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Германия восстаёт против США из-за России и «Северного потока — 2»

07:00. 30 мая 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
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Германия восстаёт против США из-за России и «Северного потока — 2» | Русская весна

Американские политики продолжают вводить ограничения для европейских предпринимателей, готовых работать с Россией. Вашингтон пытается надавить на Европейский союз, чтобы не потерять своих важных марионеток. Однако в ЕС выступают против навязчивой политики дядюшки Сэма.

Так, немцы резко осудили угрозы американского президента Дональда Трампа ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». Некоторые требуют ответных ограничений в адрес США. В частности, такое предложение вынесли в ландтаге федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Министр энергетики Кристиан Пегель считает безответственными выходки Трампа и выступает против того, чтобы превращать важный для экономики проект в мяч для политической игры. По его словам, Европе необходимо надежное газообеспечение, которое может предоставить Россия.

«Поэтому мы однозначно поддерживаем строительство газопровода, утвержденного в соответствии с нормами права», — пояснил политик.

Представитель фракции ХДС по вопросам энергетической политики Франц-Роберт Лисков уверен, что Соединенные Штаты преследуют собственные политико-экономические интересы. Он заявил, что Европе невыгодно и неудобно покупать американское сырье.

Оппозиционная партия Левых призвала показать Дональду Трампу и послу США в Германии Ричарду Гренеллу красную карточку. А представитель партии по энергетической политике Миньон Швенке считает, что немецкая и европейская энергетическая политика — не дело Вашингтона.

«Федеральное правительство должно выступить за то, чтобы ЕС отреагировал на дальнейшую эскалацию ответными мерами в виде штрафных пошлин на газ из США», — потребовала политик.

Подобные настроения могут привести к введению ЕС санкций в отношении США. Если это произойдет, Трамп проиграет затянутую санкционную войну. Штаты останутся без верных марионеток и партнеров.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1590774795

Метки: Новости

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