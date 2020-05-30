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Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил

22:37. 30 мая 2020 146 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Что означает подписанный на днях указ о соцсетях. Как соцсети определили жизнь среднестатистического потребителя информации и почему “Наблюдатели” и “Наблюдаемые” – уже даже не два класса, а фактически разные виды. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист и исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nWoICKuZvPU

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