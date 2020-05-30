Запуск корабля Илона Маска с астронавтами на борту — прямая трансляция
Сегодня в 22:22 по московскому времени состоится вторая попытка запуска корабля SpaceX Demo-2 Илона Маска — первого в истории полета людей в космос с помощью (якобы) частной ракеты.
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Кроме того, это первый старт пилотируемой миссии с территории США за последние девять лет.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1590857039
Чуйка подсказывает что что-то врут опять ))
Что за Чуйка? Сочинская ясновидящая?
А если “Дрэгон” полетел на самом деле и Рогозин завтра искренние поздравления Илону Маску пришлёт?
И даже если полетел и пришлёт ))
Вы сегодня во всех комментариях скобочки в конце предложения ставите. Это какой-то знак?
Это вместо улыбки ))
У Вас сегодня выдался хороший день?
Чтобы это фуфло выглядело правдоподобно, жыдосаксы в России даже двигун закупили:)).. Щас валяется где-нибудь в Хyйливуде на помойке… Балаган пипец какой… Пиндосы в натуре нас всех за идиотов держат…