда выложили фотографии, выяснилось, что там не русские, а сплошные арабы/ливийцы.
На русском только позывные и список ролей, которые участники списка играют в бою.
Выглядит как результат работы (если документ не подделка) обычного военного инструктора, который работал с местными арабами и пытался превратить их в слаженное боевое подразделение.
Интересно, позывные они сами придумывали или это инструктор развлекался?
PS. К югу от Триполи сегодня жарко. Протурецкие боевики пытаются штурмовать международный аэропорт Триполи и Каср-бин-Гашир. Стороны несут существенные потери, отмечается высокая плотность артиллерийского и минометного огня, а также активная работа ударных БПЛА с обеих сторон.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Русские из Сирии не уйдут
Вполне вероятно, что между Путиным и Асадом действительно «пробежала чёрная кошка» — к такому выводу приходят многие эксперты, в первую очередь западные и арабские аналитики. Масла в огонь подлил недавний эмоциональный пост в Facebook Секретаря Народного совета (парламента) Сирии Халеда аль-Абуда с заявлением о том, что Кремль не может диктовать свою волю Дамаску. Так парламентарий отреагировал на публикации в арабских и турецких изданиях, где говорится, что Москва обдумывает планы по смещению сирийского президента. Российские СМИ также сообщали о недовольстве Кремля растущими масштабами коррупции в правительстве Сирии. Обратили внимание и на тот факт, что последний телефонный разговор между Путиным и Асадом (по официальным сообщениям) состоялся 20 марта, хотя ранее два президента общались с завидной регулярностью.
Тем не менее, ещё 8 января (до начала COVID-19 в России и Сирии) президент Путин «тайно», то есть незапланировано, прилетел в Дамаск, где встречался с Асадом. Уже 23 марта в Сирию отправился министр обороны РФ Сергей Шойгу, который также общался тет-а-тет с сирийским президентом. Надо полагать, что нынешние сообщения о том, что Россия планирует расширить свое военное присутствие в САР и увеличить количество военных баз в этой стране, свидетельствует о том, что отношения Москвы и Тегерана на высшем уровне нисколько не ухудшились. Подтверждением этому может служить и нынешнее поручение Путина Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья в Средиземном море. Подобные заявления не рождаются на пустом месте — значит договорились заранее и именно Асада в Кремле видят гарантом в поддержке своих военных планов.
С точки зрения международно-правовых норм, российская группировка ВКС в Хмеймиме и база ВМФ в Тартусе находятся на законных основаниях. 26 августа 2015 года между Россией и Сирией было заключено Соглашение о размещении авиационной группы ВС РФ на сирийской территории бессрочно, а аэродром Хмеймим передается российской стороне безвозмездно. В документе говорится, что присутствие российской авиации в Сирии «не направлено против других государств». Уже в 2017 году Россия и Сирия подписали ещё одно соглашение, согласно которому в Тартусе могут базироваться до 11 кораблей ВМФ РФ, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. Соглашение рассчитано на 49 лет и может автоматически продлиться ещё на 25 лет. Так что нынешнее увеличение количества российских авиационных и военно-морских баз в Сирии вполне логично вписывается в общую концепцию военной помощи Москвы Дамаску.
Зачем России расширять своё военное присутствие в Сирии, когда по официальному заявлению президента Путина мы там «победили» ещё в 2017 году? Причин на самом деле несколько и все они говорят о том, что подобные шаги с увеличением военных баз имеют своё оправдание.
Возьмём морскую составляющую. База в Тартусе, которая существует там ещё с советских времен, является материально-техническим пунктом, то есть предназначена для мелкого ремонта судов и пополнения топливом и продовольствием. Сейчас её возможности значительно расширены и, вполне вероятно, в обозримой перспективе этот российский объект на территории Сирии станет полноценной базой ВМФ РФ. Однако возможности для этого достаточно ограничены — порт Тартуса используется как сирийскими ВМС, так и гражданскими судами. Да и держать все яйца в одной корзине нецелесообразно, поэтому требуется новая акватория для размещения российских кораблей, возможно, что и не одна.
