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С.Б. Переслегин: „Кто такие профессионалы?”, а также выпуск новостей от С. Будкова

17:11. 31 мая 2020 97 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Намедни Сергей Ервандович в своём выпуске „Смысл игры” подробно затрагивал тему образования. Точнее, широты последнего.

А тут и С.Б. Переслегин прямо поставил вопрос: а кто такие профессионалы? Насколько и в какой мере им можно доверять?

Наконец, Сергей Будков надеется, что Болонскому процессу в России вскоре должен наступить конец. Иначе – полный системный крах.

*
С.Б. Переслегин: Кто такие профессионалы?



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С. Будков. Новости, 31.05.2020 гг




***


Источник: https://ss69100.livejournal.com/5046142.html

Метки: азия, болонский, будков, вирус, власть, война, гибридная, Европа, индия, Китай, образование, общество, оружие, Переслегин, Россия, США, человек, школа

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