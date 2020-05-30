Зверяче побиття в Нью-Йорке

Вдохновляющие кадры из страны, которая любит поучать других, как правильно реагировать на протесты.Нью-ЙоркНью-ЙоркНью-ЙоркНью-ЙоркНью-ЙоркОдин из полицейских, которому в голову прилетел кирпич.Плюс еще.ДетройтДетройтАтлантаАтлантаСиэтлМиннеаполисВашингтонПлюс еще чудесные фотографии из Портленда.К подавлению протестов в Миннесоте помимо национальной гвардии и военной полиции, привлечены ресурсы Пентагона, а также АНБ.Впервые за всю историю штата объявлена полная мобилизация национальной гвардии. В столице штата введен комендантский час.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5907472.html