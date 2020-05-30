Для решения каких политических задач сняли с эфира программу Михалкова

Мы неоднократно писали, что управление обществом осуществляется через «элиту». И именно на «элиту» замкнуты управленческие процессы. К сожалению, современная история, как наука – не даёт понимания этих взаимосвязей. В результате чего по окончании школьного курса истории люди уверены, будто бы управление в государстве выстраивается по вертикальной структуре, во главе которой правитель(президент, монарх и прочие), и все лишь выполняют его указы: всё хорошо — правильные указы дал, всё плохо — глупый правитель неправильные указы давал. Эта система позволяет исключить ответное воздействие толпы на управленческую верхушку, так как все обратные связи замыкаются на одно лицо, на кого записывают весь «гешефт». Когда надо, толпу раскачивают, убирают показательно правителя, толпа записывает сие достижение на свой счёт, после чего расходится по домам в ожидании прекрасных времён и кардинальных изменений в своей жизни усилиями и трудом новоизбранного правителя — но сколько не меняй — ничего не меняется.

… Владимира Александровича Михалкова (1876—1932) и Ольги Михайловны Михалковой (урождённой Глебовой) (1876—1943). Принадлежит к старинному дворянскому роду Михалковых, усадьба которых частично сохранилась в городе Рыбинске. По отцовской линии Сергей Владимирович — внук гвардии ротмистра, помещика Московской, Костромской, Ярославской губерний Александра Владимировича Михалкова и Анны (Алисы) Логиновны Миллер, по материнской — почётного мирового судьи, предводителя дворянства Венёвского уезда Михаила Петровича Глебова и Елизаветы Васильевны Безобразовой. Потомок князей Голицыных, Ухтомских и других известных дворянских родов.

«Коллежский асессор — с 1717 по 1917 год гражданский чин в Русском царстве и в Российской империи, соответствовавший с 24 января 1722 года 8-му классу Табели о рангах).

Родился 21 октября 1945 года в Москве в семье советского литератора Сергея Михалкова и поэтессы, писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской. Отец Никиты — Сергей Владимирович Михалков, родился 28 февраля (13 марта) 1913 года в Москве. Он сын коллежского асессора…

Для начала немного слов о самом Никите Сергеевиче. Мы не станем разбирать его заслуги, нам, в данной статье, будет интересней посмотреть на его родословную, так как именно с ней связана ситуация текущих дней.

А теперь об этом и поговорим.

Все рассуждают о том, что программа была явно неслучайно снята с эфира, а мы бы сказали, что она «неслучайно» туда попала.

По просьбам читателей решили написать статью о той ситуации, что сложилась вокруг Михалкова и его Бесогона .



Другим существенным заблуждением является миф о том, что при таких социальных потрясениях, как революции, вся правящая «элита» уходит в небытие. Это не так. «Элитарные» кланы» никуда не уходят при смене с одной на другую формаций толпо-элитаризма, но в некоторой степени уступают, сдают позиции другим кланам.

Именно этим обусловлено нахождение Никиты Михалкова на федеральном канале, а не его талантом. Талантливых полно… и что? Всем эфир выдают по такому случаю?

Эти два положения важно держать в голове при прочтении следующей части статьи.

О самой передаче Бесогон и её снятии с эфира.

Перед тем, как разобрать саму программу, мы хотели бы обратить внимание на один момент. СМИ — это колоссальный инструмент по распространению информации в обществе. А распространение нужных информационных модулей(прямое воздействие на объект) — это и есть управление.

И вот на канале Россия 24 «случайно» появляется выпуск Михалкова с говорящим названием «У кого в кармане государство». Потом это выпуск «случайно» снимают с эфира, так как власть вознегодовала. А потом также «случайно» Михалков снимает ролик о том, как сняли его программу.

На федеральном канале, таком как Россия 24, НИЧЕГО просто так не появляется. Якобы проверить забыли и в редакторской не поняли, что они сейчас согласуют в эфир.

Люди вообще охотно верят в мифических персонажей, которые всеми силами рубят правду-матку в борьбе за народное счастье.

Даже если пофантазировать, что что-то правда может «случайно» попасть в эфир, то если бы программу не трогали — её никто бы и не заметил. В лучшем случае в комментариях бы покричали о том, куда Россия катится.

Но снятие программы с эфира — это и был тот шаг, после которого «закипело» всё информационное поле. Снятие программы позволило перебросить её из сферы телевидения, где её посмотрело бы в разы меньшее количество людей, в интернет среду, куда более активную, где запустили цепную реакцию, и теперь только глухой пожалуй не слышал об этой программе Михалкова. Мощный пиар получился.

