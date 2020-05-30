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Вооруженная до зубов «Лайка»: чем китайских экспертов впечатлила новая российская подлодка

09:07. 30 мая 2020 220 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Военно-морской флот РФ считается одним из сильнейших в мире. В этом немалая заслуга военных инженеров и конструкторов, которые регулярно создают мощные корабли и субмарины, оснащенные современным оборудованием и передовым вооружением. В частности, стоит отметить перспективную атомную подводную лодку пятого поколения «Лайка», которая получает высокие оценки со стороны не только российских, но и иностранных экспертов.

Так, на днях ее высочайшие характеристики отметили в китайском издании «Гуанмин жибао», где также предположили, что подлодки проекта 545 «Лайка» будут служить ВМФ РФ в течении пятидесяти лет, а может, и больше.

В первую очередь эксперты обратились к весьма внушительному арсеналу российской субмарины. В него войдут крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые ракеты «Циркон», подводные ракеты «Хищник», торпеды «Физик-1», мини-ракеты ПМР-2 и многое другое. В общем, как верно отмечают в публикации, «Лайка» будет вооружена до зубов.

Также аналитики китайского СМИ отметили многофункциональность российской АПЛ, которой удалось добиться благодаря модульной конструкции подлодки. Вдоль корпуса субмарины установлены системы вертикального пуска ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Однако эту систему, как предполагают эксперты, можно заменить модулем пуска баллистических ракет. В итоге появится возможность использовать одну и ту же платформу и в качестве подводного ракетного крейсера стратегического назначения, и в качестве многоцелевой подлодки.

В общем, очевидно, что субмарина «Лайка» – это действительно мощное усиление для ВМФ РФ, которое позволит ему и дальше оставаться одним из сильнейших в мире. 

источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/52115-vooruzhennaya-do-zubov-layka-chem-kitayskih-ekspertov-vpechatlila-novaya-rossiyskaya-podlodka.html

Метки: новости / россия

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