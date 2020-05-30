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Опасные фотографии польско-немецкой дружбы

17:46. 30 мая 2020 196 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


ЦРУшная помоймка "Радио Свободная Европа" жалуется, что Facebook удаляет раскрашенные фотографии тесной дружбы нацистов и поляков перед началом второй мировой войны.

Одна из ведущих в мире колористов исторических фотографий опасается, что Facebook и Instagram, после нескольких приостановок ее аккаунтов, заблокируют её навсегда. Российская фотоколористка Ольга Ширнина подготовила для своих более чем 45 000 подписчиков в социальных сетях новую потрясающую работу, но не хочет выкладывать эти фотографии в Facebook и Instagram, потому что, как она сказала RFE/RL: «Меня точно снова [приостановят]"

An image colorized by Olga Shirnina that was finished on May 26. The photo shows a wreath-laying ceremony in Warsaw in 1939, several months before Nazi Germany invaded Poland. This is one of three images Shirnina says would almost certainly result in a suspension of her account if she were to post it to Facebook.

Фотография, раскрашенная Ольгой Ширниной, законченная 26 мая. На фотографии показана церемония возложения венков в Варшаве в 1939 году, за несколько месяцев до того, как нацистская Германия вторглась в Польшу. Это одно из трех изображений, которые, по словам Ширниной, почти наверняка приведут к приостановке ее аккаунта, если она опубликует ее в Facebook.

От переводчика: Уважаемые читатели, если у кого-либо из вас будет такая возможность, отправьте эту фотографию полякам, пусть полюбуются )))

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Эта раскрашенная фотография была удалена из Facebooka в 2019 году. На ней Гиммлер встречается с послом Германии в Польше.

http://perevodika.ru/articles/1209379.html – цинк

Фото в цвете просто отличное. Отправлять можно не только полякам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5907295.html

Метки: 1939, facebook, Германия, колоризация, польша, поляки, СМИ, третий рейх, фотографии, цензура

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 18296 1458
    Русофил 30 мая 2020 в 19:42

    Ну и что? А зачем эти фото обязательно должны быть в Facebook ?
    Facebook Цукенберга он вроде враг красно-коричневым?
    Чё они лезут ему зад лизать?
    Можно фото в “Правде” опубликовать.

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