Лондонский молоток – артефакт или потеря шахтера

Находка у ручья

«Лондонский молоток» был обнаружен в июне 1936 году Максом Ханн и его женой Эммой в городе Лондоне штата Техас. Семейная пара во время пешей прогулки вдоль ручья Ред Крик наткнулись на небольшой каменный желвак, из которого торчал кусок древесины.

Лондонский молоток с отделенным куском материнской породы, который оказался раковиной современного моллюска

В 1946 или 1947 году Джордж – сын Макса Ханн – расколол каменный желвак и открыл металлический прямоугольный корпус молотка. Сам корпус был незначительно окислен и имел коричневый налет. Один его конец имел вогнутые скосы, образующие фигуру в виде знака +, а другой конец имел выпуклый участок в центре. Материал рукоятки представлял собой неминерализованную древесину с небольшими черными участками обугливания на концах.

Ряд креационистов (Baugh 1997, Mackay, 1985) утверждают, что желвак с заключённым в него молотком не прикреплялся к камням, окружающим ручей. Маккей прямо заявил, что камень просто лежал на скальной террасе и не был частью окружающей террасы. Дэвид Лайнс также заостряет внимание на том, что камень, заключающий молоток, был найден «свободно лежащим на выступе скалы около водопада за Лондоном, штат Техас». (Lines, 1996). Отсутствие свежих отметин на желваке также может служить подтверждением, что он был найден свободно лежащим и не был отколот резцом от скалы большего размера.

Возраст «Лондонского молотка»

Лондонский молоток с отколотым куском конкреции, помещённым на прежнее место

Около 1983 года «Лондонский молоток» приобрел креационист Карл Э. Боуг, который являлся активным защитником «человеческих следов» на реке Пэлюкси и других предполагаемых геологических аномалий. Боуг смог исследовать и сфотографировать артефакт и в 1986 году выставил его на Конференции по Творению в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Изначально креационисты, в том числе и Боуг, предполагали, что рассматриваемый желвак был некогда естественной частью близлежащих пород. При этом они не могли определиться к какому из главных геологических периодов принадлежали близлежащие породы:

с 1983 по 1987 год Боуг утверждал, что артефакт сохранился с ордовикского периода;

в 1983 году Уолтер Ланг и в 1984 году Бартц сообщали, что молоток был найден в силурийских породах;

в 1983 году в Creation Ex Nihiloпоявилось утверждение, что артефакт находился в известняке, возраст которого оценивается в 300 миллионов лет;

в 1984 году согласно статье в CEN молоток находился в «ордовикских породах, возрастом, возможно, примерно 400 миллионов лет»;

новая статья в CEN в 1985 году заявляла, что «породы, связанные с молотком, имеют возраст приблизительно 400 – 500 миллионов лет».

Изучение артефакта

Вид сверху на Лондонский молоток

В 1985 году исследователь из NCSE Джон Коул вкратце перепроверил заявления Боуга и отметил, что растворившиеся минералы древних отложений могли отлагаться вокруг современного объекта, сказав следующее:

«Камень настоящий, и он производит впечатление на того, кто не знаком с геологическими процессами. Как современный артефакт мог оказаться внутри ордовикской породы? Ответ – это тот факт, что сама конкреция – не ордовикская. Растворённые минеральные вещества могут отлагаться вокруг постороннего объекта, упавшего в трещину или просто оставленного на земле, если исходная порода (в данном случае говорится, что ордовикская) химически растворима».

Также Коул отметил, что «Лондонский молоток» имеет форму характерную для недавней американской истории и предположил, что он является шахтерским молотком 19-го века.

Лондонский молоток в каменной породе

По мнению других исследователей, данный молоток мог быть предназначен для работы по металлу, а выпуклость на одном конце корпуса когда-то могла быть покрыта кожаной или деревянной накладкой, которая с тех пор давно разрушилась.

Долгое время владелец артефакта Боуг отказывался от проведения радиоуглеродного анализа для определения возраста находки. Наконец, в конце 1990-х годов был проведен такой анализ внутренней части рукоятки, результаты которого показали неокончательные даты в пределах от настоящего времени до 700 лет назад. При этом отсутствует официальный отчёт анализа, а диапазон датировки выглядит довольно необычно, поскольку большинство лабораторий сообщает дату с границами ошибки «плюс-минус», нежели широкий диапазон.

Заметка: «В 1983 году Лэнг и в 1985 году Маккей утверждали об изучении «Лондонского молотка» специалистами лаборатории Бэтелла (Batelle Laboratories) в Коламбусе, штат Огайо, Результаты анализа показали, что корпус состоит из 96,6% железа, 2,6% хлора и 0,74% серы по весу». Однако в 1992 году в Texas Utilities был проведен томографический рентген находки, который не показал никаких включений или отклонений от нормы в корпусе. В 1996 году креационист Лайнс обратил внимание на то, что тонкий срез, который был сделан на корпусе молотка в 1934 году, в течение более чем 60 лет оставался без налета ржавчины. Ряд креационистов тут же сделали вывод, что это указывает на некий уникальный или загадочный признак. Но как мы знаем если металлический предмет сухим и чистым, то ржавчина ему не грозит. Вероятнее всего молоток уронил местный рабочий в пределах нескольких последних сотен лет, после чего растворённый осадок отвердел вокруг него в виде конкреции.

Источник: https://tayni-veka.ru/londonskij-molotok/