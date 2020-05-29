СРОЧНО: истребители отогнали бомбардировщики США от границ России (+ВИДЕО)

В пятницу российскими подразделениями ПВО были обнаружены стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над Чёрным и Балтийским морями.

На перехват были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ. Когда российские перехватчики приблизились к американским В-1В, ракетоносцы повернули в сторону от границы России, сообщили в Министерстве обороны России.

«На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Три ракетоносца В-1В Lancer вылетели вечером 28 мая, около 21:00 (мск), с авиабазы ВВС США Эллсворт (Ellsworth) в сторону Европы. Это четвёртый визит американских самолётов в Европу за неполные четыре недели мая.

29 мая пара В-1В Lancer впервые вошла в воздушное пространство Украины, взяв курс на юг и ушла в Чёрное море к берегам Крыма.

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