Съёмка программы, выпуск её в эфир и последующее снятие — это звенья одного управленческого манёвра.

До кого-то ещё не дошло, что происходит в мире за кулисами «пандемии». До кого-то дошло ещё до «пандемии». Модель управления обществом через идеологию буржуазного либерализма приговорена окончательно — пришло время её убирать. И не стоит думать, что эта информация как гром средь ясного неба для «элиты».

То что либеральные кланы будут убирать, известно было давно. Это открывает пути к продвижению других.

А теперь перейдём к тезисам, которые прозвучали в программе.

1. Не мыслим стратегически…

В самом начале программы Никита Сергеевич озвучивает, что наши гос чины совершают действия необдуманно, впопыхах. А после оказывается, что всё надо было сделать иначе, не так.

«…не всегда, к сожалению, стратегически мыслим…» — говорит Михалков в адрес власти.

По сути он прямо говорит: наши управленцы полностью некомпетентны, так как не могут мыслить наперёд — они не могут выявлять управленческие факторы и формировать самостоятельно вектор цели, а постоянно только бегут в коридоре созданных кем-то условий.

То есть текущая власть не управляет, а является только программно-адаптивным модулем в русле чьего-то другого управления, как детская машинка на пульте управления.

Это как в старом анекдоте, где кто-то крикнул «Спасайся! И все залезли на пальму. А потом, уже сидя на пальме, никто не мог вспомнить кто кричал и отчего спасались то.

Не напоминает нынешнюю «пандемию»?

То есть Михалков по факту отказал доминирующим либеральным кланам(а именно они на данный момент осуществляют внутреннее управление в России) — в компетенциях.

Но кое о чём он умолчал.

Толпа приучена считать, что властью наделены только определённые чины. И если ты не чиновник, то и властью не обладаешь. Но разве сам Михалков, как человек, который создаёт информационный продукт для общества (фильмы, авторскую программу с эфиром на ведущем канале страны), не обладает властью? Обладает и куда большей, чем некоторые чиновники. Выходит и он, и те, кого он представляет — либо такие же бездарные управленцы, раз и они всё это время ничего не сделали для исправления вектора, по которому идёт наше общество, либо и либералы, которых он хает, и он сам, прекрасно понимают, что происходило всё это время в России, в каком положении находится страна, но сознательно не противодействуют этому, так как у каждого на этот счёт свои интересы имеются.

После всего озвученного, складывается впечатление, что Никита Сергеевич сам только что прозрел и решил поделиться своими тревогами с народом. Но если это так — то и он, и клан стоящий за ним — такой же некомпетентный в управлении, как и либералы, в которых позволено ткнуть пальцем.

2. Украину профукали…

Далее Михалков приводит пример с Украиной, рассказывая о том, как мы её «профукали». Такой же вопрос задаём и самому Михалкову:

«Что вами сделано, для укрепления связей между Россией и Украиной, что вами сделано в противовес той структурной работе, когда вы видели, что часть нашей общей Родины западные «партнёры» отрывают для своих целей. Если вы видели как там растят новых «мы-не Россия», вы сняли может быть фильм на эту тему? Рассказали обществу? Привлекли внимание к этому вопросу? Не сейчас, когда опять прозрели», а тогда, когда это надо было делать?

И разве не тому же самому, что вдалбливали в головы молодёжи на Украине, учат закладочки в ваших фильмах, Никита Сергеевич?

3. Как та труба…

И словно в продолжение всего сказанного нами выше, сам Михалков вставляет эпизод из своего фильма «12», в котором описывает принципы жизни российского общества на примере трубы.





А кто же, если не деятели искусства — формируют эти алгоритмы?





Как же так получается, что наша интеллигенция, к которой и Никита Сергеевич себя относит, только успевает друг другу премии раздавать на любой вкус, а вот общество как жило с этой трубой, так и живёт.

А за что тогда премии, товарищи? За то, что вы художники, вы так видите? В чём тогда ваша социальная ответственность и есть ли она вообще? Ведь при разделении благ, создаваемых трудом общества — вы все претендуете на жирный кусок.

4. Билл Гейтс, Греф, образование и немного Ельцина.

Далее идёт рассказ о том, что вся история с «пандемией» — кому-то выгодна. Тут комментировать особо нечего. Это обычное перечисление фактов, так как сейчас принято решение огласить это устами Михалкова.

Здесь он не мог не сделать пассаж в сторону библии, подметив «библейские нотки в патенте», так как сам является человеком, работающим над проектом возврата монархии в Россию при деятельном содействии иерархии РПЦ.

Фрагмент, где вскрывается пагубность Ельцин-центра для подрастающего поколения, мы прокомментируем коротким видео.





