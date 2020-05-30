Главная » Видео, История, Мировоззрение

От Февраля к Октябрю. Гражданская война и железные дороги (1917-1921)

20:41. 30 мая 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WBRS4TfIv_c

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Забытая оккупация. Американская интервенция в Россию в годы Гражданской войны
... силу для захвата Транссибирской железной дороги. 18 февраля 1918 г. американский представитель...Марка Твена Селлерс. В конце октября 1918 года Вильсоном был утвержден... англо-саксонских зверств в годы Гражданской войны и всячески поощрять преподавателей вузов...
Забытая оккупация. Американская интервенция в Россию в годы Гражданской войны
... силу для захвата Транссибирской железной дороги. 18 февраля 1918 г. американский представитель... Марка Твена Селлерс. В конце октября 1918 года Вильсоном был утвержден... урон в результате интервенции и Гражданской войны. Нет сомнения в том, что...
От Февраля к Октябрю. Гражданская война и железные дороги (1917-1921)
Новости Украины и Новороссии 14 октября 2016
...за катастрофической ситуации на железной дороге. 13:32 Украина... Отечества не 23 февраля, а 14 октября – в день ...огромных проблем с перевозками по железной дороге. “Ситуация сейчас,... военным на линии фронта гражданской войны. В момент готовности нацистских...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
... химического оружия), Украине (гражданская война и сбитый малазийский боинг),... MichaelPayne(IOCMarketingDirector) от октября 2003 года. http://...активных действий – 02 февраля 2018, но работа по...должны быть просто-таки железные доказательства её вины ...
Интервенция в России или неизвестная гражданская, а скорее и Отечественная война 1918 — 1922 годов
...её открытое сопротивление в гражданской войне».И Гражданская война, фактически, завершилась. Да...Октябрьского вооружённого восстания, 24 октября (6 ноября) 1917 ... американских войск.21 февраля 1918 года тот ... армии на Транссибирской железной дороге и выполнял ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)