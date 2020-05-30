Мещане в самосовершенстве

Но разговор у нас пойдёт не о «болоте» как таковом, а о ряске, покрывающей это булькающее в собственном невежестве большинство.

Оно и понятно: деньги — дефицит, но богатым их почему-то всегда не хватает больше. Тут, как уверял ещё один гуру: «Если нижнюю пуговицу рубашки застегнуть неправильно, то и все остальные будут застегнуты неправильно».

— Я много чем недоволен, — хмурит брови типичная жертва «невидимой руки рынка», — но пока по всей стране не началось, моя хата с краю.

Конечно, у них «не хватает специальных знаний», чтобы понять, что бюджет РФ — это не общенародное достояние, но общак олигархов. Что монетизация льгот, пенсионная реформа, повышение НДС, высокая цена топлива, оплата ЖКУ (в квитанциях вот-вот появится пункт «просто плати») — не временные трудности, но отчётливые признаки завуалированного рабства. Однако хорошо известно, что политические взгляды матёрого, «битого ваучерами» мещанина легко рассчитываются по перестроечной формуле: «лишь бы не было войны».

«Худших всегда большинство», — ручался классик . И очевидным доказательствам этого утверждения невозможно не внять. Несмотря на постоянно растущий гнёт, вынужденные продавать свою способность к труду и отчуждённые от его результатов всё так же покорны и так же смиренно принимают на веру «научные» аргументы капитала.



Самая многочисленная категория «избалованных, но свободных» — самосовершенствующиеся. От «отцов и дедов по несчастью» они отличаются врождённой креативностью. Их подход к фальсификации собственного будущего, как правило, творческий. Да и куда сейчас без восторженной патетики в адрес «зияющих высот самосовершенства»?

Кажется, что их вера в шанс стать богатым и счастливым, когда вокруг полно несчастных и обездоленных, сродни религиозным чаяниям посмертного благоденствия, но, в отличие от клерикалов, самосовершенствующиеся опираются на «науку», в частности на аксиому Черчилля: капиталистическая действительность абсурдна, но другой у нас для вас нет.

С помощью духовных практик разобусловленные лелеют мечту о милости тех, кто в результате криминальной революции 90-х, перемолов в труху конкурентов, добыл первоначальный капитал. Кто разбогател при помощи киллеров, чёрных риэлторов, рейдерских захватов, «неподкупных судей» и всевозможных махинаций. И вот теперь они якобы поделятся награбленным, пустят «зарабатывать». Что ж, внизу всегда должны быть верующие, иначе пирамида рухнет…

— Коммунистические взгляды? Да что вы, чёрт побери, несёте! Весь мир — абсурд и реальный выход — только внутрь себя. Потому я отсекаю всё плохое и отдаюсь всему хорошему…

Типичный эскапист, сохраняя нитевидную связь с обществом, пытается как можно сильнее от него абстрагироваться. Примиряясь с несовершенством этого мира, закуклившись в мечты о внутренней свободе, он бежит из паршивого бытия в бескрайний духовный мир. Попадая в силки ведических учителей, гипнотизёров, экстрасенсов, в школы берегинь, на курсы телекинеза, на слёты апологетов «Бизнес-молодости». Главное успеть, пока «шишковидная железа окончательно не ороговела»…

— Интересный чел, интересно рассказывает. Я такого раньше не встречал, бгггг.

«Мастер-классы» по укрытию от чрезмерного давления действительности дорогого стоят, и когда счёт за коммуналку становится страшнее чёрной метки, самосовершенствующиеся в один дых переквалифицируются в охранников ТРЦ, в курьеров или в кассиров «Пятёрочки».

Поэтому неудивительно, что в «мировом чемпионате» по самоубийствам Россия уверенно держит бронзу, пропуская вперёд лишь Гайану с Лесото. Но большинство, как самураи в ожидании сэппуку, бесстрастны даже перед утратой перспективы разбогатеть. Скрывшись в убежище собственного сознания, где им и больно и приятно одновременно: «иногда ты ешь медведя, иногда медведь ест тебя», — они только и делают, что глушат любыми средствами едва различимый голос разума…

Оставаясь в воображаемом мире с тихим «счастьем» под мышкой и капитулируя перед неумолимостью бытия, они испытывают презрение к социуму. Их внутренняя чистота и абстрактная свобода — самоцель, ведь индивидуальное совершенство просто обязано сменить общественное устройство: «изменись сам и тысячи вокруг тебя изменятся»! Уловка «с бородой», а работает безотказно. Но когда и где благие намерения не вели в ад?

