Потускневшее обаяние Запада

Азия даёт урок политической эффективности Европе и Америке

Когда-то британский историк и журналист Найл Фергюсон утверждал в книге The West and the Rest, что западная культура играет в мире главенствующую роль, служит образцом для «остальных». Сомнения в подобных утверждениях существовали на Западе всегда, но «вот пришёл вирус» – и сомнения укрепились.

«Запад не может больше считать себя образцом для всего мира» – под таким заголовком французская Libération поместила интервью с писателем и дипломатом из Сингапура Кишором Махбубани. Отвечая на вопрос о том, почему азиатские страны справляются с инфекцией лучше, чем Европа, Махбубани заявил: «На протяжении нескольких десятилетий мы видим, как правительства в США и Европе подрывают легитимность и финансирование государственных институтов.



В Азии всё было с точностью до наоборот. Население Восточной Азии верит в необходимость сильного государства.



Существует твёрдая убежденность в том, что невидимая рука рынка должна направляться хорошо видимой рукой эффективного госуправления… В первую очередь нынешний кризис показал важность хорошо финансируемых государственных институтов с эффективным управлением, способных быстро реагировать на ситуацию».

Площадь Тяньаньмэнь в столице Китая Пекине в разгар вспышки коронавируса. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins