«Батут сработал», — Илон Маск передал привет Рогозину (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», вчера вечером с мыса Канаверал со второй попытки всё же стартовал космический корабль Crew Dragon. Это, напомним, первый за девять лет пилотируемый запуск НАСА. США покинули клуб пилотируемой космонавтики, закрыв программу Space Shuttle.

На пресс-конференции, посвящённой успешному запуску, глава SpaceX Илон Маск передал своеобразный привет главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

«Батут сработал», — сказал Маск, рассмеявшись. Переглянувшись с главой NASA Джеймсом Бранденстайном, они вновь рассмеялись.

«Шуточка для своих», — пояснил Маск.

Шуточку эту, может быть, нужно объяснять в Штатах, но в России её все хорошо помнят: в далёком 2014 году занимавший тогда пост вице-премьера России Рогозин, комментируя американские санкции против российской космической отрасли, в шутку предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Стыковка американского Crew Dragon с МКС запланирована на сегодня: около половины пятого вечера вы сможете посмотреть её в трансляции на «Русской Весне».

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