— Это тебя твоё кали-южное сознание ограничивает. А я свободен от страстей, от борьбы, от повседневности. Для меня любая перспектива постижима внутренним усилием. Всякий раз, когда видишь несовершенство в этом мире, помни, что это несовершенство в тебе. Если ты совершенен, то всё вокруг совершенно…

Обретая «господство над собой», самосовершенствующиеся убеждены, что не зависят от классовых отношений, что их уход в себя — это не форма растянутого во времени самоубийства, но автономная система существования во враждебном социуме. На фоне непрерывного ожидания «великих событий», пребывая в уверенности, будто индивидуализм — истинный способ прожить жизнь, чтобы не было мучительно больно, субъект склоняется к безотчётным действиям, интуитивизму, отказу от научного восприятия мира.



Прописавшись в «духовном гомеостазе», «сохраняющий в себе человека» опирается лишь на себя, сиротливо паря в социальной «невесомости»: после смерти Ганди — не с кем поговорить…

Выключение личности из общественной практики, неспособность нащупать классовую природу антагонистического общества (где человек либо продаёт свою способность к труду, либо покупает её) приводит к неминуемому разладу иллюзии и реальности. Хрупкий внутренний мирок «ничего не планирующих, кроме любви» не защищён от социальных бурь, силы самовнушения ограниченны, но «сверхосознанный» позволяет себе любое невежество, ведь последствий не будет…

— Учитель, я принял правильное решение?

— Любое твоё решение правильное.

Застревая в таком самосовершенствовании, люди теряют жизненные силы, «разряжая обойму» негатива в «молоко». Им мнится, что их повинную голову с привитым идеалистическим сознанием отныне и меч не сечёт. Незаметно для себя опускаясь в «болотные недра», они быстро достигают «дна», по которому «уверенной» походкой следуют за сильным.



Их трусливый покой, сладость прострации и убеждённость в собственной немощи сделать мир лучше, затмевают момент, когда «внутренняя свобода» превращается в беспомощность. Да, в нашей жизни немало ошибок. Но все они следствие самой первой неправильно застёгнутой пуговицы.

Все заблуждения «червей», вне зависимости от антагонистического общества, легко развенчиваются «штыковой лопатой». В разгар циклического кризиса капитализма ультрадуховные первыми отправляются «на мороз». Стряхивая пепел страданий, трансцендентные «робинзоны мегаполиса», в миру фитнес-тренеры, аниматоры, бармены, бьюти-блогеры, мастера речевого имиджа, дегустаторы кошачьего корма и прочие мерчандайзеры, быстро отыщут плюсы и в работе за еду. Как американские мещане под угрозой голодной смерти во времена Великой депрессии шли в дорожные рабочие или в сельское хозяйство за похлёбку.

Наёмное рабство ограничено добровольным заблуждением, будто власть — это арбитр между народом и олигархами, однако на самом деле любая власть есть классовая диктатура.



Упустили диктатуру трудящихся, прежде всего рабочих, — пришла диктатура предпринимателей. Никакого третьего пути — законодательного ограничения беспредельного обогащения при капитализме не существует, ибо цель и средство жизни рыночной экономики есть нажива. Урезать аппетиты владельцев заводов, газет, пароходов для власти — наступить на горло собственной песне. Где вы видели эксплуататоров, добровольно отказавшихся от своих миллиардов?

Если разум опирается на логику, а логика на факты, то факты сегодня таковы, что мы живём в условиях буржуазной диктатуры, где все равны перед законом, но платёжеспособные миллионами равнее. У обывателей же нет источников доходов, не зависящих от социально-экономического положения в стране, и чем глубже очередной кризис, тем жёстче ультиматумы правящей олигархической кучки.

Поэтому первым делом необходимо понять, что сильные мира сего «заботятся» о вас ровно в той мере, в какой вы им приносите прибавочную стоимость. И когда власть капитала заявляет, что «не стоит кошмарить бизнес», это означает, что бизнес будет кошмарить вас.

Во-вторых, любой процесс самосовершенствования имеет смысл тогда, когда он подчинён цели социального развития и поставлен на научные рельсы. Если цель — максимизация прибыли, то принципы ненасилия и всеобщей любви в таком обществе убыточны. Вера «нейропластичных» в то, что в результате возвышенной деятельности они становятся всё счастливей и счастливей — вышколенное убожество, а убогий тратит все свои силы на то, чтобы удержаться в своём «внутреннем монастыре».

Сократ первый указал на особый род знания — знание о незнании. Поначалу сомнение в полноте и непогрешимости собственных представлений приносит лёгкое беспокойство.



Затем тревога призывает взять себя в руки, чтобы продолжать жить в дежавю. Но ввергнув духовный мир индивида в беспокойство, принцип знания о незнании заставляет его сомневаться в полноте и непогрешимости ранее усвоенных истин, заставляет извериться в их всеохватности, шаг за шагом разоблачая и разоружая невежество, ведь заменители счастья при капитализме хуже, нежели их отсутствие.