— С морского побережья Сирии есть возможность контролировать не только восточную часть, но и всё Средиземное море, — считает военно-морской эксперт капитан 1 ранга Анатолий Иванов. — Группировка кораблей ВМФ присутствовала здесь всегда, при этом основные силы задействовались из состава Черноморского флота, базируещегося в Севастополе и Новороссийске, соответственно, им приходилось «бегать» туда-обратно для пополнения запасов. При этом всякий раз проходить через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, что не только отнимает время, но и дает возможность для контроля российских кораблей силами НАТО. Если наша мощная группировка сможет находиться в Сирии на постоянной основе, то это значительно расширит её потенциал и сэкономит средства на её содержание. США располагают в Средиземном море не только кораблями своего 6-го флота, но и разветвленной судоремонтной базой, учебными центрами ВМС. Для России Средиземное море гораздо ближе не только в географическом плане, но и в геополитическом. Поэтому использовать возможность более плотно обосноваться в Сирии представляется разумной мерой.
Есть ещё один довод для расширения российского военного присутствия в Сирии. Это нефть — разработка, добыча и, естественно, охрана. Известно, что ещё в декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении договоров с российскими компаниями трех блоков газовых и нефтяных месторождений. Их общая площадь составляет не менее 12 тысячи квадратных километров, а запасы газа, по оценкам сирийской стороны, составляют три четверти триллиона кубометров. Среди претендентов на сирийскую нефть находятся и США, которые укрепляют позиции своих военных на границе Сирии с Турцией и Ираком, а также в районах нефтяных месторождений. Американцы вернулись здесь на 6 из 16 своих баз, которые покинули ранее, а также строят две новые военные базы на северо-востоке Сирии именно на территории богатой нефтью. В таком противостоянии одних только сил наемников из «группы Вагнера», для защиты российских интересов будет явно недостаточно. Им потребуется как минимум поддержка с воздуха. Вот и ещё одно обоснование расширения российских военных баз в Сирии.
Сирия, не без участия России, стала в последнее время одним из ключевых игроков на Ближневосточной политической арене. В силу своего географического положения — граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере, Сирия представляется удобной площадкой для контролирования этих стран. Плюс морское побережье, с которого есть выход в Средиземное море. Выбор места для военного базирования практически идеальный. Чем и воспользовалась Россия, которую президент САР Асад официально пригласил для помощи в борьбе с террористическими группировками, а заодно, уже неофициально, для защиты интересов страны при явных посягательствах, в том числе территориальных, со стороны США и Турции.
Для постсоветской России Сирия стала первой заграничной страной (за исключением стран входящих в ОДКБ), где разместилась российская военная база. В начале 1990-х, США, ломая всю доктрину российской (еще недавно советской армии) были нацелены на несколько ключевых позиций. Во-первых, заставить пустить под нож «ядерный щит», включавший в себя «ядерную триаду» — ракетные войска стратегического назначения, атомный подводный флот и дальнюю стратегическую авиацию. Во-вторых, заставить считать, что служба в российской армии это как минимум позор и унижение. В-третьих, лишить потенциального союзничества с любыми странами в мире. И эти задачи Вашингтону на каком-то этапе удалось частично выполнить. Мы за американские деньги резали ракеты и подводные лодки, оставляли ржаветь на аэродромах уникальные самолеты. Всячески ругали и клеймили свою армию. Отпустили в НАТО практически всех бывших союзников по Варшавскому договору и отказались от заграничных баз.
