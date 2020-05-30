Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил
Что означает подписанный на днях указ о соцсетях. Как соцсети определили жизнь среднестатистического потребителя информации и почему “Наблюдатели” и “Наблюдаемые” – уже даже не два класса, а фактически разные виды. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист и исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.
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