Впрочем, видение проблем реального мира не равно научному взгляду на действительность. Вынырнув из океана субъективных переживаний и убедившись, что в рыночном борделе невозможно сохранить духовную непорочность, вчерашний мещанин осуществляет поворот оверштаг. Отбрасывая «этику сердца» вместе с жаждой отрешённости, обыватель за короткий срок превращается в апологета вульгарной свободы. Анархизм, левачество, социал-дарвинизм, национал-большевизм и прочий псевдореволюционизм и бунтарство, в которых обещают научить «мудрости» без явных усилий со стороны адепта.



Готовые правила, приёмы и схемы, вместе с толикой действительного просвещения, незаметно подводят обывателя к привычному для него интеллектуальному иждивенчеству: на колу мочало — начинай сначала. Воспринимая вселившийся в него дух неповиновения как всё, а научный анализ объективных закономерностей — за мыльные пузыри, восставший из мещанства считает благоразумие простоватостью, недостатком, а то и вовсе глупостью.

— Стихийность — это объективный процесс. Нет времени на медленные танцы, нужно действовать!

Несогласованность идеалов со средствами их достижения, импульсивный энтузиазм, невротическое наслаждение от разрушения сводят борьбу до её имитации, где «пораженья от победы ты сам не должен отличать». Призывая немедленно разрушить общество с ограниченной социальной ответственностью, неонигилисты рвутся вперёд, изо всех сил крутя педали назад.



Правильно отмечая, что суть человека в деятельности на благо общества, но не имея научно обоснованной альтернативы буржуазной диктатуре, они не идут дальше максимы «нужно свергнуть власть». Для большего им не хватает знания о незнании.

В-третьих, разорвав заколдованный круг «магии невежества», спихнув камень преткновения с дороги действительного самосовершенствования, человек начинает чувствовать себя живой проблемой, требующей безотлагательного решения. Стремясь к преобразованию общества и радикально изменяя среду непосредственного бытия, ставший зрячим отбрасывает мещанский лозунг «бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе».



Но, как правило, за энергичным началом следует спад. Внутренние резервы в известной работе по самосозиданию ещё невелики, а резкий старт быстро сводит их на нет. Но если по-прежнему «…мир не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает изменить его», необходимо в обилии возможностей рассмотреть не только «обилие» и не только «возможности».

Поскольку интеллектуальные, волевые, трудовые, нравственные, эстетические и физические виды самосовершенствования не проявлены в «чистой» форме, то ограничение тем, что легко даётся, приводит к дисгармонии процесса. В подобных случаях человек начинает возражать самому себе по любому поводу: «не знаю», «не могу», «это мы не проходили, это нам не задавали».

Обычный алмаз — тусклый, малопривлекательный минерал, и только огранка творит из него бриллиант. Качественное возделывание собственной личности требует огромного напряжения, упорного, кропотливого труда, особенно в разрешении фундаментальных вопросов. Отсюда реальному росту личности соответствует не ситуативное саморазвитие, а ежедневная планомерная работа над собой и на дело прогресса.



В противном случае человек «сваливается в штопор» внутреннего разлада, приводящего к некритическому отношению к себе, к самоуспокоению, самопрощению и т.п. Если снисходительность к другим по непринципиальным вопросам — проявление чуткости, то снисходительность к себе — потворство слабости.

Самосовершенствуясь в классовом обществе, человек раздираем противоречиями: он рвётся ввысь, старается жить перспективой справедливого, научного устроения общества, а якорь привычек, традиций, психология конкуренции держат его в старых отношениях. Несмотря на то, что главная роль в самовоспитании принадлежит субъекту, исход борьбы не зависит всецело от него самого. Семья, родственники, друзья, сослуживцы — далеко не все они будут рады узнать, что вы преодолеваете себя, что ваше самовоспитание — это не краткий эпизод жизни, а её суть.



Им придётся либо разделить ваши искания, либо опровергнуть их. Многие, пребывая на позиции невежества, увидят в вас, будто в зеркале, собственные промахи и недоработки, а это всегда удар по самооценке. Поэтому необходимо запастись терпением и помнить: если не растёшь, значит, деградируешь. Середины нет и быть не может: «Чем я не могу быть для других, тем я не являюсь и не могу быть и для самого себя».

Отношение человека к самому себе обогащается вместе с обогащением его отношения к обществу. Поэтому внутренняя работа может привести к успеху лишь в случае, когда индивид активно реализует себя в социальном мире, сочетая твёрдый настрой с психологической готовностью к постоянному росту.

Не стоит ждать чего-то от жизни, но также и не стоит требовать. Риск неполучения желаемого велик, а ошибка ожидания уводит в поиск виноватых. Оказывается, что потребительский подход к жизни — это не только еда, вещи и прочие удовольствия. Он работает и в самосовершенствовании, осложняя достижение ближайшего результата — формирование собственной капитальной платформы как фундамента дальнейшего самосозидания.

Д. Назаренко



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