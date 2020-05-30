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Сбербанк вывозит из России запасы золота.

10:37. 30 мая 2020 184 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

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Российские банки продолжают распродажу запасов золота из хранилищ, сообщает «Finanz»

 По итогам апреля они вывезли за рубеж 4,6 тонны драгметалла – на 15% больше, чем в марте, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики ЦБ.

За два месяца банки продали зарубежным клиентам 8,6 тонны слитков, которые активно копили в сейфах в последние два года.

Запасы золота в банках сокращаются шестой месяц подряд: с ноября на экспорт ушло 17 тонн драгметалла.

Крупнейшим и де-факто единственным продавцом по итогам апреля стал Сбербанк, из хранилищ которого ушло 5,5 тонны. Суммарные запасы золота у крупнейшего госбанка РФ упали на 37,7%.

Подробнее на https://aurora.network/articles/6-jekonomika/79991-sberbank-vyvez-iz-rossii-dve-treti-zapasov-zolota

Источник: https://aurora.network/articles/6-jekonomika/79991-sberbank-vyvez-iz-rossii-dve-treti-zapasov-zolota

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