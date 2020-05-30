Потускневшее обаяние Запада



Восточноазиатские правительства «ещё до кризиса пользовались большим доверием населения, чем европейские власти», говорит Махбубани, и это, по его мнению, связано с системой управления, основанной на меритократии. «В Китае только лучших выпускников государственных вузов продвигают в руководящие инстанции Компартии: это позволяет включить во власть светлые умы, помогает народу видеть в членах правительства себя. Доверие народа правительству – важнейший элемент… ибо в таком случае всё общество работает вместе».

Когда больницы лишают средств, когда обедневший средний класс выражает возмущение на улицах, как «жёлтые жилеты» во Франции, когда у двух третей семей в Соединённых Штатах отложено не более 500 долларов на черный день, Запад не может считать себя примером для остального мира, заявляет сингапурский дипломат. «Если вы хотите экспортировать свою модель, сделайте ее блестящим примером успеха и гармонии, а не обрушивайте санкции и бомбы на страны, которые нормально работают, но думают по-другому».

Протесты "жёлтых жилетов" во Франции. Фото: Flickr/Christophe LEUNG



«Коронавирус деклассирует Запад и открывает век Азии, – пишет другая французская газета Le Figaro. – Вирус был безжалостным к западным демократиям, которые часто учили жизни остальной мир, облачившись в мантию предполагаемого превосходства своей политической модели, но потеряли поле для маневра в экономике. Мир вращается вокруг своей оси, и развивающаяся Азия, лидер по экономическому росту, дает удивительный урок политической эффективности Западу».

Коронавирус стал серьёзным испытанием для систем здравоохранения западных стран. Фото: REUTERS Carlos Barria



О том, что XXI век будет азиатским, говорили давно, но распространение инфекции коронавируса стало одним из тех моментов, когда происходящие в мире изменения вышли на всеобщее обозрение… «Да, Азия действительно стремительно продвигалась вперед благодаря бурному экономическому росту и достижениям в сфере высоких технологий, но у западных держав всё ещё оставалось большое преимущество благодаря социальному государству, творческим силам и превосходству их демократической модели, как они сами считали… – продолжает Le Figaro. – А затем к нам пришёл вирус. Наши политики и больницы накрыло огромной волной, и они пошли на дно.



Гуманитарные итоги пандемии (ещё неокончательные) стали безусловным показателем состояния санитарных систем по всему миру, они резко потащили «развитые» страны вниз. COVID-19 унёс жизни более 17 000 человек во Франции против 229 среди 50 миллионов жителей Южной Кореи и всего 6 человек на Тайване… «Азиатские драконы» молниеносно приняли реалистичные санитарные меры, чтобы защитить население, проявив при этом азиатскую эффективность…»

«Азиатскую эффективность» в борьбе с распространением вируса (в Корее) вынуждены признать и надменные британцы. Выходит из режима карантинных ограничений ещё одна не западная страна – Россия, где вспоминают опыт советского здравоохранения, когда в 1959 году вспышку эпидемии чёрной оспы, завезенной из Индии, удалось предотвратить за 19 дней…

Протесты в Америке. Фото REUTERS Stephen Lam

Если представить мир «Великой шахматной доской», каким видел его Збигнев Бжезинский, то по предварительным итогам мирового вирусно-экономического кризиса можно сказать, что расположение фигур на этой доске несколько меняется. Те, кого относили к «остальным», оказались способны преподносить уроки Западу.



И это не вопрос превосходства одной культуры над другой – это вопрос сравнительно большей эффективности тех общественно-политических систем, где в экстремальных ситуациях «всё общество работает вместе». [Ну вот, автор начал обзор за здравие, а кончил за упокой. Что же, как не культура определяет качество жизни и развития общества? Культура, как информационно-алгоритмическая система может через несколько поколений привести страну к полному упадку, а может и к великим свершениям, всесторонне развивая всех членов общества. Именно от её качества и зависит жизнь людей.



Слишко сильно начинает въедаться в нашу жизнь навязываемая 30-летняя привычка быть толерантным. А что означает эта толерантность? Искажение смыслов, когда ложь выдаётся за правду и наоборот. С чего бы это нормальный русский человек был толерантен по отношению к педерастической и паразитической, сеящей геноцид культуре Запада??! – Прим. ss69100.]

