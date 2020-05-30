Запуск корабля Илона Маска с астронавтами на борту — прямая трансляция

Сегодня в 22:22 по московскому времени состоится вторая попытка запуска корабля SpaceX Demo-2 Илона Маска — первого в истории полета людей в космос с помощью (якобы) частной ракеты.

Читайте также: NASA отменило первый в истории запуск частного космического корабля с людьми на борту (ВИДЕО)

Кроме того, это первый старт пилотируемой миссии с территории США за последние девять лет.

Читайте также: В США обвинили Россию в краже французского вертолётоносца