Американские генералы могли спокойно курить сигары, пить виски и класть ноги на стол со стратегическими картами в своих штабах — третья мировая война завершилась, как казалось, в их пользу. «Русский медведь», которого они так панически еще совсем недавно боялись, стоял на коленях и не заслуживал особого внимания. Ошибка! Её американцы не заметили еще в Югославии, во время знаменитого рейда роты российских десантников на Приштину. Обделались, но не придали значения, мол, с кем не бывает. Ну, а дальше ситуация незаметно для Пентагона вышла из под контроля. И пока янки решали мировые проблемы в разных частях света, проводя свои операции, которые большей частью заканчивались жертвами среди мирного населения в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии, в России возродилась мощная и технически оснащенная армия.
И президент Путин, возродив эту армию, всё чаще стал искать ей применение за пределами страны, так сказать, на дальних подступах. В первую очередь речь зашла о возвращении во Вьетнам и на Кубу — места-то обжитые. Вьетнамская база Камрань так и вообще все последнее время используется как материально-техническая база российского Тихоокеанского флота, куда заходят для пополнения продовольствия российские подводные лодки. Здесь же, на аэродроме, базируются российские воздушные топливозаправщики, обеспечивающие патрулирование стратегических бомбардировщиков Ту-95М над Тихим океаном. А в бухте Камрани российскими специалистами построен учебный центр для подготовки вьетнамских подводников, которых понятно кто готовит. В кубинском Лурдесе, в южном пригороде Гаваны, советский центр радиоэлектронной разведки располагался с 1967 года. Основная версия его предназначения — прослушивание американских спутников связи, телекоммуникационных кабелей и НАСА. Но в период «Карибского кризиса», этот центр выдавал координаты для целей советским ракетам, размещенным на Кубе, которые в случае необходимости могли поразить в считанные минуты все южное побережье США. Базу Лурдес «заморозили» в 2002 году. В угоду США. Но её техническое состояние поддерживалось российскими специалистами все эти годы, хотя о конкретных договоренностях по ее поводу между Россией и Кубой так и ничего не было известно.
Существовали планы и по военному освоению Африки, по крайней мере, президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в октябре 2019 года на панафриканском саммите в Сочи предложил Путину свою территорию под военные базы (у РФ есть мандат ООН на военно-техническую помощь ЦАР и на обучение местных военнослужащих). Однако выбор Кремля остановился именно на Сирии. Тому есть ряд обоснований. Во Вьетнаме и так есть упомянутое российское военное присутствие, на Кубе, помимо РЛС, держать базу нецелесообразно (там российские АПЛ и так частые гости в Мексиканском заливе), интересы в ЦАР также трудно назвать приоритетными. Ну, и главное оправдания — непомерные затраты на финансирование заграничных военных баз, позволить которые Россия, в отличие от США, не в состоянии.
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Сирия: толпа остановила патруль армии России и обратилась к военным (ВИДЕО)
Притесняемые Турцией граждане Сирии страдают от ее действий на оккупированных Анкарой территориях Сирийской Арабской Республики. Очередной подобный случай произошел недалеко от проведения турецкой операции «Источник мира» на севере Сирийской Арабской Республики.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставивший кадры с места событий.
30 мая в районе города Тель-Тамр в населенном пункте Телль-Таувилля в провинции Хасеке была организована акция протеста мирного населения. Жители скандировали призывы к официальному Дамаску оказать им помощь.
Проезжавшая мимо колонна патруля военной полиции России остановилась для выяснения причин сбора мирного населения. Из разговора с собравшимися начальнику российского военного патруля стало известно, что собрание было организовано, чтобы встретить российских военных и обратиться к ним за помощью.
Проблемным вопросом собравшихся явилось то, что подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования не пропускают мирных жителей на принадлежащие им территории, жгут сельскохозяйственные угодья, угоняют домашний скот, разграбляют хозяйства.
После беседы российская военная колонна направилась для выполнения ранее поставленных задач, пообещав сирийцам оказать содействие в разрешении конфликта с представителями Турции.
В настоящий момент командованием российского военного контингента принимаются меры для оказания помощи местному населению на востоке Сирии, прекращения в их отношении противоправных действий и разрешение вопроса о возвращении их в свои дома.
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