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В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках в «защитных комбинезонах»

08:04. 30 мая 2020 112 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Фото: РИА Новости / © Евгений Одиноков

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и ходят в «защитных комбинезонах», передает RT.

«Внимание! Мошенники в защитных комбинезонах представляются в Москве сотрудниками Роспотребнадзора и грозят жителям квартир штрафами», — говорится в сообщении.

Там отметили, что управление ведомства получает большое количество жалоб на «действия неизвестных лиц», которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора и органов внутренних дел.

«Одетые в защитные комбинезоны без опознавательных знаков, они ходят по квартирам и принуждают граждан предъявить паспорта и постановления или предписания управления Роспотребнадзора по Москве об изоляции, если таковые имеются», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, мошенники также «производят фотофиксацию гражданина с документом в руках».

Мошенники объясняют свои действия «осуществлением контрольных мероприятий по соблюдению режима самоизоляции».

При этом они общаются с гражданами «в агрессивной форме и с угрозами наложения штрафных санкций».

«Внимание! Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве не ходят по квартирам с проверкой соблюдения режима самоизоляции», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что если наблюдаются подобные мошеннические действия, рекомендуется обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.

Также рекомендуется направить информацию в управление Роспотребнадзора по Москве, заполнив форму «Приём обращений граждан» на соответствующем сайте.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/52110-v-rospotrebnadzore-predupredili-o-moshennikah-v-zaschitnyh-kombinezonah.html

Метки: Россия

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 5095 4183
    Женечка 30 мая 2020 в 10:44

    Куда направлять информацию о “купи маску”, попадающую под действие УК РФ Статья 179? Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. По ней срок до двух лет, если что.

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  • 9194 7496
    марина 30 мая 2020 в 10:59

    Если одни махинаторы устроили мировой спектакль ,то и другие помельче попробуют нажиться на нём:
    “Ещё три месяца назад человек, у которого ничего не болело, который не чихал и не кашлял был по определению здоров. И никакая сволочь не имела права объявить его больным. При этом в любом человеке постоянно живут миллионы различных вирусов. И до недавнего времени это считалось нормальным и естественным. Все изменила Истрия с ковид.

    Теперь, если будет нужно, к вам придут, сунут в нос палочку, типа тест. И объявят больным каким-нибудь вирусом. Из того самого миллиона живущих в вашем организме от рождения до смерти без всякого вреда для здоровья. До этого вы были здоровы. Отныне вы все бессимпомники. И только по попустительству властей вы ещё не заперты. В лучшем случае в собственном доме.И ведь формально будет прав. Вирус действительно будет найден. И именно у вас. Бессимптомник это не диагноз, это политика. Политика, позволяющая любого без суда и следствия изолировать от общества в любой момент. И это самое главное следствие истории с ковидом.”
    П.С. “Думайте сами ,решайте сами ,иметь или не иметь.”

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  • 13602 8404
    Maleos 30 мая 2020 в 11:05

    По большому счёту, сотрудники РПН и есть мошенники, что доказать – как два пальца..!.. Но дело даже не в этом – дело в идиотах, которые от ТРУСОСТИ отворачиваются от того, что им уже суют прямо под нос!.. Им опять суют, а они снова отворачиваются! И это, похоже – уже ПЫСДЕЦ!

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