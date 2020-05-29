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В Миннеаполисе задержали репортера CNN

15:10. 29 мая 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Это просто прекрасно.
На днях, в Конгресс США был подан законопроект о введении санкций за ограничение работы американских журналистов.
Вчера Трамп публично пригрозил закрыть Твиттер на территории США (за то, что Твиттер блокирует посты Трампа) и ввел закон о регулировании социальных сетей.
А сегодня в Миннеаполисе был задержан репортер CNN в прямом эфире. Причем репортер был мулатом. Работавшего на соседней улице белого репортера CNN никто не арестовывал.
Можете представить себе накал истерики.



Будут ли введены санкции против штата Миннесота за ограничение работы американских журналистов?
После "звонков сверху" на фоне поднимающегося shit-шторма ("полиция без причины задерживает чернокожих журналистов"), полиция отпустила задержанного журналиста. Губернатор Миннесоты пообещал принести извинения.



И эти люди еще кого-то учат "свободе слова".

PS. О погромах в Миннеаполисе с коммунистической точки зрения.

Если людям годами вдалбливать, что революции — это бессмысленные кровавые бунты, то какого следует ждать от них поведения при крайней степени недовольства? Буржуазная интеллигенция столетия подряд трудится над тем, чтобы неизбежную активность масс направлять в русло забастовок, площадного протеста и… погромов. Забастовки, митинги протеста и погромы превращены буржуазией в разновидность гапоновщины.
Погром и в целом бессмысленное насилие в народном движении как стратегическая задумка буржуазии особенно хорошо прижились именно на почве западной культуры. Как увести пролетариат от действительно конструктивных действий, направленных на свержение власти капитала? Максимально тиражировать образ мышления погромщика, мстителя. Здесь и арсенал художественных героев от Бейна из «Бэтмена» до Седого из «Завода», и назойливое обличение всех революций, коммунистического опыта СССР, КНР, КНДР, и внедрение в сознание лозунга «отнять и поделить». В итоге индивидуалистически настроенный обыватель ничего не знает, кроме как выплёскивать недовольство через бессмысленное насилие.

Полностью по ссылке https://vk.com/wall-156278021_13032

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5904423.html

Метки: миннеаполис, СМИ, США, юмор

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