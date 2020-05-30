Сбербанк вывозит из России запасы золота.
Российские банки продолжают распродажу запасов золота из хранилищ, сообщает «Finanz»
По итогам апреля они вывезли за рубеж 4,6 тонны драгметалла – на 15% больше, чем в марте, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики ЦБ.
За два месяца банки продали зарубежным клиентам 8,6 тонны слитков, которые активно копили в сейфах в последние два года.
Запасы золота в банках сокращаются шестой месяц подряд: с ноября на экспорт ушло 17 тонн драгметалла.
Крупнейшим и де-факто единственным продавцом по итогам апреля стал Сбербанк, из хранилищ которого ушло 5,5 тонны. Суммарные запасы золота у крупнейшего госбанка РФ упали на 37,7%.
Подробнее на https://aurora.network/articles/6-jekonomika/79991-sberbank-vyvez-iz-rossii-dve-treti-zapasov-zolota
Источник: https://aurora.network/articles/6-jekonomika/79991-sberbank-vyvez-iz-rossii-dve-treti-zapasov-zolota
А ты продолжай Путина поливать поносом, и тебя тоже вывезут. Тебя и таких же идиотов. Прямо САМОСВАЛАМИ, в ближайший овраг…
“сообщает «Finanz»” – “надежнейший” источник. Верить надо просто закрыв глаза…;)) Ага…
https://smart-lab.ru/blog/481157.php
https://ruh666.livejournal.com/332242.html
Сбербанк на 20%-принадлежит Англии, на 70% -Стандартбанку US, я удивляюсь как они до сих пор всё не вывезли…