С.Б. Переслегин: „Кто такие профессионалы?”, а также выпуск новостей от С. Будкова
17:11. 31 мая 2020 97 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Намедни Сергей Ервандович в своём выпуске „Смысл игры” подробно затрагивал тему образования. Точнее, широты последнего.
А тут и С.Б. Переслегин прямо поставил вопрос: а кто такие профессионалы? Насколько и в какой мере им можно доверять?
Наконец, Сергей Будков надеется, что Болонскому процессу в России вскоре должен наступить конец. Иначе – полный системный крах.
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С. Будков. Новости, 31.05.2020 гг
А тут и С.Б. Переслегин прямо поставил вопрос: а кто такие профессионалы? Насколько и в какой мере им можно доверять?
Наконец, Сергей Будков надеется, что Болонскому процессу в России вскоре должен наступить конец. Иначе – полный системный крах.
*С.Б. Переслегин: Кто такие профессионалы?
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С. Будков. Новости, 31.05.2020 гг
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С.Б. Переслегин редкая зануда ))