Франция сожгла 1,7 млрд масок перед пандемией COVID-19

Непосредственно перед началом пандемии коронавируса во Франции сожгли около миллиарда медицинских масок и порядка 714 млн высокоэффективных масок типа FFP2, поскольку власти считали, что они не понадобятся.

О редкой непредусмотрительности французских медчиновников пишет The Times. После сожжения значительной части защитных средств, которыми располагало государство, в распоряжении французов осталось только 117 млн масок.

Как пишет издание, в рамках борьбы со свиным гриппом и атипичной пневмонией (SARS) во Франции были сформированы запасы из миллиарда медицинских масок и более 700 млн масок типа FFP2.

Однако после публикации исследований о том, что эти заболевания не так опасны, как считалось ранее, власти приняли решение об уничтожении запасов.

В текущем году Франция стала одной из наиболее пострадавших от нового коронавируса европейских стран: заразились 186 тысяч человек, почти 29 тыс. из них умерли.

Напомним, ранее «Русская Весна» сообщала об аналогичном опрометчивом шаге властей Бельгии, которые также аккурат перед пандемией коронавируса уничтожили 38 млн защитных масок из стратегического резерва, так как у них был превышен срок хранения.

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