5. Нам бы касты, да как в Индии. Чтоб на тысячи лет…

Кастовая система — несбыточная мечта всех «элитариев». Тут Михалков безусловно прав. Но опять вернём вопрос и самому Никите Сергеевичу? Сам он как относится к кастовой системе, если такая же по сути была при царе, и он работает на возобновление таковой? Его дети в какую касту по его мнению попадут? В простонародье что ли?

По итогу мы имеем следующее:

Михалков, хоть и играет роль борца с системой — всё таки не борец, а актёр(при том речь здесь не о его профессии), к тому же не самый лучший. Поэтому со стороны либеральных кланов, контролирующих медийное пространство в России — ему дали площадку и согласовали то, что он будет озвучивать. Если кто в этом сомневается, предлагаем посмотреть интервью Михалкова одному из рупоров либеральных кланов для подрастающего поколения — Дудю, в котором прекрасно можно рассмотреть личность самого Никиты Сергеевича.

По итогу, оглашение всей информации в его программе имеет следующие цели:

1. Либералы получают рост напряжённости и недовольства в толпе, на которое сами деятельно работают в рамках попытки госпереворота и отката России назад в 90е. Механизмов решения проблемы Михалков не даёт. Но вывалил на россиян суровую реальность и безнадёжность будущих лишений. Результатом такого действия может стать и стал — только рост недовольства российского народа по отношению к власти. Что и требовалось. И именно это стало причиной снятия программы с эфира для её медийной раскрутки!

2. Михалков и клан, стоящий за ним — получают подкачку своего авторитета, что планируется быть использовано далее, если общество удастся толкнуть в сторону монархии. Путину уже неоднократно предлагали «сесть на трон», став помазанником божьим, чтобы все остальные прихлебатели могли паразитировать уже по санкции от Бога.

3. Сохранение проектов сокращения населения, разрушения образования и построения кастовой системы. Медийные персоны из либеральной колоды всё равно будут убраны. Это вопрос времени. Тот же Греф уже заявлял, что в случае, если правительство попытается после покупки активов Сбербанка влиять на его деятельность — он уйдёт с поста. Поэтому озвучивание заявлений Грефа в программе и привязка к его фигуре озвученного, без должного понимания со стороны зрителей(населения) принципов управления обществом, ни к чему не приведёт. Наоборот, так как эти персоны будут убраны из медийного пространства…

Все же понимают, что даже при увольнении Герман Оскарович не улицы пойдёт подметать. Просто произойдёт рокировка фигур либо в рамках одного клана, либо в рамках других.

… сейчас можно привязать их к озвученным проектам в сознании большинства, а после того, как уберут персоналии, толпа будет думать, что она одержала верх, но на деле сам процесс будет идти дальше своим чередом, так как знаний по управлению нет и противостоять не могут.

В дополнение

Советуем так же обратить внимание на то, какой музыкальный фон используется в программе и на какое состоянии психики он настраивает зрителей. Это состояние безысходности, беспомощности и проигранного сражения за своё будущее и будущее своих детей.

Поэтому на деле получается, что вроде Михалков и трубит о том, что творится, а на деле у людей после такого наоборот только руки опускаются.

Поэтому для нас вся программа, которую «случайно» сняли с эфира, выглядит так:





Постскриптум

Единственный момент, который можно было бы отметить особо, это предстоящая вакцинация, и то, как информация подана зрителям. Русский народ, благодаря своему коллективному бессознательному, сложно поддаётся управлению в рамках чуждой западной концепции, проводниками которой и является «элита» на протяжении последней 1000 лет за редкими исключениями. Выражается это в том, что власть сама по себе, а народ сам по себе.

И о какой вакцинации говорить, если даже цифровые пропуска не смогли перекинуть по примеру Москвы на всю Россию, после чего оставить их как неотъемлемую, незаменимую часть жизни граждан?

Поэтому подача информации Михалковым в таком виде, это:



либо выражение отказа российской «элиты» вести своё население по этому общемировому сценарию, для чего и огласили информацию — во что мы слабо верим.



либо попытка использовать провал этой самой вакцинации для подкачки других проектов, в данном случае в лице Михалкова, так как проект добровольно-принудительной вакцинации при текущей психодинамике общества — на наш взгляд невозможен. И так как в народе зреет процесс поиска ответов по вакцинации, образованию и прочему — этот процесс надо возглавить и слить.



Немного опережая типичные комментарии из серии «это заказ, очернить Михалкова и обелить власть», хотим отметить, что озвученная в статье точка зрения никак не снимает с власти ответственностью. Но показывает, что Михалков кричит о том, в чём сам деятельно участвует.

Глобальная Политика



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