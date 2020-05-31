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Илон Маск по-русски ответил Рогозину

22:00. 31 мая 2020 185 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Илон Маск по-русски ответил Рогозину | Русская весна

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по поводу успешной стыковки пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — написал Маск по-русски в ответ на твит Рогозина с поздравлениями, написанный по-английски.

Ранее Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна и Маска с успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС.

«Прошу передать мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX. С нетерпением жду дальнейшего сотрудничества!» — написал Рогозин.

Накануне Маск на пресс-конференции по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon к МКС вспомнил высказывание Рогозина 2014 года, который предложил американцам доставлять астронавтов на МКС с помощью «батута», и отметил, что «батут работает». Рогозин, в свою очередь, сообщил, что это была не шутка, а предупреждение.

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Илон Маск по-русски ответил Рогозину | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1590950913

Метки: Новости

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