Зверяче побиття в Нью-Йорке
19:37. 30 мая 2020 200 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Вдохновляющие кадры из страны, которая любит поучать других, как правильно реагировать на протесты.
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Один из полицейских, которому в голову прилетел кирпич.
Плюс еще.
Детройт
Детройт
Атланта
Атланта
Сиэтл
Миннеаполис
Вашингтон
Плюс еще чудесные фотографии из Портленда.
К подавлению протестов в Миннесоте помимо национальной гвардии и военной полиции, привлечены ресурсы Пентагона, а также АНБ.
Впервые за всю историю штата объявлена полная мобилизация национальной гвардии. В столице штата введен комендантский час.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5907472.html
ХОХЛЫ КрасавчеГи )))
Не хохлы! А ХОХЛОАМЕРИКАНЦЫ!
Да ладно.
В русском языке такого слова нет ))
Просто НЕГРЫ просто ХОХЛЫ просто СКАЧУТ.
А где и как это уже детали ))
А по пиндосскому я не розумию ))
ХОХЛОАФРОАМЕРИКАНЦЫ . Скачут все.)
интересно,а за кого теперь они будут голосовать?((снова за буржуев
не хватает теперь снайперов и всё полыхнёт