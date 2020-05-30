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Зверяче побиття в Нью-Йорке

19:37. 30 мая 2020 200 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


Вдохновляющие кадры из страны, которая любит поучать других, как правильно реагировать на протесты.


Нью-Йорк


Нью-Йорк


Нью-Йорк


Нью-Йорк


Нью-Йорк


Один из полицейских, которому в голову прилетел кирпич.













Плюс еще.


Детройт


Детройт


Атланта


Атланта


Сиэтл


Миннеаполис


Вашингтон

Плюс еще чудесные фотографии из Портленда.





































К подавлению протестов в Миннесоте помимо национальной гвардии и военной полиции, привлечены ресурсы Пентагона, а также АНБ.
Впервые за всю историю штата объявлена полная мобилизация национальной гвардии. В столице штата введен комендантский час.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5907472.html

Метки: беспорядки, Видео, полиция, протесты, расизм, США, фотографии

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