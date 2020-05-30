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Запуск корабля Илона Маска с астронавтами на борту — прямая трансляция

22:42. 30 мая 2020 170 просмотров 7 коммент. Опубликовал:
Запуск корабля Илона Маска с астронавтами на борту — прямая трансляция. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

Сегодня в 22:22 по московскому времени состоится вторая попытка запуска корабля SpaceX Demo-2 Илона Маска — первого в истории полета людей в космос с помощью (якобы) частной ракеты.

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Кроме того, это первый старт пилотируемой миссии с территории США за последние девять лет.

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Запуск корабля Илона Маска с астронавтами на борту — прямая трансляция. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1590857039

Метки: Новости

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